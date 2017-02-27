Додано: Пон 27 бер, 2023 07:56

Сибарит написав: Увы, но выбор наименьшего из зол - обычное состояние при управлении сложными системами. Идеальную модель экономики пока не придумали. Не стоит ни искать персонально виновных, ни надеяться на появление гения, который все порешает.

И еще отмечу, что доходность и степень риска всегда взаимосвязаны. Одалживать государству под 19% может оказаться значительно выгодней, чем кредитовать кучу сомнительных компаний под 50%, значительная часть которых кредиты не вернет. Идеальную модель экономики пока не придумали. Не стоит ни искать персонально виновных, ни надеяться на появление гения, который все порешает.И еще отмечу, что доходность и степень риска всегда взаимосвязаны. О, чем кредитовать кучу сомнительных компаний под 50%, значительная часть которых кредиты не вернет.

jump написав: Національний банк України надав можливість нерезидентам виводити за кордон доходи, отримані від інвестицій в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Іноземні інвестори зможуть виводити за кордон відсотки за ОВДП, отримані після 1 квітня 2023 року.

«Водночас з метою дотримання взятого на себе зобовʼязання навіть у складних умовах Національний банк робить крок назустріч іноземним інвесторам – власникам ОВДП, дозволяючи репатріацію відсотків за ними», – йдеться у повідомленні НБУ.

Національний банк України надав можливість нерезидентам виводити за кордон доходи, отримані від інвестицій в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).Іноземні інвестори зможуть виводити за кордон відсотки за ОВДП, отримані після 1 квітня 2023 року.«Водночас з метою дотримання взятого на себе зобовʼязання навіть у складних умовах Національний банк робить крок назустріч іноземним інвесторам – власникам ОВДП, дозволяючи репатріацію відсотків за ними», – йдеться у повідомленні НБУ.

jump написав: За оцінками НБУ, обсяг сплати відсотків за ОВДП перед інвесторами-нерезидентами в період із 1 квітня й до кінця 2023 року становитиме близько $120 млн. Ця сума може збільшитися в разі додаткової купівлі інвесторами-нерезидентами ОВДП з виплатою відсотків після 1 квітня 2023 року, але це не спричинить значного тиску на міжнародні резерви України, зазначають в НБУ. , зазначають в НБУ.

jump написав: Натомість Нацбанк розраховує, що можливість репатріації відсотків створить стимули для нерезидентів реінвестувати отриману основну суму і накопичені гривневі кошти в нові облігації. Натомість Нацбанк розраховує, що можливість репатріації відсотків створить стимули для нерезидентів реінвестувати отриману основну суму і накопичені гривневі кошти в нові облігації.

Вітаю. Альтернативна точка зору.Тут ви абсолютно праві. Особливо після ось цього рішення.Це якраз яскравий приклад "наименьшего из зол".. Пів світу скидається нам на прожиття, а інвестори (здебільшого спекулянти які свідомо йшли на ризик через вищу дохідність ніж в світі) тепер вже - іноземні інвестори про яких потрібно піклуватись.5 млрд грн - нехило так. І це тільки відсотки. Тобто це плата за те щоб "іноземні інвестори" не огризались і сиділи тихо. Ще раз. Іноземні інвестори в країні на яку напали і в якій 7 млн населення виїхало закордон а 1-1,2 млн у ЗСУ при загальній чисельності населення 40 млн. Це виглядає як мінімум дивно з точки зору логіки. У тій країні яка напала бізнесу кажуть всім скинутись і бізнес НЕ залишає країну аґресора, а на нас напали і ми такі - ось вам, що попросите. От цікаво чи Ашан в Україні виводить дивіденди, чи можливо РайфайзенТаке враження що про 2019 вже всі забули? Ще раз, в умовах війни, інвестори не прийдуть в країну. Тільки спекулянти. А у спекулянтів є одна ціль - дохід.Проте, якщо НБУ так піклується про Іноземних інвесторів та прото чи можна попросити НБУ, щоб він трішки більш интенсивно потурбувався про населення, а конкретніше про можливості населення хоч частково (як писав Ігорь) зберегти свої кошти від інфляції. Бо в тій ситуації яка є зараз наші банки абсолютно не зацікавлені у тому, щоб пропонувати високу дохідність за гроші населення.І в цьому я зараз бачу виклик для НБУ на найближчу перспективу.