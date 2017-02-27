Starikan написав:У банков купить можно только от 50К (Приват).
"У банков" - это совсем не обязательно Приват. В Сенсе покупал недавно одну гривневую - успешно. Думаю, что и из за границы можно. Ну и брокеры всякие разные есть. На bond.ua мне тоже спокойно одну продали. Дия - на любителя. Ценна больше возможностью прикупить в кредит, но это реально полезно только для выпуска, который через месяц выплатят, чтобы в грейс уложиться. Было такое разик - раскупили мгновенно невзирая на "неподъёмные сложности"
Національний банк України у березні отримав перший купонний платіж за військовими облігаціями, які придбав у Міністерства фінансів для покриття бюджетного дефіциту емісійною гривнею.
Пресслужба регулятора.
"У березні 2023 року Національний банк отримав купонний платіж у сумі 2,2 млрд грн згідно з графіком виплат без затримки"
"Очікувана сума процентних платежів, які Національний банк України має отримати у 2023 році за військовими ОВДП, придбаними НБУ у Міністерства фінансів України протягом 2022 року, складає 81,7 млрд грн, за умови збереження облікової ставки Національного банку 25% до кінця 2023 року", — зазначили у регуляторі.
jump написав:Очікувана сума процентних платежів...
Отримані проценти від уряду стають частиною доходу НБУ. Прибуток регулятора (сукупні доходи за вирахуванням витрат), відповідно до чинного законодавства, перераховується до бюджету України лише за підсумками року. Тобто отримані у 2023 році проценти за емісійними ОВДП можуть частково повернутися до бюджету лише у 2024 році.https://www.epravda.com.ua/news/2023/03/27/698483/