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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10410104111041210413

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.5 5 141
Менше 38,00
9%
12
38,00-38,50
12%
17
38,50-39,00
11%
16
39,00-39,50
12%
17
39,50-40,00
13%
19
40,00-40,50
18%
26
40,50-41,00
7%
10
41,00-41,50
5%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
1%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
11
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 20:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  antey1969 написав:Все с точностью наоборот.
На армию дают, на социалку сами.

Самі придумали?
«Податків, які збирає держава, ні на що не вистачає, крім армії», — Данило Гетманцев
Хочу нагадати: на війну йде все, що ми заробляємо в якості податків. Гроші, які виділяються на фінансування бізнесу, соціалку, обслуговування боргу — переважно це все те, що дають нам партнери. https://fakty.ua/412999-nalogov-sobirae ... -getmancev

Причому на армію збирають податки то якраз на виплати. Зброю часто отримуємо від союзників.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 20:57

  kos8307 написав:В каком банке Украины можно поменять Долар на Евро?
Спасибо


Сенс (Альфа) например, онлайн
думаю, и в некоторых других тоже
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 21:50

  Ой+ написав:
  antey1969 написав:Все с точностью наоборот.
На армию дают, на социалку сами.

Самі придумали?
«Податків, які збирає держава, ні на що не вистачає, крім армії», — Данило Гетманцев
Хочу нагадати: на війну йде все, що ми заробляємо в якості податків. Гроші, які виділяються на фінансування бізнесу, соціалку, обслуговування боргу — переважно це все те, що дають нам партнери. https://fakty.ua/412999-nalogov-sobirae ... -getmancev

Причому на армію збирають податки то якраз на виплати. Зброю часто отримуємо від союзників.

Верить Гетьманцеву?
Не смешите мои подковы)))
antey1969
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  #<1 ... 10410104111041210413
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