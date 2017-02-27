RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10412104131041410415>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.5 5 141
Менше 38,00
9%
12
38,00-38,50
12%
17
38,50-39,00
11%
16
39,00-39,50
12%
17
39,50-40,00
13%
19
40,00-40,50
18%
26
40,50-41,00
7%
10
41,00-41,50
5%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
1%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
11
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 20:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Что за кипишь с США с банками? Неужели кризис?
Andrey2512
 
Повідомлень: 498
З нами з: 04.04.22
Подякував: 34 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 20:28

  Andrey2512 написав:Что за кипишь с США с банками? Неужели кризис?


Ага.Он самый.Очередной сиквел,так и называется- " 2023-Начало" Все начинают бегать с квадратными глазами в Америке друг у друга спрашивая- "Вот зе фака,гоинг он??" :lol:
Вторая часть "марлезонского балета" ожидается скорее всего по традиции ближе к осени,будет называться- "Fucking bankers stollen my money"
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1527
З нами з: 29.05.14
Подякував: 91 раз.
Подякували: 393 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 23:29

  osafly написав:
  Andrey2512 написав:Что за кипишь с США с банками? Неужели кризис?


Ага.Он самый.Очередной сиквел,так и называется- " 2023-Начало" Все начинают бегать с квадратными глазами в Америке друг у друга спрашивая- "Вот зе фака,гоинг он??" :lol:
Вторая часть "марлезонского балета" ожидается скорее всего по традиции ближе к осени,будет называться- "Fucking bankers stollen my money"

Ніхто не буде бігати в США сума гарантування державою 250 тис дол
А якщо тримати гроші в великих банках то можна і більше якщо дуже кортит.
1 JPMorgan Chase $3.20 trillion 1
2 Bank of America $2.41 trillion 2
3 Citigroup $1.77 trillion 3
4 Wells Fargo $1.72 trillion 4
5 U.S. Bancorp $585.14 billion 5
6 PNC Financial Services $552.31 billion 6
7 Truist Bank $546.23 billion 7
8 Goldman Sachs $486.97 billion 8
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11234
З нами з: 18.06.08
Подякував: 48 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 07:56

Вітаю. Альтернативна точка зору.
  Сибарит написав:Увы, но выбор наименьшего из зол - обычное состояние при управлении сложными системами. Идеальную модель экономики пока не придумали. Не стоит ни искать персонально виновных, ни надеяться на появление гения, который все порешает.
И еще отмечу, что доходность и степень риска всегда взаимосвязаны. Одалживать государству под 19% может оказаться значительно выгодней, чем кредитовать кучу сомнительных компаний под 50%, значительная часть которых кредиты не вернет.

Тут ви абсолютно праві. Особливо після ось цього рішення.
  jump написав:Національний банк України надав можливість нерезидентам виводити за кордон доходи, отримані від інвестицій в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).
Іноземні інвестори зможуть виводити за кордон відсотки за ОВДП, отримані після 1 квітня 2023 року.
«Водночас з метою дотримання взятого на себе зобовʼязання навіть у складних умовах Національний банк робить крок назустріч іноземним інвесторам – власникам ОВДП, дозволяючи репатріацію відсотків за ними», – йдеться у повідомленні НБУ.

Це якраз яскравий приклад "наименьшего из зол". При фіксованому курсі валют він дасть можливість заробляти у країні яка воює 19% у валюті. Пів світу скидається нам на прожиття, а інвестори (здебільшого спекулянти які свідомо йшли на ризик через вищу дохідність ніж в світі) тепер вже - іноземні інвестори про яких потрібно піклуватись.
  jump написав:За оцінками НБУ, обсяг сплати відсотків за ОВДП перед інвесторами-нерезидентами в період із 1 квітня й до кінця 2023 року становитиме близько $120 млн. Ця сума може збільшитися в разі додаткової купівлі інвесторами-нерезидентами ОВДП з виплатою відсотків після 1 квітня 2023 року, але це не спричинить значного тиску на міжнародні резерви України, зазначають в НБУ.

5 млрд грн - нехило так. І це тільки відсотки. Тобто це плата за те щоб "іноземні інвестори" не огризались і сиділи тихо. Ще раз. Іноземні інвестори в країні на яку напали і в якій 7 млн населення виїхало закордон а 1-1,2 млн у ЗСУ при загальній чисельності населення 40 млн. Це виглядає як мінімум дивно з точки зору логіки. У тій країні яка напала бізнесу кажуть всім скинутись і бізнес НЕ залишає країну аґресора, а на нас напали і ми такі - ось вам, що попросите. От цікаво чи Ашан в Україні виводить дивіденди, чи можливо Райфайзен (а в нього є що виводити)
  jump написав:Натомість Нацбанк розраховує, що можливість репатріації відсотків створить стимули для нерезидентів реінвестувати отриману основну суму і накопичені гривневі кошти в нові облігації.

Таке враження що про 2019 вже всі забули? Ще раз, в умовах війни, інвестори не прийдуть в країну. Тільки спекулянти. А у спекулянтів є одна ціль - дохід.

