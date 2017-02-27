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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10411104121041310414

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.5 5 141
Менше 38,00
9%
12
38,00-38,50
12%
17
38,50-39,00
11%
16
39,00-39,50
12%
17
39,50-40,00
13%
19
40,00-40,50
18%
26
40,50-41,00
7%
10
41,00-41,50
5%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
1%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
11
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 20:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Что за кипишь с США с банками? Неужели кризис?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 20:28

  Andrey2512 написав:Что за кипишь с США с банками? Неужели кризис?


Ага.Он самый.Очередной сиквел,так и называется- " 2023-Начало" Все начинают бегать с квадратными глазами в Америке друг у друга спрашивая- "Вот зе фака,гоинг он??" :lol:
Вторая часть "марлезонского балета" ожидается скорее всего по традиции ближе к осени,будет называться- "Fucking bankers stollen my money"
osafly
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