Andrey2512 написав:Что за кипишь с США с банками? Неужели кризис?
Ага.Он самый.Очередной сиквел,так и называется- " 2023-Начало" Все начинают бегать с квадратными глазами в Америке друг у друга спрашивая- "Вот зе фака,гоинг он??" Вторая часть "марлезонского балета" ожидается скорее всего по традиции ближе к осени,будет называться- "Fucking bankers stollen my money"
Andrey2512 написав:Что за кипишь с США с банками? Неужели кризис?
Ага.Он самый.Очередной сиквел,так и называется- " 2023-Начало" Все начинают бегать с квадратными глазами в Америке друг у друга спрашивая- "Вот зе фака,гоинг он??" Вторая часть "марлезонского балета" ожидается скорее всего по традиции ближе к осени,будет называться- "Fucking bankers stollen my money"
Ніхто не буде бігати в США сума гарантування державою 250 тис дол А якщо тримати гроші в великих банках то можна і більше якщо дуже кортит. 1 JPMorgan Chase $3.20 trillion 1 2 Bank of America $2.41 trillion 2 3 Citigroup $1.77 trillion 3 4 Wells Fargo $1.72 trillion 4 5 U.S. Bancorp $585.14 billion 5 6 PNC Financial Services $552.31 billion 6 7 Truist Bank $546.23 billion 7 8 Goldman Sachs $486.97 billion 8
Сибарит написав:Увы, но выбор наименьшего из зол - обычное состояние при управлении сложными системами. Идеальную модель экономики пока не придумали. Не стоит ни искать персонально виновных, ни надеяться на появление гения, который все порешает. И еще отмечу, что доходность и степень риска всегда взаимосвязаны. Одалживать государству под 19% может оказаться значительно выгодней, чем кредитовать кучу сомнительных компаний под 50%, значительная часть которых кредиты не вернет.
Тут ви абсолютно праві. Особливо після ось цього рішення.
jump написав:Національний банк України надав можливість нерезидентам виводити за кордон доходи, отримані від інвестицій в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Іноземні інвестори зможуть виводити за кордон відсотки за ОВДП, отримані після 1 квітня 2023 року. «Водночас з метою дотримання взятого на себе зобовʼязання навіть у складних умовах Національний банк робить крок назустріч іноземним інвесторам – власникам ОВДП, дозволяючи репатріацію відсотків за ними», – йдеться у повідомленні НБУ.
Це якраз яскравий приклад "наименьшего из зол". При фіксованому курсі валют він дасть можливість заробляти у країні яка воює 19% у валюті. Пів світу скидається нам на прожиття, а інвестори (здебільшого спекулянти які свідомо йшли на ризик через вищу дохідність ніж в світі) тепер вже - іноземні інвестори про яких потрібно піклуватись.
jump написав:За оцінками НБУ, обсяг сплати відсотків за ОВДП перед інвесторами-нерезидентами в період із 1 квітня й до кінця 2023 року становитиме близько $120 млн. Ця сума може збільшитися в разі додаткової купівлі інвесторами-нерезидентами ОВДП з виплатою відсотків після 1 квітня 2023 року, але це не спричинить значного тиску на міжнародні резерви України, зазначають в НБУ.
5 млрд грн - нехило так. І це тільки відсотки. Тобто це плата за те щоб "іноземні інвестори" не огризались і сиділи тихо. Ще раз. Іноземні інвестори в країні на яку напали і в якій 7 млн населення виїхало закордон а 1-1,2 млн у ЗСУ при загальній чисельності населення 40 млн. Це виглядає як мінімум дивно з точки зору логіки. У тій країні яка напала бізнесу кажуть всім скинутись і бізнес НЕ залишає країну аґресора, а на нас напали і ми такі - ось вам, що попросите. От цікаво чи Ашан в Україні виводить дивіденди, чи можливо Райфайзен (а в нього є що виводити)
jump написав:Натомість Нацбанк розраховує, що можливість репатріації відсотків створить стимули для нерезидентів реінвестувати отриману основну суму і накопичені гривневі кошти в нові облігації.
Таке враження що про 2019 вже всі забули? Ще раз, в умовах війни, інвестори не прийдуть в країну. Тільки спекулянти. А у спекулянтів є одна ціль - дохід.
