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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10409104101041110412

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.5 5 141
Менше 38,00
9%
12
38,00-38,50
12%
17
38,50-39,00
11%
16
39,00-39,50
12%
17
39,50-40,00
13%
19
40,00-40,50
18%
26
40,50-41,00
7%
10
41,00-41,50
5%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
1%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
11
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 18:03

Deutsche Bank's Stock Drops About 9% in European Trading; Bonds Fall
https://www.wsj.com/livecoverage/stock- ... t3wrclPOOH

Такие дела (с)
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 12:02

Курс уже остановился и выше не идёт даже та выходные.
Значит след. неделя 38,15- 38,30?
220468
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 13:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Zebra написав:Тим часом ЗВР зростають...

В лютому трохи вниз https://bank.gov.ua/ua/markets/internat ... es-allinfo
Знову зросли продажі НБУ:
Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 20 по 24 березня 2023 року продав на міжбанківському валютному ринку 495,45 млн доларів.
...продаж валюти на 31,7% порівняно з минулим тижнем, коли він продав 376,22 млн доларів. https://www.rbc.ua/rus/news/situatsiya- ... 25510.html
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 19:21

  220468 написав:Курс уже остановился и выше не идёт даже та выходные.
Значит след. неделя 38,15- 38,30?

Ще маємо сходити на 38,55-38,60... А 38,15 буде потім...
Vivat
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 19:41

  Vivat написав:
  220468 написав:Курс уже остановился и выше не идёт даже та выходные.
Значит след. неделя 38,15- 38,30?

Ще маємо сходити на 38,55-38,60... А 38,15 буде потім...

Уже было наступление ГРН., просто мы думали пошёл опять рост, а это было время для тех, кто ещё думал... :(
220468
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 20:57

  kos8307 написав:В каком банке Украины можно поменять Долар на Евро?
Спасибо


Сенс (Альфа) например, онлайн
думаю, и в некоторых других тоже
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 10:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ну що там на валютних фронтах? Хоч якийсь двіж намічається?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 10:27

  ihorsic написав:Ну що там на валютних фронтах? Хоч якийсь двіж намічається?

Сьогодні на 3 копійки в низ на оптах.
remark
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 13:41

Україна припиняє друкувати готівку на військові потреби

Україна припиняє здійснювати монетарне фінансування економіки, щоб забезпечувати країну під час війни з Росією. Йдеться про друк готівки, який є небезпечним для макрофінансової стабільності України.
Про припинення друку повідомив у неділю, 26 березня, голова Національного банку України Андрій Пишний у розмові з виданням Financial Times. Голова НБУ пояснив, що друк грошей створив серйозні ризики для стабільності України. Щоб покрити дефіцит бюджету, велика частина з якого йшла на забезпечення оборони, НБУ друкував мільярди гривень.
Відмова від друку нової готівки зумовлена отриманням кредиту на 15,6 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду. Угода з МВФ передбачала припинення друку грошей.
«Припинення монетарного фінансування, використання внутрішніх ринків облігацій та заходи зі збільшення податкових надходжень були жорстко прописані в угоді з МВФ», – розповіли у виданні.
Андрій Пишний зазначив, що жорсткіші резервні вимоги допоможуть Україні повернутися до плаваючого обмінного курсу, а угода з МВФ зможе забезпечити Україні допомогу від коаліції донорів, які зможуть виділити приблизно 40 млрд доларів.
Нагадаємо, 25 березня країни G7 погодилися відстрочити боргові виплати України до завершення програми МВФ. Україна може не виплачувати борги до 2027 року. Після стабілізації економічної ситуації в Україні, або до закінчення програми МВФ, держави, які надали кредит, пообіцяли запровадити додаткові заходи, щоб полегшити кредитне навантаження на Україну.
Василь-Рівне
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