Я повністю підтримую думку Сибарита про відсутність простих виборів. І ні в якому випадку не кажу, що НБУ робить не правильно. В мене на це не має компетенції. Проте, якщо НБУ так піклується про Іноземних інвесторів та про наші банки то чи можна попросити НБУ, щоб він трішки більш интенсивно потурбувався про населення, а конкретніше про можливості населення хоч частково (як писав Ігорь) зберегти свої кошти від інфляції. Бо в тій ситуації яка є зараз наші банки абсолютно не зацікавлені у тому, щоб пропонувати високу дохідність за гроші населення. Бо у населення (пересічного) просто не має альтернативи банкам. І в цьому я зараз бачу виклик для НБУ на найближчу перспективу.
Востаннє редагувалось Realist в Пон 27 бер, 2023 08:31, всього редагувалось 1 раз.
Realist
 
Повідомлень: 1513
З нами з: 23.01.09
Подякував: 2385 раз.
Подякували: 1791 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 08:01

  Realist написав:
  jump написав:За оцінками НБУ, обсяг сплати відсотків за ОВДП перед інвесторами-нерезидентами в період із 1 квітня й до кінця 2023 року становитиме близько $120 млн. Ця сума може збільшитися в разі додаткової купівлі інвесторами-нерезидентами ОВДП з виплатою відсотків після 1 квітня 2023 року, але це не спричинить значного тиску на міжнародні резерви України, зазначають в НБУ.
50 млрд грн - нехило так. І це тільки відсотки.[/quote]

/10....5 млрд
Клаус
 
Повідомлень: 1134
З нами з: 04.10.13
Подякував: 40 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 08:10

  Realist написав:Бо у населення (пересічного) просто не має альтернативи банкам.

Да ладно? Кто запрещает пересичному вкладываться в ОВГЗ на равных услових с "зарубежными спекулянтами" и грести бабло лопатой? Продаются с минимальными комисами, а то и без комисов от 1000 грн. А если у пересичного даже столько нет, то мне кажется, что защита сбережений от инфляции его волнует меньше всего.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3099
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 08:28

  THB написав:Спасибо за расшифровку. Пышный сказал - НБУ напрямую Овдп покупать не будет. Ясно.
Имхо,если надо будет,могут что нибудь придумать,так,чтоб МВФ не сильно напрягать）

Дохід НБУ який він платить в бюджет - це емісія
% по депосертифікатам НБУ які виплачуються банкам - це еміся
При дуже поверхневому приближенні - це приблизно більше 100 млрд. грн цього року.
Суттєво менше як в минулому (якщо дійсно НБУ не буде викуповувати ОВДП).
От тільки ці гроші поки що не йдуть в реальну економіку і не впливають на курс. В цьому ми можемо пересвідчитись побачивши теперішній курс обміну $.

Але рано чи пізно вони ще скажуть своє слово і тоді буде "Ой".
Realist
 
Повідомлень: 1513
З нами з: 23.01.09
Подякував: 2385 раз.
Подякували: 1791 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 08:31

  Клаус написав:
  Realist написав:
  jump написав:За оцінками НБУ, обсяг сплати відсотків за ОВДП перед інвесторами-нерезидентами в період із 1 квітня й до кінця 2023 року становитиме близько $120 млн. Ця сума може збільшитися в разі додаткової купівлі інвесторами-нерезидентами ОВДП з виплатою відсотків після 1 квітня 2023 року, але це не спричинить значного тиску на міжнародні резерви України, зазначають в НБУ.
50 млрд грн - нехило так. І це тільки відсотки.


/10....5 млрд[/quote]
Ага. :-) значить я собі так візуалізував. Просто реально чомусь зачепило. Виправив.
Realist
 
Повідомлень: 1513
З нами з: 23.01.09
Подякував: 2385 раз.
Подякували: 1791 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 08:31

  Realist написав:Бо у населення (пересічного) просто не має альтернативи банкам. І в цьому я зараз бачу виклик для НБУ на найближчу перспективу


Пересічний громадянин донедавна крутив каруселі до 50 % річних в баксі, а якщо зірки склалися - то і під 80% в євро. :D А зараз може крутити ті ж самі відсотки що і за ОВДП не ризикуючи тримати кошти в гривні. Тому не треба казати, що НБУ не уважив пересічного громадянина.
Economist
 
Повідомлень: 70
З нами з: 04.11.21
Подякував: 6 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 08:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Economist написав:Пересічний громадянин донедавна крутив каруселі до 50 % річних в баксі, а якщо зірки склалися - то і під 80% в євро. А зараз може крутити ті ж самі відсотки що і за ОВДП не ризикуючи тримати кошти в гривні. Тому не треба казати, що НБУ не уважив пересічного громадянина.

А можно детальніше про 50 % річних в баксі та 80% в євро? Перед війною у мене в БС реальна дохідність максимум була - долар під 1,25% річних мінус податки.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7415
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1130 раз.
Подякували: 1556 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10412104131041410415>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3242, 3243, 3244
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
32437 35792578
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 бер, 2023 14:57
Rack
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 173, 174, 175
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1748 12780847
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 бер, 2023 20:44
Vadim_
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22892258
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (207)
27.03.2023 09:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.