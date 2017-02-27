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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10409104101041110412

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.5 5 141
Менше 38,00
9%
12
38,00-38,50
12%
17
38,50-39,00
11%
16
39,00-39,50
12%
17
39,50-40,00
13%
19
40,00-40,50
18%
26
40,50-41,00
7%
10
41,00-41,50
5%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
1%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
11
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 18:03

Deutsche Bank's Stock Drops About 9% in European Trading; Bonds Fall
https://www.wsj.com/livecoverage/stock- ... t3wrclPOOH

Такие дела (с)
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 10:54

Долярчику фінасуваня урізали не тому що ці гроші собі в кишеню поклав твій кумир Зеленський забравши у військових, а тому, що розбита країна і урізана економіка вже не тягне такі витрати. Немає таких надходжень у бюджет, розумієш? Нема кому платити такий вал податків, розумієш? Давай візьмем твою сім'ю - тобі треба заплатити 130000 на місяць, дружині 12000, тестю, тещі по 4000 , тату мамі так само дідам, бабцям також, а хто з них працює і щось віддає в бюджет? Хто? Ніхто і таких мільйони. Слава Богу на соціалку наши партнери кошти дають, а на зарплату військовим ми самі мусимо заробити виплачуючи податки, хто це зробить з твоїх рідних? Ніхто. Втямив?
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 11:18

Все ж дуже просто!©

  Василь-Рівне написав:Долярчику фінасуваня урізали не тому що ці гроші собі в кишеню поклав твій кумир Зеленський забравши у військових, а тому, що розбита країна і урізана економіка вже не тягне такі витрати. Немає таких надходжень у бюджет, розумієш? Нема кому платити такий вал податків, розумієш? Давай візьмем твою сім'ю - тобі треба заплатити 130000 на місяць, дружині 12000, тестю, тещі по 4000 , тату мамі так само дідам, бабцям також, а хто з них працює і щось віддає в бюджет? Хто? Ніхто і таких мільйони. Слава Богу на соціалку наши партнери кошти дають, а на зарплату військовим ми самі мусимо заробити виплачуючи податки, хто це зробить з твоїх рідних? Ніхто. Втямив?

Та я це знаю/розумію!
Але треба було зразу подумати і розділити на групи з премією 10К, 20К, 50К, 100К...
А раз зразу не подумали, то тепер треба якось правильно дивитись, де саме ті, чи інші солдати перебувають!
Тобто, нехай, я не так часто, як бойові розрахунки перебуваю на вогневій... - тож, я зі своєю з/п 20К + 30К премії - погоджуюсь!
Але я не погоджуюсь з тим, що бойовим розрахункам платять стільки ж - вони заслуговують на 100К премії!!!

І давай краще переходь на військову гілку...
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 12:02

Курс уже остановился и выше не идёт даже та выходные.
Значит след. неделя 38,15- 38,30?
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 12:42

  Василь-Рівне написав:Долярчику фінасуваня урізали не тому що ці гроші собі в кишеню поклав твій кумир Зеленський забравши у військових, а тому, що розбита країна і урізана економіка вже не тягне такі витрати. Немає таких надходжень у бюджет, розумієш? Нема кому платити такий вал податків, розумієш? Давай візьмем твою сім'ю - тобі треба заплатити 130000 на місяць, дружині 12000, тестю, тещі по 4000 , тату мамі так само дідам, бабцям також, а хто з них працює і щось віддає в бюджет? Хто? Ніхто і таких мільйони. Слава Богу на соціалку наши партнери кошти дають, а на зарплату військовим ми самі мусимо заробити виплачуючи податки, хто це зробить з твоїх рідних? Ніхто. Втямив?

Тим часом ЗВР зростають... Хто не хоче годувати власну власну армію, буде годувати іноземну.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 13:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Zebra написав:Тим часом ЗВР зростають...

В лютому трохи вниз https://bank.gov.ua/ua/markets/internat ... es-allinfo
Знову зросли продажі НБУ:
Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 20 по 24 березня 2023 року продав на міжбанківському валютному ринку 495,45 млн доларів.
...продаж валюти на 31,7% порівняно з минулим тижнем, коли він продав 376,22 млн доларів. https://www.rbc.ua/rus/news/situatsiya- ... 25510.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 13:34

  Ой+ написав:
  Zebra написав:Тим часом ЗВР зростають...

В лютому трохи вниз https://bank.gov.ua/ua/markets/internat ... es-allinfo
Знову зросли продажі НБУ:
Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 20 по 24 березня 2023 року продав на міжбанківському валютному ринку 495,45 млн доларів.
...продаж валюти на 31,7% порівняно з минулим тижнем, коли він продав 376,22 млн доларів. https://www.rbc.ua/rus/news/situatsiya- ... 25510.html

В річному обчисленні ЗВР зросли - отже виділяти кошти на дороги, на ремонти кабінетів чиновників, на всілякі непотрібні тендери з благоустрію і забирати законні 30 тисяч доплати солдатам у тилу - це саботаж. Під час війни солдат має бути повністю матеріально покритий, більше ніж в середньому на цивільних спеціальностях, щоб не було бажання шукати шляхів відходу з армії. Сьогодні він у тилу, а завра перекинуть на горячий напрямок.
Zebra
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