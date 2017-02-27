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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10410104111041210413

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.5 5 141
Менше 38,00
9%
12
38,00-38,50
12%
17
38,50-39,00
11%
16
39,00-39,50
12%
17
39,50-40,00
13%
19
40,00-40,50
18%
26
40,50-41,00
7%
10
41,00-41,50
5%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
1%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
11
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 15:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  THB написав:Раз@ясните,вообще не будет печатать или печать строго под полученный $ ？
Если печати нет вообще,то откуда брать % по Овдп,25% по банковским депозитам в НБУ,чем наполнять бюджет？
Увеличить собираемость налогов сейчас как то сомнительно.

Попробуем разобраться в терминологии.
Выражение "печатать деньги" в современном мире стало образным и давно не отражает суть процессов. Чаще всего, подразумевается эмиссия в безналичной форме.
Бумажные деньги, естественно, печатаются, но этот процесс давно не является определяющим. Бумажные деньги - это всего лишь инструмент бытового оборота. печать в буквальном смысле не прекращается никогда. Абсолютный минимум - обновление купюр.
Безналичная эмиссия тоже явление достаточно постоянное, без нее современная модель экономики существовать не может. При этом могут различаться формы эмиссии. Эмиссия, достаточная для покрытия процентных доходов, считается естественной и с ней никто не борется.
Под монетарным финансированием экономики, в данном случае, подразумевается финансирование правительственных расходов за счет покупки облигаций непосредственно эмитентом. В прошлом году таким способом было эмитировано 400 млрд. Именно от такой эмиссии НБУ и пообещал воздерживаться. Строго говоря, это было обещание такое финансирование не возобновлять, поскольку оно уже прекращено с нового года.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 16:24

  THB написав:
Увеличить собираемость налогов сейчас как то сомнительно.

Ви здивуєтесь, але влада говорить правду, справа в тому, що для багатьох підприємців існує зараз пільга, можна взагалі не платити єдиний податок і єдиний соцвнесок за себе, а також зараз діє зменшене до 7% ПДВ на ввіз пального та повністю відмінене акцизне оподаткування цього вида продукції, тому скасуванням пільг можна підвищити кількість отриманих податкових і митних платежів.
Так що уряд може просто повернути модель оподаткування яка діяла до великої війни, це звичайно погіршить прибутковість господарювання багатьох суб'єктів, але вважаю, що обмежити пільги треба, бо колективний захід може поставити питання, чому наші платники податків повинні затягувати паски, а деякі АЗС наприклад працювати з рентабельністю в 30%, в якій країні таке можливо?
Орієнтовний час скасування пільг це червень, ця інформація проскакувала ще восени 2022-го, коли були коментарі щодо роботи місії МВФ в Україні.
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 16:36

  THB написав:
  Василь-Рівне написав:Україна припиняє здійснювати монетарне фінансування економіки, щоб забезпечувати країну під час війни з Росією. Йдеться про друк готівки, який є небезпечним для макрофінансової стабільності України.

Раз@ясните,вообще не будет печатать или печать строго под полученный $ ？
Если печати нет вообще,то откуда брать % по Овдп,25% по банковским депозитам в НБУ,чем наполнять бюджет？
Увеличить собираемость налогов сейчас как то сомнительно.

ви в одну купу змішали різні механізми. давайте розкладемо по полочках.

емісії є різні, й перестати друкувати мається на увазі основний механізм, коли НБУ купує ОВДП - оце чиста емісія. цим займалися в 2022 році на 400 ярдів грн, в цьому році ні, й обіцяють - ні-ні :)

% по депосертифікатам - ця емісія звичайно проводиться постійно, але в неї не такий великий масштаб. хоча так, за рік це може скласти 75 ярдів грн. але 6 ярдів грн в місяць - це не так помітно.

емісія під іноземну допомогу (як ви кажете під отриманий бакс) - це явище було в 2022, й зазвичай є в 2023. в 2022 таким чином емітували 800 ярдів грн, в 2023 - поки 220, з них в березні - 72 ярди грн? а де ж ці всі гроші? - в них є противага. НБУ, який отримав валюту від іноземної допомоги, продає її потім на міжбанку, знову таки забираючи з нього гривню. ці суми - 2022 рік мінус 810 ярдів грн, 2023 - мінус 250 ярдів грн, березень - мінус 45 ярдів грн.

