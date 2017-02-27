antey1969 написав:Все с точностью наоборот. На армию дают, на социалку сами.
Самі придумали?
«Податків, які збирає держава, ні на що не вистачає, крім армії», — Данило Гетманцев Хочу нагадати: на війну йде все, що ми заробляємо в якості податків. Гроші, які виділяються на фінансування бізнесу, соціалку, обслуговування боргу — переважно це все те, що дають нам партнери. https://fakty.ua/412999-nalogov-sobirae ... -getmancev
Причому на армію збирають податки то якраз на виплати. Зброю часто отримуємо від союзників.
antey1969 написав:Все с точностью наоборот. На армию дают, на социалку сами.
Самі придумали?
«Податків, які збирає держава, ні на що не вистачає, крім армії», — Данило Гетманцев Хочу нагадати: на війну йде все, що ми заробляємо в якості податків. Гроші, які виділяються на фінансування бізнесу, соціалку, обслуговування боргу — переважно це все те, що дають нам партнери. https://fakty.ua/412999-nalogov-sobirae ... -getmancev
Причому на армію збирають податки то якраз на виплати. Зброю часто отримуємо від союзників.