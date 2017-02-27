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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Пон 27 бер, 2023 08:40
moveton написав: Realist написав:Бо у населення (пересічного) просто не має альтернативи банкам.
Да ладно? Кто запрещает пересичному вкладываться в ОВГЗ на равных услових с "зарубежными спекулянтами" и грести бабло лопатой? Продаются с минимальными комисами, а то и без комисов от 1000 грн. А если у пересичного даже столько нет, то мне кажется, что защита сбережений от инфляции его волнует меньше всего.
а) Яка дохідність буде якщо вкласти наприклад 50 тис враховуючи накладні витрати?
б) якщо пересічний захоче продати свої 50 тис на вторинному ринку до закінчення терміну, що він отримає?
в) зручність вкладень вкладень в ОВДП однозначно програє банківським депозитам
Г) запропонуйте військовим які отримують зарплату та накопичують на житло чи якусь іншу велику покупку купити ОВДП. Цікаво як це їм зробити? Чи ІТ сфері яка перестала обмінювати валюту на гривню бо можуть це зробити тільки по 36,6. Це я зараз про тих хто має на що купити. Бо всі інші вже давно на "підсосі" із заначок.
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Додано: Пон 27 бер, 2023 08:49
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
BIGor написав:
А можно детальніше про 50 % річних в баксі та 80% в євро? Перед війною у мене в БС реальна дохідність максимум була - долар під 1,25% річних мінус податки.
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Додано: Пон 27 бер, 2023 08:52
Realist написав:
запропонуйте військовим які отримують зарплату та накопичують на житло чи якусь іншу велику покупку купити ОВДП. Цікаво як це їм зробити?
Зайти в Приват24, и потратить минут 15.
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Додано: Пон 27 бер, 2023 09:06
Realist написав:
а) Яка дохідність буде якщо вкласти наприклад 50 тис враховуючи накладні витрати?
б) якщо пересічний захоче продати свої 50 тис на вторинному ринку до закінчення терміну, що він отримає?
в) зручність вкладень вкладень в ОВДП однозначно програє банківським депозитам
Г) запропонуйте військовим які отримують зарплату та накопичують на житло чи якусь іншу велику покупку купити ОВДП. Цікаво як це їм зробити? Чи ІТ сфері яка перестала обмінювати валюту на гривню бо можуть це зробити тільки по 36,6. Це я зараз про тих хто має на що купити. Бо всі інші вже давно на "підсосі" із заначок.
Доходность зависит от выпуска. Лень смотреть сколько там на сейчас, но будет такая же, как у "спекулянтов". Конечно, если не в Привате одну облигацию покупать
Купить я бы не сказал, что особенно сложнее, чем положить на депозит: поставить приложение от брокера и в нём немного потыкать, а в Сенсе или там в Привате так и заинтегрировано уже. Это может делать в том числе и любой военный и ИТшник. Да, входящую валюту ему для этого придётся продать по 36.6, так зарубежному инвестору тоже.
Со вторичкой не игрался, поэтому точно не скажу. Как минимум, если нацелен продавать до конца срока, то нужно внимательно подбирать брокера потому, что не все позволяют. Но у того же bond.ua есть возможность. Получишь по нынешней цене облигации минус, может быть, небольшая комиссия брокера. Не уверен, что это так уже важно в контексте сохранения сбережений. Вложил уже - так держи тот годик-другой. Катающимся в масле "зарубежным спекулянтам" вообще запрещено тело ОВГЗ из страны выводить.
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Додано: Пон 27 бер, 2023 09:26
Realist написав: THB написав:
Спасибо за расшифровку. Пышный сказал - НБУ напрямую Овдп покупать не будет. Ясно.
Имхо,если надо будет,могут что нибудь придумать,так,чтоб МВФ не сильно напрягать）
Дохід НБУ який він платить в бюджет - це емісія
% по депосертифікатам НБУ які виплачуються банкам - це еміся
При дуже поверхневому приближенні - це приблизно більше 100 млрд. грн цього року.
Суттєво менше як в минулому (якщо дійсно НБУ не буде викуповувати ОВДП).
От тільки ці гроші поки що не йдуть в реальну економіку і не впливають на курс. В цьому ми можемо пересвідчитись побачивши теперішній курс обміну $.
Але рано чи пізно вони ще скажуть своє слово і тоді буде "Ой".
Вибачте, але ви чомусь дуже однобоко відноситесь до доходів НБУ. НБУ в бюджет країни перераховує не свід доход, а свій прибуток. Тобто доходи за мінусом витрат. І це реально отримані доходи, а не намальовані. Тому це в жодному разі не емісія. Аналогічно з відсотками по депосертифікатам. Крім того що він їх сплачує він ще й отримує відсотки за різними власними активами. І це по суті гроші які виводяться з ринку тобто емісія зі знаком мінус. З іншого боку на суму відсотків сплачених, якщо припустити що їх не буде протягом року в принципі, збільшиться річний прибуток НБУ який в підсумку попаде до бюджету. Тобто це кошти які тим чи іншому шляхом потраплять у оборот. І це на мій погляд в жодному випадку не емісія
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Додано: Пон 27 бер, 2023 11:27
А тим часом курс потихеньку знижується, робочі курси в столиці 38.25 на 38.30.
