Такие дела (с)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 бер, 2023 18:03
Deutsche Bank's Stock Drops About 9% in European Trading; Bonds Fall
Такие дела (с)
Додано: Суб 25 бер, 2023 10:54
Долярчику фінасуваня урізали не тому що ці гроші собі в кишеню поклав твій кумир Зеленський забравши у військових, а тому, що розбита країна і урізана економіка вже не тягне такі витрати. Немає таких надходжень у бюджет, розумієш? Нема кому платити такий вал податків, розумієш? Давай візьмем твою сім'ю - тобі треба заплатити 130000 на місяць, дружині 12000, тестю, тещі по 4000 , тату мамі так само дідам, бабцям також, а хто з них працює і щось віддає в бюджет? Хто? Ніхто і таких мільйони. Слава Богу на соціалку наши партнери кошти дають, а на зарплату військовим ми самі мусимо заробити виплачуючи податки, хто це зробить з твоїх рідних? Ніхто. Втямив?
Додано: Суб 25 бер, 2023 11:18
Все ж дуже просто!©
Та я це знаю/розумію!
Але треба було зразу подумати і розділити на групи з премією 10К, 20К, 50К, 100К...
А раз зразу не подумали, то тепер треба якось правильно дивитись, де саме ті, чи інші солдати перебувають!
Тобто, нехай, я не так часто, як бойові розрахунки перебуваю на вогневій... - тож, я зі своєю з/п 20К + 30К премії - погоджуюсь!
Але я не погоджуюсь з тим, що бойовим розрахункам платять стільки ж - вони заслуговують на 100К премії!!!
І давай краще переходь на військову гілку...
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