Комітет з монетарної політики Банку Англії підвищив облікову ставку на 0,25 в.п. - до 4,25%.
Про це йдеться у заяві Банку Англії.
Комітет проголосував за це рішення більшістю 7-2 - двоє членів Комітету віддали перевагу збереженню облікової ставки на рівні 4%.
У Комітеті заявили, що зберігають ціль - досягнення інфляції на рівні 2%.
"Очікується, що темпи зростання світової економіки будуть вищими, ніж прогнозувалося в лютому, а базова інфляція споживчих цін у розвинених країнах залишиться високою.
Оптові ціни на газові ф'ючерси та нафту суттєво впали.На світових фінансових ринках відбулися значні та нестабільні зміни, зокрема після банкрутства банку SVB та напередодні купівлі UBS банку Credit Suisse, що відображає занепокоєння ринку щодо можливих ширших наслідків цих подій. Загалом, дохідність державних облігацій в цілому не змінилась, а ціни на ризикові активи дещо нижчі, ніж на момент попереднього засідання Комітету", - йдеться у заяві.
При цьому Комітет вважає, що банківська система Британії зберігає міцний капітал і сильні позиції ліквідності та має хороші можливості для продовження підтримки економіки в широкому діапазоні економічних сценаріїв, у тому числі в період вищих процентних ставок.
За його оцінкою, банківська система Великої Британії залишається стійкою.
Також зазначається, що інфляція споживчих цін за рік впала з 10,5% у грудні до 10,1% у січні, але потім зросла до 10,4% у лютому, що на 0,6 в.п вище, ніж очікувалося в лютневому звіті.
При цьому у регуляторі очікують, що інфляція значно знизиться у 2 кварталі 2023 року до нижчого рівня, ніж очікувалося в лютневому звіті.