Додано: Пон 27 бер, 2023 13:13

moveton написав: somilitark написав: Стосовно монетарної політики, я теж вважаю, що курс гривні завищений, у нас море проблем які як правило вирішуються девальвацієй і зниженням рівня життя, але сьогодняшня ситуація краще для гаманця, тому мій висновок що я задоволений курсом на рівні 38, але розумію, що адекватніший курс 50 і вище, для вирішення багатьох проблем і щоб не створювати проблем в майбутньому. Стосовно монетарної політики, я теж вважаю, що курс гривні завищений, у нас море проблем які як правило вирішуються девальвацієй і зниженням рівня життя, але сьогодняшня ситуація краще для гаманця, тому мій висновок що я задоволений курсом на рівні 38, але розумію, що адекватніший курс 50 і вище, для вирішення багатьох проблем і щоб не створювати проблем в майбутньому.

Для какого такого кошелька оно хорошо? Гривневые цены больше завязаны на курс межбанка он же НБУ и от удешевления наличного доллара не падают. Основное последствие более низкого курса: долларовая заначка в буханках хлеба худеет. Для какого такого кошелька оно хорошо? Гривневые цены больше завязаны на курс межбанка он же НБУ и от удешевления наличного доллара не падают. Основное последствие более низкого курса: долларовая заначка в буханках хлеба худеет.

Подумайте над простою істиною, якщо офіційний курс стане 50 грн за долар, то що буде з цінами? Ще плюс 20- 30 %.Стосовно сьогоднішньої інфляції, ви же знаєте що є поняття інфляція долара, плюс обмежена логістика і проблеми ведення виробництва, які витікають з ведення бойових дій на нашій землі, ви сподіваюсь розумієте, що ціни постійно підвищуються, навіть в валюті ніколи не буває дефляції?Плюс можна розділити влив на здатність отримувати блага саме рівня накопиченнь і поточих доходів, саме відносно низький курс долара і дає можливість отримувати сталий і доволі суттєвий доход в сьогоднішніх умовах, коли курс стане умовно 50 чи більше, то ваші поточні доходи значно знеціняться, а ціни ще значно зростуть.Запам'ятайте, що ніколи не буде такої ситуації, коли ви відклали умовний долар і зможете за цей долар накупити багато чого через 10 років, ви максимум через 10 років будете мати еквівалент сьогоднішніх 60 центів.А також треба адекватно ставитись до власних видатків, треба приводити їх до рівня дохода, ніяки накопичення вас суттєво не спасуть , ніколи не буде такого дохода коли вам було 30 років, з часом доходи фактично тільки падають, не треба жити власними спогадами, треба виходити із сьогодення і сприймати реальність, пристосовуватися до неї і не робити собі боляче спогадами як добре було колись.п.с. по курсу, Київ фактично працює 38.20 на 38.25, до курса 38 залишився вже виведений з обігу четвертак)))