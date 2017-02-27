RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10410104111041210413

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.5 5 141
Менше 38,00
9%
12
38,00-38,50
12%
17
38,50-39,00
11%
16
39,00-39,50
12%
17
39,50-40,00
13%
19
40,00-40,50
18%
26
40,50-41,00
7%
10
41,00-41,50
5%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
1%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
11
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 20:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  antey1969 написав:Все с точностью наоборот.
На армию дают, на социалку сами.

Самі придумали?
«Податків, які збирає держава, ні на що не вистачає, крім армії», — Данило Гетманцев
Хочу нагадати: на війну йде все, що ми заробляємо в якості податків. Гроші, які виділяються на фінансування бізнесу, соціалку, обслуговування боргу — переважно це все те, що дають нам партнери. https://fakty.ua/412999-nalogov-sobirae ... -getmancev

Причому на армію збирають податки то якраз на виплати. Зброю часто отримуємо від союзників.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5721
З нами з: 19.04.12
Подякував: 85 раз.
Подякували: 887 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 20:57

  kos8307 написав:В каком банке Украины можно поменять Долар на Евро?
Спасибо


Сенс (Альфа) например, онлайн
думаю, и в некоторых других тоже
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5464
З нами з: 27.09.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 453 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 21:50

  Ой+ написав:
  antey1969 написав:Все с точностью наоборот.
На армию дают, на социалку сами.

Самі придумали?
«Податків, які збирає держава, ні на що не вистачає, крім армії», — Данило Гетманцев
Хочу нагадати: на війну йде все, що ми заробляємо в якості податків. Гроші, які виділяються на фінансування бізнесу, соціалку, обслуговування боргу — переважно це все те, що дають нам партнери. https://fakty.ua/412999-nalogov-sobirae ... -getmancev

Причому на армію збирають податки то якраз на виплати. Зброю часто отримуємо від союзників.

Верить Гетьманцеву?
Не смешите мои подковы)))
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11830
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1627 раз.
Подякували: 3530 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 22:20

  antey1969 написав:
  Ой+ написав:
  antey1969 написав:Все с точностью наоборот.
На армию дают, на социалку сами.

Самі придумали?
«Податків, які збирає держава, ні на що не вистачає, крім армії», — Данило Гетманцев
Хочу нагадати: на війну йде все, що ми заробляємо в якості податків. Гроші, які виділяються на фінансування бізнесу, соціалку, обслуговування боргу — переважно це все те, що дають нам партнери. https://fakty.ua/412999-nalogov-sobirae ... -getmancev

Причому на армію збирають податки то якраз на виплати. Зброю часто отримуємо від союзників.

Верить Гетьманцеву?
Не смешите мои подковы)))
а вам вірити можна ?
lamal
 
Повідомлень: 304
З нами з: 11.03.21
Подякував: 81 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 22:38

lamal
можете не верить, не претендую.
Высказал лишь свою оценку и она звучит так: Украина просто не может финансировать самостоятельно такую армию.
Расходы там в разы выше, чем расходы на социальную сферу, если без снаряжения и вооружения считать.
Не согласны? - без проблем, с пеной у рта доказывать не буду.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11830
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1627 раз.
Подякували: 3530 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 22:47

  antey1969 написав:lamal
можете не верить, не претендую.
Высказал лишь свою оценку и она звучит так: Украина просто не может финансировать самостоятельно такую армию.
Расходы там в разы выше, чем расходы на социальную сферу, если без снаряжения и вооружения считать.
Не согласны? - без проблем, с пеной у рта доказывать не буду.


Отут з 3 хв. міністр економіки Марченко все пояснює - податки на армію, допомога - на соціал.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7407
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1130 раз.
Подякували: 1556 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 22:59

BIGor
С политической точки зрения все верно.
Ну не может же он заявить, что наши вооруженные силы полностью финансируют партнеры. В рашке бы просто взвыли от восторга, смакуя по всем каналам такое высказывание министра.
Все сказано четко, как и положено: мы финансируем армию сами, партнёры лишь помогают с гуманитарными проблемами.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11830
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1627 раз.
Подякували: 3530 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 10:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ну що там на валютних фронтах? Хоч якийсь двіж намічається?
ihorsic
 
Повідомлень: 873
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 10:27

  ihorsic написав:Ну що там на валютних фронтах? Хоч якийсь двіж намічається?

Сьогодні на 3 копійки в низ на оптах.
remark
 
Повідомлень: 961
З нами з: 25.12.15
Подякував: 164 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10410104111041210413
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3243, 3244, 3245
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
32444 35788576
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 бер, 2023 22:34
airmax78
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 173, 174, 175
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1748 12780687
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 бер, 2023 20:44
Vadim_
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22892119
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (2425)
26.03.2023 11:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.