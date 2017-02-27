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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10408104091041010411

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.5 5 141
Менше 38,00
9%
12
38,00-38,50
12%
17
38,50-39,00
11%
16
39,00-39,50
12%
17
39,50-40,00
13%
19
40,00-40,50
18%
26
40,50-41,00
7%
10
41,00-41,50
5%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
1%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
11
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 09:08

Банк Англії підвищив ставку водинадцяте поспіль

Комітет з монетарної політики Банку Англії підвищив облікову ставку на 0,25 в.п. - до 4,25%.

Про це йдеться у заяві Банку Англії.

Комітет проголосував за це рішення більшістю 7-2 - двоє членів Комітету віддали перевагу збереженню облікової ставки на рівні 4%.

У Комітеті заявили, що зберігають ціль - досягнення інфляції на рівні 2%.

"Очікується, що темпи зростання світової економіки будуть вищими, ніж прогнозувалося в лютому, а базова інфляція споживчих цін у розвинених країнах залишиться високою.

Оптові ціни на газові ф'ючерси та нафту суттєво впали.На світових фінансових ринках відбулися значні та нестабільні зміни, зокрема після банкрутства банку SVB та напередодні купівлі UBS банку Credit Suisse, що відображає занепокоєння ринку щодо можливих ширших наслідків цих подій. Загалом, дохідність державних облігацій в цілому не змінилась, а ціни на ризикові активи дещо нижчі, ніж на момент попереднього засідання Комітету", - йдеться у заяві.

При цьому Комітет вважає, що банківська система Британії зберігає міцний капітал і сильні позиції ліквідності та має хороші можливості для продовження підтримки економіки в широкому діапазоні економічних сценаріїв, у тому числі в період вищих процентних ставок.

За його оцінкою, банківська система Великої Британії залишається стійкою.

Також зазначається, що інфляція споживчих цін за рік впала з 10,5% у грудні до 10,1% у січні, але потім зросла до 10,4% у лютому, що на 0,6 в.п вище, ніж очікувалося в лютневому звіті.

При цьому у регуляторі очікують, що інфляція значно знизиться у 2 кварталі 2023 року до нижчого рівня, ніж очікувалося в лютневому звіті.
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 13:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Почався ніжний ріст.... Дніпро купляє по 38.4...
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 13:37

  ihorsic написав:Почався ніжний ріст.... Дніпро купляє по 38.4...
ніжний?
нижній
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 13:46

Тута в провінції з 38,30 з ранку до 38,38 на прийомі зараз, можно вважати що це ріст. Але ,,маловато будет,,.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 13:50

  alex lem написав:Тута в провінції з 38,30 з ранку до 38,38 на прийомі зараз, можно вважати що це ріст
чиста рэккЕта :)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 14:30

цікаво, а чого євро сьогодні впав на 2 центи всьго за 2,5 години перед обідом ?
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 14:35

  flysoulfly написав:
  alex lem написав:Тута в провінції з 38,30 з ранку до 38,38 на прийомі зараз, можно вважати що це ріст
чиста рэккЕта :)

Ви не повірите, вже 38,40. Бімба-ракета.
#поглажую пачечки з синенькими справжніми грошима :mrgreen: Де мої кеди?
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 15:19

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............24.03.2023..........27.03.2023
дата розрахунку..............23.03.2023...........24.03.2023
Євро.................................39,7665................39,3076...-1.15%
Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0749 (вчера 1.0874)

Индекс доллара DXY в 15-00 103.16 (вчера 102.43).
Вчера вечером доллар пошел в рост, компенсировал вчерашнее снижение и сейчас пытается закрепиться на позавчерашнем уровне.

  Vitalych-new написав:цікаво, а чого євро сьогодні впав на 2 центи всьго за 2,5 години перед обідом ?

Слишком долго рос - дыхание рынка.
Сибарит
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  #<1 ... 10408104091041010411
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