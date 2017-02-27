Додано: Нед 26 бер, 2023 16:36

THB написав: Василь-Рівне написав: Україна припиняє здійснювати монетарне фінансування економіки, щоб забезпечувати країну під час війни з Росією. Йдеться про друк готівки, який є небезпечним для макрофінансової стабільності України.

Україна припиняє здійснювати монетарне фінансування економіки, щоб забезпечувати країну під час війни з Росією. Йдеться про друк готівки, який є небезпечним для макрофінансової стабільності України.

Раз@ясните,вообще не будет печатать или печать строго под полученный $ ？

Если печати нет вообще,то откуда брать % по Овдп,25% по банковским депозитам в НБУ,чем наполнять бюджет？

Увеличить собираемость налогов сейчас как то сомнительно. Раз@ясните,вообще не будет печатать или печать строго под полученный $ ？Если печати нет вообще,то откуда брать % по Овдп,25% по банковским депозитам в НБУ,чем наполнять бюджет？Увеличить собираемость налогов сейчас как то сомнительно.

ви в одну купу змішали різні механізми. давайте розкладемо по полочках.емісії є різні, й перестати друкувати мається на увазі основний механізм, коли НБУ купує ОВДП - оце чиста емісія. цим займалися в 2022 році наярдів грн, в цьому році ні, й обіцяють - ні-ні% по депосертифікатам - ця емісія звичайно проводиться постійно, але в неї не такий великий масштаб. хоча так, за рік це може скластиярдів грн. алеярдів грн в місяць - це не так помітно.емісія під іноземну допомогу (як ви кажете під отриманий бакс) - це явище було в 2022, й зазвичай є в 2023. в 2022 таким чином емітувалиярдів грн, в 2023 - поки, з них в березні -ярди грн? а де ж ці всі гроші? - в них є противага. НБУ, який отримав валюту від іноземної допомоги, продає її потім на міжбанку, знову таки забираючи з нього гривню. ці суми - 2022 рік мінусярдів грн, 2023 - мінусярдів грн, березень - мінусярдів грн.як бачите, суми більш-менш балансуються, хоча за березень зростання грошей в банківський системі - майжеярдів грн, доярдів грн.є ще прихована емісія - це рефінанс банків. в 2020 році таки чином НБУ додавярди грн, в 2021 -ярдів. але зараз йде зворотний процес - банки повертають рефінанс, оскільки він надто дорогий. близькоярди повернули в 2022, й близькоярдів грн в 2023 році.а от % по ОВДП - це головний біль мінфіну/бюджету - буде сплачувати або з надходжень, або з запозичень. доки НБУ не викуповує ОВДП - емісії немаєякось так