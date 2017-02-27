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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10413104141041510416

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.5 5 141
Менше 38,00
9%
12
38,00-38,50
12%
17
38,50-39,00
11%
16
39,00-39,50
12%
17
39,50-40,00
13%
19
40,00-40,50
18%
26
40,50-41,00
7%
10
41,00-41,50
5%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
1%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
11
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 13:11

Національний банк України може розпочати зниження облікової ставки раніше, аніж передбачалося січневим макропрогнозом – до кінця І кварталу 2024 року. Таку думку висловили 8 з 11 членів Комітету з монетарної політики НБУ під час засідання 15 березня.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

«Вагомим аргументом може стати подальше, стале та стрімкіше за прогноз, сповільнення інфляції», – йдеться в повідомленні.

Водночас двоє членів комітету зазначили, що НБУ може розпочати цикл зниження облікової ставки вже восени. Інший учасник дискусії не виключив, що передумови для такого рішення можуть сформуватися навіть раніше. Пояснює: «Тиск на валютному ринку знижується, а перспективи збереження міжнародних резервів на достатньо високому рівні – поліпшуються, ураховуючи й прогрес у перемовинах з МВФ».

Втім більшість учасників дискусії погодилися з думкою, що необхідно дочекатися оновленого макропрогнозу, оскільки є «високий рівень невизначеності, пов'язаний з перебігом воєнних подій», а траєкторія облікової ставки має узгоджуватися з планом пом’якшення адміністративних обмежень на валютному ринку, над яким НБУ вже працює.
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 13:13

  moveton написав:
  somilitark написав:Стосовно монетарної політики, я теж вважаю, що курс гривні завищений, у нас море проблем які як правило вирішуються девальвацієй і зниженням рівня життя, але сьогодняшня ситуація краще для гаманця, тому мій висновок що я задоволений курсом на рівні 38, але розумію, що адекватніший курс 50 і вище, для вирішення багатьох проблем і щоб не створювати проблем в майбутньому.

Для какого такого кошелька оно хорошо? Гривневые цены больше завязаны на курс межбанка он же НБУ и от удешевления наличного доллара не падают. Основное последствие более низкого курса: долларовая заначка в буханках хлеба худеет.

Подумайте над простою істиною, якщо офіційний курс стане 50 грн за долар, то що буде з цінами? Ще плюс 20- 30 %.
Стосовно сьогоднішньої інфляції, ви же знаєте що є поняття інфляція долара, плюс обмежена логістика і проблеми ведення виробництва, які витікають з ведення бойових дій на нашій землі, ви сподіваюсь розумієте, що ціни постійно підвищуються, навіть в валюті ніколи не буває дефляції?
Плюс можна розділити влив на здатність отримувати блага саме рівня накопиченнь і поточих доходів, саме відносно низький курс долара і дає можливість отримувати сталий і доволі суттєвий доход в сьогоднішніх умовах, коли курс стане умовно 50 чи більше, то ваші поточні доходи значно знеціняться, а ціни ще значно зростуть.
Запам'ятайте, що ніколи не буде такої ситуації, коли ви відклали умовний долар і зможете за цей долар накупити багато чого через 10 років, ви максимум через 10 років будете мати еквівалент сьогоднішніх 60 центів.
А також треба адекватно ставитись до власних видатків, треба приводити їх до рівня дохода, ніяки накопичення вас суттєво не спасуть , ніколи не буде такого дохода коли вам було 30 років, з часом доходи фактично тільки падають, не треба жити власними спогадами, треба виходити із сьогодення і сприймати реальність, пристосовуватися до неї і не робити собі боляче спогадами як добре було колись.

п.с. по курсу, Київ фактично працює 38.20 на 38.25, до курса 38 залишився вже виведений з обігу четвертак)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 13:18

  jump написав: Національний банк України може розпочати зниження облікової ставки раніше, аніж передбачалося січневим макропрогнозом – до кінця І кварталу 2024 року. Таку думку висловили 8 з 11 членів Комітету з монетарної політики НБУ під час засідання 15 березня.


Ого, вже НБУ хоче впливати на курс і очікування вербальними інтервенціями, круто, тільки залишилося питанням, у фінансовій владі схвильовані розбухшою гривневою масою, впливом високих кредитних ставок на рівень виробництва чи завищеним курсом гривні?
Що саме їх більше всього турбує? Чи все разом?))))
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 13:24

Результаты интервенций за неделю

На прошедшей неделе был выдан тендерный рефинанс в сумме 140 млн. на срок более 30 дней. Получатель - "БАНК 3/4". Плановый возврат многократно превысил эту сумму. На неделе были досрочно возвращены еще более крупные суммы.
В итоге возврат тендерного рефинанса превысил выдачу нового на 2.582 млрд. грн. (неделей ранее 2.045 млрд. грн.).
Суточный рефинанс не выдавался.

В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 17.025 млрд. грн. (неделей ранее 13.692 млрд. грн.)

Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 19.607 млрд. грн, (неделей ранее 15.737 млрд. грн)

С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 593.962 млрд. грн.
Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.

Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 550.724 млрд. грн. (неделей ранее 534.23 млрд. грн.)

Расходы казначейства превысили доходы на 33.508 млрд. грн. (неделей ранее 25.371 млрд. грн.) Расходы увеличились, но остались далеко не рекордными. Если учесть очень скромный объем размещения облигаций, такой баланс расходов тоже можно назвать средним.

За неделю было инкассировано 0.573 млрд. грн. (неделей ранее обналичено 1.421 млрд. грн.) На протяжении недели движения были разнонаправленными. Ситуацию можно назвать рабочей, без явных перекосов.

Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 0;
Продал – 495,45.
Объем интервенций увеличился, в основном, за счет всплеска клиентского спроса в четверг. В остальные дни интервенции были умеренными. Даже такой увеличенный объем все еще остается значительно меньше зимних.

Неделя прошла немного тяжелее, чем предыдущие, однако без явных провалов. Все выглядит достаточно сбалансированно.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 13:48

Сибарит
а есть ссылка где смотреть сколько валюты население купило/продало в кассах?
если бы еще и сколько куплено валюты по спецкурсу на депо вообще было бы хорошо.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 13:52

mephala
https://bank.gov.ua/ua/markets/cash-currency-market-daily-chart
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 14:21

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............27.03.2023..........28.03.2023
дата розрахунку.............24.03.2023...........27.03.2023
Євро................................39,3076................39,3899...+0.21%
Долар США.....................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0772 (вчера 1.0749)

Индекс доллара DXY в 15-00 103.05 (вчера 103.16).
Динамика очень слабая.
Сибарит
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