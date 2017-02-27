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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10416104171041810419>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.3 5 148
Менше 38,00
11%
16
38,00-38,50
12%
18
38,50-39,00
11%
16
39,00-39,50
11%
17
39,50-40,00
13%
19
40,00-40,50
18%
27
40,50-41,00
7%
11
41,00-41,50
5%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
1%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
7%
11
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 08:54

  Дюрі-бачі написав:
  jump написав:У березні 2023 року Національний банк отримав купонний платіж у сумі 2,2 млрд грн згідно з графіком виплат без затримки

А джерело фінансування не вказали? Емісія чи з поточних рахунків?

вже ж домовились , в цьому році без емісій ))
lamal
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 09:38

  Дюрі-бачі написав:
  jump написав:У березні 2023 року Національний банк отримав купонний платіж у сумі 2,2 млрд грн згідно з графіком виплат без затримки

А джерело фінансування не вказали? Емісія чи з поточних рахунків?

джерело фінансування - бюджет.

оскільки прямої емісії не було, то за рахунок інших джерел.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 10:29

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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 10:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Киев $ на отдачу 37.97 да, да это те самые "ниже 38 не будет" ©
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 10:53

  Игорь написав:Киев $ на отдачу 37.97 да, да это те самые "ниже 38 не будет" ©

Ага. Всі в а...ї (здивовані). Ніхто не розуміє чому і через що так відбувається, адже це суперечить здоровій логіці (пересічних).
Знову дежавю, що нас наї...ли.
І хоча, підстави для зниження готівкового кусу швидше є, ніж їх не має, проте погодьтесь, що ефект дежавю відчувається набагато сильніше.
Отак і живемо. Від дежавю до дежавю. Так це ж вже було (с).
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 11:10

Ехххххх.... - таке доступне/НЕдоступне ОВДП ;)

  Realist написав:Від дежавю до дежавю
До речі, щоб не копіпастити сюди, то кину посилання, де я написав про "доступність" пересічним ОВДП(так як по-логіці, всі мали б в них застрибувати), про яке тут недавно згадували

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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 13:06

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Проффесионалы (С) торгуют бумажками и опускают курс. Так и живем.
zxzx777
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 14:51

  zxzx777 написав:Проффесионалы (С) торгуют бумажками и опускают курс. Так и живем.

Що за істерики?
Купили долар дороще і увесь світ винний у цій трагедії тільки не ви?
А чого ви лізли до того паперового долара? Чи у вас він якійсь цифровий?
Якраз влада і може торгувати віртуальними валютами, а ви тільки можете безсильно в розпачі махати буквами, влада вдало поєднує психологію і методи фінансового управління натовпом))
По курсу, до курса 38 залишилось не скільки, ну максимум 2-5 копійок в обмінках, а в Приваті можна навіть 5 грн з сотки мати на морозиво.
Дивна ситуація на готівці, але мені вона подобається)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 16:00

  Realist написав:
  Игорь написав:Киев $ на отдачу 37.97 да, да это те самые "ниже 38 не будет" ©

Ага. Всі в а...ї (здивовані). Ніхто не розуміє чому і через що так відбувається, адже це суперечить здоровій логіці (пересічних).
Знову дежавю, що нас наї...ли.
І хоча, підстави для зниження готівкового кусу швидше є, ніж їх не має, проте погодьтесь, що ефект дежавю відчувається набагато сильніше.
Отак і живемо. Від дежавю до дежавю. Так це ж вже було (с).

"Так було, так має буть, нас знову з вами ..."
(виступ Зеленського, Квартал 95) 😁
FinTech
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 16:02

Официальный курс + облигации

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................28.03.2023..........29.03.2023
дата розрахунку...............27.03.2023...........28.03.2023
Євро..................................39,3899................39,6111...+0.56%
Долар США.......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0832 (вчера 1.0772)

Индекс доллара DXY в 15-00 102.55 (вчера 103.05).
Снова пошли вниз. Темп умеренный, рекордов пока не били.

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 28 березня 2023 року, до державного бюджету
залучено 17 390 942 473,11 грн (за курсом НБУ).
Из них:
- до 14.02.2024 - 322 дн. - 18,50% - 28 154 549,12 грн;
- до 26.06.2024 - 455 дн. - 19,00% - 49 272 928,02 грн;
- до 30.10.2024 - 581 дн. - 19,50% - 4 511 966,68 грн;
- до 02.04.2025 - 735 дн. - 18,98% - 3 030 313 244,69 грн;
- до 14.09.2023 - 169 дн. - 4,74% - $294 656 787,73;
- до 05.10.2023 - 190 дн. - 4,59% - $5 694 476,12;
- до 28.12.2023 - 274 дн. - 4,84% - $90 111 859,83.

После двух очень скромных размещений, сегодня результат раза в полтора больше, чем тот, к коорому мы успели привыкнуть в начале года. Достигнут он, в основном, за счет трех долларовых выпусков. От размещения "резервных" облигаций была привлечена сумма, соизмеримая с прошлыми двумя размещениями. Ответ на вопрос, не является ли малопривлекательным конкретный выпуск получен - сегодня предлагался другой. Можно, пожалуй, утверждать, что ажиотаж утих. Однако, несмотря на крайне малое количество заявок (5) наблюдалось некое подобие торга, в результате чего средневзвешенная доходность оказалась много ниже номинала.
Как уже стало традицией, были удовлетворены все заявки, кроме одной откровенно хулиганской в самом коротком выпуске.
Востаннє редагувалось Сибарит в Вів 28 бер, 2023 16:24, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит
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