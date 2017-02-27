Starikan написав:У банков купить можно только от 50К (Приват).
"У банков" - это совсем не обязательно Приват. В Сенсе покупал недавно одну гривневую - успешно. Думаю, что и из за границы можно. Ну и брокеры всякие разные есть. На bond.ua мне тоже спокойно одну продали. Дия - на любителя. Ценна больше возможностью прикупить в кредит, но это реально полезно только для выпуска, который через месяц выплатят, чтобы в грейс уложиться. Было такое разик - раскупили мгновенно невзирая на "неподъёмные сложности"
Національний банк України у березні отримав перший купонний платіж за військовими облігаціями, які придбав у Міністерства фінансів для покриття бюджетного дефіциту емісійною гривнею.
Пресслужба регулятора.
"У березні 2023 року Національний банк отримав купонний платіж у сумі 2,2 млрд грн згідно з графіком виплат без затримки"
"Очікувана сума процентних платежів, які Національний банк України має отримати у 2023 році за військовими ОВДП, придбаними НБУ у Міністерства фінансів України протягом 2022 року, складає 81,7 млрд грн, за умови збереження облікової ставки Національного банку 25% до кінця 2023 року", — зазначили у регуляторі.
jump написав:Очікувана сума процентних платежів...
Отримані проценти від уряду стають частиною доходу НБУ. Прибуток регулятора (сукупні доходи за вирахуванням витрат), відповідно до чинного законодавства, перераховується до бюджету України лише за підсумками року. Тобто отримані у 2023 році проценти за емісійними ОВДП можуть частково повернутися до бюджету лише у 2024 році.https://www.epravda.com.ua/news/2023/03/27/698483/
Starikan написав:У банков купить можно только от 50К (Приват).
"У банков" - это совсем не обязательно Приват. В Сенсе покупал недавно одну гривневую - успешно. Думаю, что и из за границы можно. Ну и брокеры всякие разные есть. На bond.ua мне тоже спокойно одну продали. Дия - на любителя. Ценна больше возможностью прикупить в кредит, но это реально полезно только для выпуска, который через месяц выплатят, чтобы в грейс уложиться. Было такое разик - раскупили мгновенно невзирая на "неподъёмные сложности"
Вот и я в Сенсе (тогда еще Альфе) купил через Дию за 2 дня и уже получил погашение - и всё. После этого ни Сенс, ни другие банки мои покупки не утвердили. Много может быть причин, например, отсутствие украинской ID карточки, идентификация только по заграничному паспорту, неработающий пенсионер. И вряд ли можно стать клиентом банка онлайн. Брокеры наверняка берут комис. Помогаю ВСУ другими путями.
Starikan написав:Вот и я в Сенсе (тогда еще Альфе) купил через Дию за 2 дня и уже получил погашение - и всё. После этого ни Сенс, ни другие банки мои покупки не утвердили. Много может быть причин, например, отсутствие украинской ID карточки, идентификация только по заграничному паспорту, неработающий пенсионер. И вряд ли можно стать клиентом банка онлайн. Брокеры наверняка берут комис. Помогаю ВСУ другими путями.
В додатку сенс можна купити різні ОВДП, та і клієнтом теж можна стати віддалено. Але % в сенсі нижчі чим на ті ж ОВДП через приват, проте у приваті є комісії. І тому там доцільно хіба від деяких більших сум відштовхуватись. Проте, якщо вірити мінфіну https://mof.gov.ua/uk/budget_2023-582 чекає інфляція 28%. Можливі цікаві варіанти, якщо грн кріпне, а % високий, то куш для спекулів чи інсайдерів чудесний.
Starikan написав:Вот и я в Сенсе (тогда еще Альфе) купил через Дию за 2 дня и уже получил погашение - и всё. После этого ни Сенс, ни другие банки мои покупки не утвердили. Много может быть причин, например, отсутствие украинской ID карточки, идентификация только по заграничному паспорту, неработающий пенсионер. И вряд ли можно стать клиентом банка онлайн. Брокеры наверняка берут комис. Помогаю ВСУ другими путями.
Ужас какой. Честно говоря, не очень понимаю почему по этим причинам банк не хочет взять денег, но да ладно. Просто для справки: становиться чисто онлайн клиентом банка НБУ разрешил уже почти три года назад. Из тех банков, что продают ОВГЗ, это поддерживают, как минимум Укргаз, Сенс, Моня и даже Приват недавно хвастался. Фотографий паспорта-книжки и сеанса видеосвязи для идентификации достаточно, но можно и через другие варианты паспортов в виде фото или в Дие. Правда, не знаю зачем так уж нужно онлайн, если мы про украинских пересичных.
Что до комисов брокера: первая строчка на сейчас в bond.ua - UA4000204150 с погашением 26.02.2025. Расчётная доходность от его цены: 25% и сверх этого никаких комисов. Приват их же продаёт с доходностью 24% и дополнительно комис за депозитарные услуги. Сенс их вообще под 19% продаёт, но в этом уже все комисы. Так что можно сказать, что "брокеры наверняка берут комис", но тогда уже признавать, что он бывает и отрицательный