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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10415104161041710418>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.4 5 144
Менше 38,00
10%
14
38,00-38,50
13%
18
38,50-39,00
11%
16
39,00-39,50
12%
17
39,50-40,00
13%
19
40,00-40,50
18%
26
40,50-41,00
7%
10
41,00-41,50
5%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
1%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
11
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 16:40

  Starikan написав:У банков купить можно только от 50К (Приват).

"У банков" - это совсем не обязательно Приват. В Сенсе покупал недавно одну гривневую - успешно. Думаю, что и из за границы можно. Ну и брокеры всякие разные есть. На bond.ua мне тоже спокойно одну продали. Дия - на любителя. Ценна больше возможностью прикупить в кредит, но это реально полезно только для выпуска, который через месяц выплатят, чтобы в грейс уложиться. Было такое разик - раскупили мгновенно невзирая на "неподъёмные сложности" :lol:
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 17:26

Національний банк України у березні отримав перший купонний платіж за військовими облігаціями, які придбав у Міністерства фінансів для покриття бюджетного дефіциту емісійною гривнею.

Пресслужба регулятора.

"У березні 2023 року Національний банк отримав купонний платіж у сумі 2,2 млрд грн згідно з графіком виплат без затримки"




"Очікувана сума процентних платежів, які Національний банк України має отримати у 2023 році за військовими ОВДП, придбаними НБУ у Міністерства фінансів України протягом 2022 року, складає 81,7 млрд грн, за умови збереження облікової ставки Національного банку 25% до кінця 2023 року", — зазначили у регуляторі.
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 17:59

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  jump написав:Очікувана сума процентних платежів...

Отримані проценти від уряду стають частиною доходу НБУ. Прибуток регулятора (сукупні доходи за вирахуванням витрат), відповідно до чинного законодавства, перераховується до бюджету України лише за підсумками року. Тобто отримані у 2023 році проценти за емісійними ОВДП можуть частково повернутися до бюджету лише у 2024 році.https://www.epravda.com.ua/news/2023/03/27/698483/
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 18:39

  moveton написав:
  Starikan написав:У банков купить можно только от 50К (Приват).
"У банков" - это совсем не обязательно Приват. В Сенсе покупал недавно одну гривневую - успешно. Думаю, что и из за границы можно. Ну и брокеры всякие разные есть. На bond.ua мне тоже спокойно одну продали. Дия - на любителя. Ценна больше возможностью прикупить в кредит, но это реально полезно только для выпуска, который через месяц выплатят, чтобы в грейс уложиться. Было такое разик - раскупили мгновенно невзирая на "неподъёмные сложности" :lol:

Вот и я в Сенсе (тогда еще Альфе) купил через Дию за 2 дня и уже получил погашение - и всё. После этого ни Сенс, ни другие банки мои покупки не утвердили. Много может быть причин, например, отсутствие украинской ID карточки, идентификация только по заграничному паспорту, неработающий пенсионер. И вряд ли можно стать клиентом банка онлайн. Брокеры наверняка берут комис.
Помогаю ВСУ другими путями.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 18:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Starikan написав:Вот и я в Сенсе (тогда еще Альфе) купил через Дию за 2 дня и уже получил погашение - и всё. После этого ни Сенс, ни другие банки мои покупки не утвердили. Много может быть причин, например, отсутствие украинской ID карточки, идентификация только по заграничному паспорту, неработающий пенсионер. И вряд ли можно стать клиентом банка онлайн. Брокеры наверняка берут комис.
Помогаю ВСУ другими путями.

В додатку сенс можна купити різні ОВДП, та і клієнтом теж можна стати віддалено. Але % в сенсі нижчі чим на ті ж ОВДП через приват, проте у приваті є комісії. І тому там доцільно хіба від деяких більших сум відштовхуватись.
Проте, якщо вірити мінфіну https://mof.gov.ua/uk/budget_2023-582 чекає інфляція 28%. Можливі цікаві варіанти, якщо грн кріпне, а % високий, то куш для спекулів чи інсайдерів чудесний.
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 19:06

  Starikan написав:Вот и я в Сенсе (тогда еще Альфе) купил через Дию за 2 дня и уже получил погашение - и всё. После этого ни Сенс, ни другие банки мои покупки не утвердили. Много может быть причин, например, отсутствие украинской ID карточки, идентификация только по заграничному паспорту, неработающий пенсионер. И вряд ли можно стать клиентом банка онлайн. Брокеры наверняка берут комис.
Помогаю ВСУ другими путями.

Ужас какой. Честно говоря, не очень понимаю почему по этим причинам банк не хочет взять денег, но да ладно. Просто для справки: становиться чисто онлайн клиентом банка НБУ разрешил уже почти три года назад. Из тех банков, что продают ОВГЗ, это поддерживают, как минимум Укргаз, Сенс, Моня и даже Приват недавно хвастался. Фотографий паспорта-книжки и сеанса видеосвязи для идентификации достаточно, но можно и через другие варианты паспортов в виде фото или в Дие. Правда, не знаю зачем так уж нужно онлайн, если мы про украинских пересичных.

Что до комисов брокера: первая строчка на сейчас в bond.ua - UA4000204150 с погашением 26.02.2025. Расчётная доходность от его цены: 25% и сверх этого никаких комисов. Приват их же продаёт с доходностью 24% и дополнительно комис за депозитарные услуги. Сенс их вообще под 19% продаёт, но в этом уже все комисы. Так что можно сказать, что "брокеры наверняка берут комис", но тогда уже признавать, что он бывает и отрицательный :P
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 23:58

  alexanderbukin93 написав:неужели так просто прийти и откупить любой обьем в любой кассе привата что курс настолько вниз? кто то проверял?

3-5 хоч кожен день
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 06:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Народ, доллар в привате под депо 37,45, а евро почти 41 грн. Имеет смысл брать еврики?
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 07:00

  Realist написав:... не зацікавлені у тому, щоб пропонувати високу дохідність за гроші населення. Бо у населення (пересічного) просто не має альтернативи банкам.

Альтернатив вистачає. Є купа робочої сили, для чоловіків закрили ринки праці країн ЄС. Оренда комерційної нерухомості буде низькою ще пару років. Ідеальні умови для інвестування, відкриття бізнесу. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 07:02

  Realist написав: Чи ІТ сфері яка перестала обмінювати валюту на гривню бо можуть це зробити тільки по 36,6.

36.6 це ще солодкий курс, може бути 35-36 влітку. 8)
Військовим зняли 30-ку, вже не буде скаженого попиту на імпорт, всякі "жопотерки", дорогі телефони, коханок, проституток, автівки, зброю, спорядження, аренду квартир та готелів.
Це 20-30 млрд гривень, які через військових щомісяця вливали в економіку. Це тисло на курс в червні-листопаді минулого року.
300 млрд гривень за минулий рік зайшли в економіку саме через ці виплати. ($7-8 bln)
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