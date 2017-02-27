Додано: Пон 27 бер, 2023 19:06

Starikan написав: Вот и я в Сенсе (тогда еще Альфе) купил через Дию за 2 дня и уже получил погашение - и всё. После этого ни Сенс, ни другие банки мои покупки не утвердили. Много может быть причин, например, отсутствие украинской ID карточки, идентификация только по заграничному паспорту, неработающий пенсионер. И вряд ли можно стать клиентом банка онлайн. Брокеры наверняка берут комис.

Помогаю ВСУ другими путями. Вот и я в Сенсе (тогда еще Альфе) купил через Дию за 2 дня и уже получил погашение - и всё. После этого ни Сенс, ни другие банки мои покупки не утвердили. Много может быть причин, например, отсутствие украинской ID карточки, идентификация только по заграничному паспорту, неработающий пенсионер. И вряд ли можно стать клиентом банка онлайн. Брокеры наверняка берут комис.Помогаю ВСУ другими путями.

Ужас какой. Честно говоря, не очень понимаю почему по этим причинам банк не хочет взять денег, но да ладно. Просто для справки: становиться чисто онлайн клиентом банка НБУ разрешил уже. Из тех банков, что продают ОВГЗ, это поддерживают, как минимум Укргаз, Сенс, Моня и даже Приват недавно хвастался. Фотографий паспорта-книжки и сеанса видеосвязи для идентификации достаточно, но можно и через другие варианты паспортов в виде фото или в Дие. Правда, не знаю зачем так уж нужно онлайн, если мы про украинских пересичных.Что до комисов брокера: первая строчка на сейчас в bond.ua - UA4000204150 с погашением 26.02.2025. Расчётная доходность от его цены: 25% и сверх этого никаких комисов. Приват их же продаёт с доходностью 24% и дополнительно комис за депозитарные услуги. Сенс их вообще под 19% продаёт, но в этом уже все комисы. Так что можно сказать, что "брокеры наверняка берут комис", но тогда уже признавать, что он бывает и отрицательный