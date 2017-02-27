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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Пон 27 бер, 2023 08:40
moveton написав: Realist написав:Бо у населення (пересічного) просто не має альтернативи банкам.
Да ладно? Кто запрещает пересичному вкладываться в ОВГЗ на равных услових с "зарубежными спекулянтами" и грести бабло лопатой? Продаются с минимальными комисами, а то и без комисов от 1000 грн. А если у пересичного даже столько нет, то мне кажется, что защита сбережений от инфляции его волнует меньше всего.
а) Яка дохідність буде якщо вкласти наприклад 50 тис враховуючи накладні витрати?
б) якщо пересічний захоче продати свої 50 тис на вторинному ринку до закінчення терміну, що він отримає?
в) зручність вкладень вкладень в ОВДП однозначно програє банківським депозитам
Г) запропонуйте військовим які отримують зарплату та накопичують на житло чи якусь іншу велику покупку купити ОВДП. Цікаво як це їм зробити? Чи ІТ сфері яка перестала обмінювати валюту на гривню бо можуть це зробити тільки по 36,6. Це я зараз про тих хто має на що купити. Бо всі інші вже давно на "підсосі" із заначок.
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Додано: Пон 27 бер, 2023 08:49
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
BIGor написав:
А можно детальніше про 50 % річних в баксі та 80% в євро? Перед війною у мене в БС реальна дохідність максимум була - долар під 1,25% річних мінус податки.
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Додано: Пон 27 бер, 2023 08:52
Realist написав:
запропонуйте військовим які отримують зарплату та накопичують на житло чи якусь іншу велику покупку купити ОВДП. Цікаво як це їм зробити?
Зайти в Приват24, и потратить минут 15.
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