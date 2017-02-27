Додано: Пон 27 бер, 2023 12:01

mephala написав: а тим часом навіс з гривні накопичується в БСУ і коли його прорве невідомо. а тим часом навіс з гривні накопичується в БСУ і коли його прорве невідомо.

Ось це мене дійсно хвилює, знаючи поведінку стада оленів мені дуже тревожно.Купа готівкі, 540 ярдів на рахунках у банків.На поточних рахунках торба грошей і ці сплячі олені зараз притихли тільки тому, що курс знижується, як він почне зростати, то ці парнокопитні одразу побіжуть шукати валюту і сідати в останній вагон.Але притихли це теж не зовсім вірно, бо НБУ не зважаючи на весну/ посівну вийшов на рівень заливки майже 500 лямів на тиждень, це дуже високий показник, більше 2-х ярдів на місяць...А ще по ставці 25% від НБУ друкується торба нічим не забезпеченої гривневої маси, тим самим створюємо проблеми на майбутнє, бо буде біда, коли цей гривневий вал покотиться з гори на малу горстку інтервенцій валюти.Дисбаланси накопичуються, для того щоб вони стали не такі загрозливі треба зробити шокуючу реформу "павлова" і одномоментно переставити курс на 50 і усіх жорстко кинути побрити, бо можливо у майбутньому буде ще гірше і прийдеться робити теж саме((