Я повністю підтримую думку Сибарита про відсутність простих виборів. І ні в якому випадку не кажу, що НБУ робить не правильно. В мене на це не має компетенції. Проте, якщо НБУ так піклується про Іноземних інвесторів та про наші банки то чи можна попросити НБУ, щоб він трішки більш интенсивно потурбувався про населення, а конкретніше про можливості населення хоч частково (як писав Ігорь) зберегти свої кошти від інфляції. Бо в тій ситуації яка є зараз наші банки абсолютно не зацікавлені у тому, щоб пропонувати високу дохідність за гроші населення. Бо у населення (пересічного) просто не має альтернативи банкам. І в цьому я зараз бачу виклик для НБУ на найближчу перспективу.
Востаннє редагувалось Realist в Пон 27 бер, 2023 08:31, всього редагувалось 1 раз.
jump написав:За оцінками НБУ, обсяг сплати відсотків за ОВДП перед інвесторами-нерезидентами в період із 1 квітня й до кінця 2023 року становитиме близько $120 млн. Ця сума може збільшитися в разі додаткової купівлі інвесторами-нерезидентами ОВДП з виплатою відсотків після 1 квітня 2023 року, але це не спричинить значного тиску на міжнародні резерви України, зазначають в НБУ.
50 млрд грн - нехило так. І це тільки відсотки.[/quote]
Realist написав:Бо у населення (пересічного) просто не має альтернативи банкам.
Да ладно? Кто запрещает пересичному вкладываться в ОВГЗ на равных услових с "зарубежными спекулянтами" и грести бабло лопатой? Продаются с минимальными комисами, а то и без комисов от 1000 грн. А если у пересичного даже столько нет, то мне кажется, что защита сбережений от инфляции его волнует меньше всего.
THB написав:Спасибо за расшифровку. Пышный сказал - НБУ напрямую Овдп покупать не будет. Ясно. Имхо,если надо будет,могут что нибудь придумать,так,чтоб МВФ не сильно напрягать）
Дохід НБУ який він платить в бюджет - це емісія % по депосертифікатам НБУ які виплачуються банкам - це еміся При дуже поверхневому приближенні - це приблизно більше 100 млрд. грн цього року. Суттєво менше як в минулому (якщо дійсно НБУ не буде викуповувати ОВДП). От тільки ці гроші поки що не йдуть в реальну економіку і не впливають на курс. В цьому ми можемо пересвідчитись побачивши теперішній курс обміну $.
Але рано чи пізно вони ще скажуть своє слово і тоді буде "Ой".
jump написав:За оцінками НБУ, обсяг сплати відсотків за ОВДП перед інвесторами-нерезидентами в період із 1 квітня й до кінця 2023 року становитиме близько $120 млн. Ця сума може збільшитися в разі додаткової купівлі інвесторами-нерезидентами ОВДП з виплатою відсотків після 1 квітня 2023 року, але це не спричинить значного тиску на міжнародні резерви України, зазначають в НБУ.
50 млрд грн - нехило так. І це тільки відсотки.
/10....5 млрд[/quote] Ага. значить я собі так візуалізував. Просто реально чомусь зачепило. Виправив.
Realist написав:Бо у населення (пересічного) просто не має альтернативи банкам. І в цьому я зараз бачу виклик для НБУ на найближчу перспективу
Пересічний громадянин донедавна крутив каруселі до 50 % річних в баксі, а якщо зірки склалися - то і під 80% в євро. А зараз може крутити ті ж самі відсотки що і за ОВДП не ризикуючи тримати кошти в гривні. Тому не треба казати, що НБУ не уважив пересічного громадянина.
Economist написав:Пересічний громадянин донедавна крутив каруселі до 50 % річних в баксі, а якщо зірки склалися - то і під 80% в євро. А зараз може крутити ті ж самі відсотки що і за ОВДП не ризикуючи тримати кошти в гривні. Тому не треба казати, що НБУ не уважив пересічного громадянина.
А можно детальніше про 50 % річних в баксі та 80% в євро? Перед війною у мене в БС реальна дохідність максимум була - долар під 1,25% річних мінус податки.