як бачите, суми більш-менш балансуються, хоча за березень зростання грошей в банківський системі - майже 30 ярдів грн, до 550 ярдів грн.

є ще прихована емісія - це рефінанс банків. в 2020 році таки чином НБУ додав 62 ярди грн, в 2021 - 35 ярдів. але зараз йде зворотний процес - банки повертають рефінанс, оскільки він надто дорогий. близько 50 ярди повернули в 2022, й близько 12 ярдів грн в 2023 році.

а от % по ОВДП - це головний біль мінфіну/бюджету - буде сплачувати або з надходжень, або з запозичень. доки НБУ не викуповує ОВДП - емісії немає

якось так 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 17:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Спасибо за расшифровку. Пышный сказал - НБУ напрямую Овдп покупать не будет. Ясно.
Имхо,если надо будет,могут что нибудь придумать,так,чтоб МВФ не сильно напрягать）
THB
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 17:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Як це все відобразиться на курсу гривні? Та інфляції? Походу позитивно... Але де брати гроші на фінансування армії? Військовим і так вже знизили зарплати. А це не добре.
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 17:32

  ihorsic написав:Як це все відобразиться на курсу гривні? Та інфляції? Походу позитивно... Але де брати гроші на фінансування армії? Військовим і так вже знизили зарплати. А це не добре.

гроші на покриття витрат бюджету будуть брати, де й планували - 50% десь власні надходження, 50% - іноземна допомога.

звичайно, відсутність емісії не створює додаткове навантаження на курс.

але ми ще не відіграли минулорічну емісію 400 ярдів грн - й насправді, що з неї робити ніхто не знаю, бо все, що зараз робиться - це тимчасові заходи, які не вирішують проблему загалом.

поки що навпаки, курс зміцнюється - можливо від таких суттєвих надходжень валюти. чи то психологічно, чи у населення дійсно вже нестача грн, й надто багато доларів
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 17:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:але ми ще не відіграли минулорічну емісію 400 ярдів грн - й насправді, що з неї робити ніхто не знаю, бо все, що зараз робиться - це тимчасові заходи, які не вирішують проблему загалом.

Эрик Найман:
Банки лопатою гребуть гроші, і кінця проблемі не видно

Історія про те, як при гривні та економіці, що ходять по краю, можна вийти на рекордні прибутки.

НБУ друкує 400 млрд грн для Влади:

в банках виникає нових 400 млрд грн надлишку "кешу";
НБУ платить банкам за цей "кеш" по 200+ млн грн щодня або 9+ млн грн за кожну годину в добі.
Беруть участь в цьому всі шість десятків банків.
За перші два місяці цього року банківська система заробила 21,5 млрд грн – це 33% чистої маржі по доходах. Маржа, яка вдвічі вище мирного 2018 р., й рекордна (на рівні 2020 р.) з часів Світової фінансової кризи 2008 р.

Доходи банків зросли на 33% р/р до 66 млрд грн.

Витрати банків зросли на 12% р/р до 44 млрд грн.

Як результат, в кінці року, можна очікувати новини про неймовірні премії керівникам банків, особливо тих, що у власності уряду: "За великі досягнення у непростий для країни час!"
Військовослужбовці не мають часу, щоб думати про покупки, та і загалом споживчі настрої в часи війни не в найкращому становищі. Як результат купа грошей просто осідає нерухомо в банках. Вивести за кордон їх складно, а витратити на споживання або інвестувати в Україні, навіть покласти на депозит, страшно (при такій то інфляції й невизначеності).
Після усіх цих рішень маємо величезну надлишкову ліквідність у банківській системі, гроші які просто лежать "на поточних рахунках" – 500 млрд грн. Для порівняння у 2021 році середній обсяг складав 90 млрд грн (ось ці 390 млрд, які надрукував НБУ). https://ubr.ua/blog/finansy/banki-grebu ... -finansist
Ой+
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