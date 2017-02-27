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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Пон 27 бер, 2023 08:40
moveton написав: Realist написав:Бо у населення (пересічного) просто не має альтернативи банкам.
Да ладно? Кто запрещает пересичному вкладываться в ОВГЗ на равных услових с "зарубежными спекулянтами" и грести бабло лопатой? Продаются с минимальными комисами, а то и без комисов от 1000 грн. А если у пересичного даже столько нет, то мне кажется, что защита сбережений от инфляции его волнует меньше всего.
а) Яка дохідність буде якщо вкласти наприклад 50 тис враховуючи накладні витрати?
б) якщо пересічний захоче продати свої 50 тис на вторинному ринку до закінчення терміну, що він отримає?
в) зручність вкладень вкладень в ОВДП однозначно програє банківським депозитам
Г) запропонуйте військовим які отримують зарплату та накопичують на житло чи якусь іншу велику покупку купити ОВДП. Цікаво як це їм зробити? Чи ІТ сфері яка перестала обмінювати валюту на гривню бо можуть це зробити тільки по 36,6. Це я зараз про тих хто має на що купити. Бо всі інші вже давно на "підсосі" із заначок.
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Додано: Пон 27 бер, 2023 08:49
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
BIGor написав:
А можно детальніше про 50 % річних в баксі та 80% в євро? Перед війною у мене в БС реальна дохідність максимум була - долар під 1,25% річних мінус податки.
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Додано: Пон 27 бер, 2023 08:52
Realist написав:
запропонуйте військовим які отримують зарплату та накопичують на житло чи якусь іншу велику покупку купити ОВДП. Цікаво як це їм зробити?
Зайти в Приват24, и потратить минут 15.
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Додано: Пон 27 бер, 2023 09:06
Realist написав:
а) Яка дохідність буде якщо вкласти наприклад 50 тис враховуючи накладні витрати?
б) якщо пересічний захоче продати свої 50 тис на вторинному ринку до закінчення терміну, що він отримає?
в) зручність вкладень вкладень в ОВДП однозначно програє банківським депозитам
Г) запропонуйте військовим які отримують зарплату та накопичують на житло чи якусь іншу велику покупку купити ОВДП. Цікаво як це їм зробити? Чи ІТ сфері яка перестала обмінювати валюту на гривню бо можуть це зробити тільки по 36,6. Це я зараз про тих хто має на що купити. Бо всі інші вже давно на "підсосі" із заначок.
Доходность зависит от выпуска. Лень смотреть сколько там на сейчас, но будет такая же, как у "спекулянтов". Конечно, если не в Привате одну облигацию покупать
Купить я бы не сказал, что особенно сложнее, чем положить на депозит: поставить приложение от брокера и в нём немного потыкать, а в Сенсе или там в Привате так и заинтегрировано уже. Это может делать в том числе и любой военный и ИТшник. Да, входящую валюту ему для этого придётся продать по 36.6, так зарубежному инвестору тоже.
Со вторичкой не игрался, поэтому точно не скажу. Как минимум, если нацелен продавать до конца срока, то нужно внимательно подбирать брокера потому, что не все позволяют. Но у того же bond.ua есть возможность. Получишь по нынешней цене облигации минус, может быть, небольшая комиссия брокера. Не уверен, что это так уже важно в контексте сохранения сбережений. Вложил уже - так держи тот годик-другой. Катающимся в масле "зарубежным спекулянтам" вообще запрещено тело ОВГЗ из страны выводить.
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Додано: Пон 27 бер, 2023 09:26
Realist написав: THB написав:
Спасибо за расшифровку. Пышный сказал - НБУ напрямую Овдп покупать не будет. Ясно.
Имхо,если надо будет,могут что нибудь придумать,так,чтоб МВФ не сильно напрягать）
Дохід НБУ який він платить в бюджет - це емісія
% по депосертифікатам НБУ які виплачуються банкам - це еміся
При дуже поверхневому приближенні - це приблизно більше 100 млрд. грн цього року.
Суттєво менше як в минулому (якщо дійсно НБУ не буде викуповувати ОВДП).
От тільки ці гроші поки що не йдуть в реальну економіку і не впливають на курс. В цьому ми можемо пересвідчитись побачивши теперішній курс обміну $.
Але рано чи пізно вони ще скажуть своє слово і тоді буде "Ой".
Вибачте, але ви чомусь дуже однобоко відноситесь до доходів НБУ. НБУ в бюджет країни перераховує не свід доход, а свій прибуток. Тобто доходи за мінусом витрат. І це реально отримані доходи, а не намальовані. Тому це в жодному разі не емісія. Аналогічно з відсотками по депосертифікатам. Крім того що він їх сплачує він ще й отримує відсотки за різними власними активами. І це по суті гроші які виводяться з ринку тобто емісія зі знаком мінус. З іншого боку на суму відсотків сплачених, якщо припустити що їх не буде протягом року в принципі, збільшиться річний прибуток НБУ який в підсумку попаде до бюджету. Тобто це кошти які тим чи іншому шляхом потраплять у оборот. І це на мій погляд в жодному випадку не емісія
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