До курса продажі 38 залишилось 30 копійок, в це мало хто вірив, але факт залишається фактом)))
Стосовно монетарної політики, я теж вважаю, що курс гривні завищений, у нас море проблем які як правило вирішуються девальвацієй і зниженням рівня життя, але сьогодняшня ситуація краще для гаманця, тому мій висновок що я задоволений курсом на рівні 38, але розумію, що адекватніший курс 50 і вище, для вирішення багатьох проблем і щоб не створювати проблем в майбутньому.
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Додано: Пон 27 бер, 2023 11:34
somilitark написав:
А тим часом курс потихеньку знижується, робочі курси в столиці 38.25 на 38.30.
До курса продажі 38 залишилось 30 копійок, в це мало хто вірив, але факт залишається фактом)))
тому що сьогодні з ранку курс бегемоту знову на 10 копійок вниз.
спочатку курс зафіксували на міжбанку а тепер його регулюють і на готівковому ринку через васала.
а тим часом навіс з гривні накопичується в БСУ і коли його прорве невідомо.
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Додано: Пон 27 бер, 2023 11:41
somilitark написав:
А тим часом курс потихеньку знижується, робочі курси в столиці 38.25 на 38.30.
До курса продажі 38 залишилось 30 копійок, в це мало хто вірив, але факт залишається фактом)))
Да ну. Зачем вот это вот в обменники смотреть? У нас есть уверенное заверение:
Visky написав: Игорь написав:Visky
, передивився ща раз уважно, так дійсно, після 10 березня з курсом 38.36/38.42 пішли угору. Вибачаюсь за наклеп.
Куди далі ?
Дякую.
Вгору майже до кінця міс. Як писав:
Visky написав:
Зараз зберігається хороший потенціал для зростання, тож воно найближчими днями продовжиться, думаю, навіть до кінця місяця. Хіба, в неділю - вихідний для коливань, а по понеділках і менше по вівторках локальне гальмування та й імпульсне зниження можуть завдавати карусельники, так само і від рівня 38,9-39
Як бачили, невелике зростання було і в сб., яку я не робив виключенням для цього. В пн., крім конвертувальників, зливати можуть і під комунальні платежі, тож можна припустити, що курс може навіть трохи незначно просісти, у вт - без значного руху, з ср - відновлення зростання з подальшою спробою взяти 38,9 на прийом наступними днями, а то й 39 до кінця тижня, але певно на 38,9 пригальмує. Але можливі відступи
Так что через пару дней будет под 39, всё будет хорошо.
somilitark написав:
Стосовно монетарної політики, я теж вважаю, що курс гривні завищений, у нас море проблем які як правило вирішуються девальвацієй і зниженням рівня життя, але сьогодняшня ситуація краще для гаманця, тому мій висновок що я задоволений курсом на рівні 38, але розумію, що адекватніший курс 50 і вище, для вирішення багатьох проблем і щоб не створювати проблем в майбутньому.
Для какого такого кошелька оно хорошо? Гривневые цены больше завязаны на курс межбанка он же НБУ и от удешевления наличного доллара не падают. Основное последствие более низкого курса: долларовая заначка в буханках хлеба худеет.
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Додано: Пон 27 бер, 2023 12:01
mephala написав:
а тим часом навіс з гривні накопичується в БСУ і коли його прорве невідомо.
Ось це мене дійсно хвилює, знаючи поведінку стада оленів мені дуже тревожно.
Купа готівкі, 540 ярдів на рахунках у банків.
На поточних рахунках торба грошей і ці сплячі олені зараз притихли тільки тому, що курс знижується, як він почне зростати, то ці парнокопитні одразу побіжуть шукати валюту і сідати в останній вагон.
Але притихли це теж не зовсім вірно, бо НБУ не зважаючи на весну/ посівну вийшов на рівень заливки майже 500 лямів на тиждень, це дуже високий показник, більше 2-х ярдів на місяць...
А ще по ставці 25% від НБУ друкується торба нічим не забезпеченої гривневої маси, тим самим створюємо проблеми на майбутнє, бо буде біда, коли цей гривневий вал покотиться з гори на малу горстку інтервенцій валюти.
Дисбаланси накопичуються, для того щоб вони стали не такі загрозливі треба зробити шокуючу реформу "павлова" і одномоментно переставити курс на 50 і усіх жорстко кинути побрити, бо можливо у майбутньому буде ще гірше і прийдеться робити теж саме((
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Додано: Пон 27 бер, 2023 12:43
Realist написав:
Проте, якщо НБУ так піклується про Іноземних інвесторів та про наші банки то чи можна попросити НБУ, щоб він трішки більш интенсивно потурбувався про населення, а конкретніше про можливості населення хоч частково (як писав Ігорь) зберегти свої кошти від інфляції. Бо в тій ситуації яка є зараз наші банки абсолютно не зацікавлені у тому, щоб пропонувати високу дохідність за гроші населення.
НБУ настолько активно пытается заставить банки увеличить ставки по депозитам, что даже, на мой взгляд, перегибает палку.
Сначала ежемесячное увеличение норматива обязательного резервирования, теперь обещание трехмесячных депосертификатов тем, кто нарастит портфель срочных вкладов.
Банки уже не хотят держать наши деньги под малый процент на текущих счетах.
Это максимальное давление, возможное относительно рыночными методами. Дальше только директивное установление доходности. Надеюсь, на это не пойдут.
Сумма потенциально выведенного дохода по облигациям не слишком велика - это посильная плата за репутацию.
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