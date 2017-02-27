вже ж домовились , в цьому році без емісій ))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 бер, 2023 08:54
Додано: Вів 28 бер, 2023 09:38
джерело фінансування - бюджет.
оскільки прямої емісії не було, то за рахунок інших джерел.
Додано: Вів 28 бер, 2023 10:29
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Додано: Вів 28 бер, 2023 10:35
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Киев $ на отдачу 37.97 да, да это те самые "ниже 38 не будет" ©
Додано: Вів 28 бер, 2023 10:53
Ага. Всі в а...ї (здивовані). Ніхто не розуміє чому і через що так відбувається, адже це суперечить здоровій логіці (пересічних).
Знову дежавю, що нас наї...ли.
І хоча, підстави для зниження готівкового кусу швидше є, ніж їх не має, проте погодьтесь, що ефект дежавю відчувається набагато сильніше.
Отак і живемо. Від дежавю до дежавю. Так це ж вже було (с).
Додано: Вів 28 бер, 2023 11:10
Ехххххх.... - таке доступне/НЕдоступне ОВДП ;)
До речі, щоб не копіпастити сюди, то кину посилання, де я написав про "доступність" пересічним ОВДП(так як по-логіці, всі мали б в них застрибувати), про яке тут недавно згадували
Клуб 100К - Теребеньки
Додано: Вів 28 бер, 2023 13:06
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Проффесионалы (С) торгуют бумажками и опускают курс. Так и живем.
Додано: Вів 28 бер, 2023 14:51
Що за істерики?
Купили долар дороще і увесь світ винний у цій трагедії тільки не ви?
А чого ви лізли до того паперового долара? Чи у вас він якійсь цифровий?
Якраз влада і може торгувати віртуальними валютами, а ви тільки можете безсильно в розпачі махати буквами, влада вдало поєднує психологію і методи фінансового управління натовпом))
По курсу, до курса 38 залишилось не скільки, ну максимум 2-5 копійок в обмінках, а в Приваті можна навіть 5 грн з сотки мати на морозиво.
Дивна ситуація на готівці, але мені вона подобається)))
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