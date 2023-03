Додано: Нед 26 бер, 2023 23:29

osafly написав: Andrey2512 написав: Что за кипишь с США с банками? Неужели кризис? Что за кипишь с США с банками? Неужели кризис?



Ага.Он самый.Очередной сиквел,так и называется- " 2023-Начало" Все начинают бегать с квадратными глазами в Америке друг у друга спрашивая- "Вот зе фака,гоинг он??"

Ніхто не буде бігати в США сума гарантування державою 250 тис долА якщо тримати гроші в великих банках то можна і більше якщо дуже кортит.1 JPMorgan Chase $3.20 trillion 12 Bank of America $2.41 trillion 23 Citigroup $1.77 trillion 34 Wells Fargo $1.72 trillion 45 U.S. Bancorp $585.14 billion 56 PNC Financial Services $552.31 billion 67 Truist Bank $546.23 billion 78 Goldman Sachs $486.97 billion 8