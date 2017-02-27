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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10407104081040910410

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.5 5 141
Менше 38,00
9%
12
38,00-38,50
12%
17
38,50-39,00
11%
16
39,00-39,50
12%
17
39,50-40,00
13%
19
40,00-40,50
18%
26
40,50-41,00
7%
10
41,00-41,50
5%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
1%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
11
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 22:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Серед вимог МВФ плаваючий /ринковий / не фіксований курс, ми це виконаємо ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 22:44

yama є ще 1.5 роки. Часу достатньо
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 23:31

  Qwerty написав:
  Vitalych-new написав:
  Игорь написав:Киев,$ отдают по 39.68 Как и писали выше - прыжок. Но только в пропасть


Я, коли взяв півторашечку в Приваті по 39,65 у пятницю, думав що непогано баланс дол./грн. у себе вирівняв..... Але скоро може виявитися що "могло буть і краще" :oops:

Ну да… Може чи могло б… почекати треба було.

Мда. Сьогодні забирав валюту, по 38,35 після обід чоловічок переді мною сотку в приваті купляв, нова, синя бомажка. Приват знов тягне донизу готівковий доляр. Нащо це їм...
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 09:26

  alex lem написав: Приват знов тягне донизу готівковий доляр. Нащо це їм...

А навіщо Привату створювати паніку, зараз не 14-15-й рік і державні банки з народом, а не на боці обвала і зубожіння.
Вони роблять як мудрий МВФ рекомендує: зближується офіційний курс і ринковий, що саме вам не подобається? Колишня купівля в мінус?)))
По курсу, до курса 38 залишилось 35 копійок, ранок столиця зустрічає котируванням 38.27 на 38.35, дивно, але прийоми в інших великих містах, навіть в Одесі і Львові вищі, іноді вище за продаж в Києві.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 10:16

Циклічні гойдалки +-50 копійок схожі на прибуткову системну роботу когось щодо чогось
Economist
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 12:52

Підвищення ставки ФРС. ФРС "надрукує" долари. Як це вплине на інфляцію та Україну? Прогноз курсу
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 12:52

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 15:24

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............23.03.2023.........24.03.2023
дата розрахунку..............22.03.2023..........23.03.2023
Євро.................................39,4264...............39,7665...+0.86%
Долар США......................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0874 (вчера 1.0781)

Индекс доллара DXY в 15-00 102.43 (вчера 103.13).
После небольшой паузы доллар продолжил снижение.

  Ой+ написав:
  Сибарит написав:У банков есть более полутриллиона гривен, которые некуда деть.

Ну чому нікуди.
518,2 млрд грн спрямують на збільшення видатків на сектор національної безпеки і оборони. Більша частина цих коштів піде на грошове забезпечення військовослужбовців;
https://minfin.com.ua/ua/2023/03/21/102722078/

Да, совпадение суммы забавное :)
Осталось только уговорить банки направить всю свободную ликвидность в бюджет. Облигации они, конечно, покупают, но вряд ли эти покупки будут столь радикальными.
Надеюсь, Вы не предлагаете конфискацию? :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 16:25

  Economist написав:Циклічні гойдалки +-50 копійок схожі на прибуткову системну роботу когось щодо чогось

"Миром правит не тайная ложа, а явная лажа" (с)
Американська фінансова криза тому яскравий приклад.
Starikan
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