Додано: Нед 26 бер, 2023 15:58

THB написав: Раз@ясните,вообще не будет печатать или печать строго под полученный $ ？

Если печати нет вообще,то откуда брать % по Овдп,25% по банковским депозитам в НБУ,чем наполнять бюджет？

Увеличить собираемость налогов сейчас как то сомнительно. Раз@ясните,вообще не будет печатать или печать строго под полученный $ ？Если печати нет вообще,то откуда брать % по Овдп,25% по банковским депозитам в НБУ,чем наполнять бюджет？Увеличить собираемость налогов сейчас как то сомнительно.

Попробуем разобраться в терминологии.Выражение "печатать деньги" в современном мире стало образным и давно не отражает суть процессов. Чаще всего, подразумевается эмиссия в безналичной форме.Бумажные деньги, естественно, печатаются, но этот процесс давно не является определяющим. Бумажные деньги - это всего лишь инструмент бытового оборота. печать в буквальном смысле не прекращается никогда. Абсолютный минимум - обновление купюр.Безналичная эмиссия тоже явление достаточно постоянное, без нее современная модель экономики существовать не может. При этом могут различаться формы эмиссии. Эмиссия, достаточная для покрытия процентных доходов, считается естественной и с ней никто не борется.Под монетарным финансированием экономики, в данном случае, подразумевается финансирование правительственных расходов за счет покупки облигаций непосредственно эмитентом. В прошлом году таким способом было эмитировано 400 млрд. Именно от такой эмиссии НБУ и пообещал воздерживаться. Строго говоря, это было обещание такое финансирование не возобновлять, поскольку оно уже прекращено с нового года.