Попробуем разобраться в терминологии.
Выражение "печатать деньги" в современном мире стало образным и давно не отражает суть процессов. Чаще всего, подразумевается эмиссия в безналичной форме.
Бумажные деньги, естественно, печатаются, но этот процесс давно не является определяющим. Бумажные деньги - это всего лишь инструмент бытового оборота. печать в буквальном смысле не прекращается никогда. Абсолютный минимум - обновление купюр.
Безналичная эмиссия тоже явление достаточно постоянное, без нее современная модель экономики существовать не может. При этом могут различаться формы эмиссии. Эмиссия, достаточная для покрытия процентных доходов, считается естественной и с ней никто не борется.
Под монетарным финансированием экономики, в данном случае, подразумевается финансирование правительственных расходов за счет покупки облигаций непосредственно эмитентом. В прошлом году таким способом было эмитировано 400 млрд. Именно от такой эмиссии НБУ и пообещал воздерживаться. Строго говоря, это было обещание такое финансирование не возобновлять, поскольку оно уже прекращено с нового года.