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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 26 бер, 2023 20:09
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Что за кипишь с США с банками? Неужели кризис?
Додано: Нед 26 бер, 2023 20:28
Ага.Он самый.Очередной сиквел,так и называется- " 2023-Начало" Все начинают бегать с квадратными глазами в Америке друг у друга спрашивая- "Вот зе фака,гоинг он??"
Вторая часть "марлезонского балета" ожидается скорее всего по традиции ближе к осени,будет называться- "Fucking bankers stollen my money"
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