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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 бер, 2023 16:04
Успіх написав: Realist написав:
Від дежавю до дежавю
До речі, щоб не копіпастити сюди, то кину посилання, де я написав про "доступність" пересічним ОВДП(так як по-логіці, всі мали б в них застрибувати
), про яке тут недавно згадувалиКлуб 100К - Теребеньки
не варто ризикувати, навіть якщо гривна тимчасово зміцнилась
якщо сильно кортить то на 6 міс максимум сумою не більше 200-300к
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Додано: Вів 28 бер, 2023 16:09
Сибарит написав:
евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0
(вчера 1.0772)
Сибарите я перепрошую у вас тут явно якась "очепЯтка".
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Додано: Вів 28 бер, 2023 16:44
prodigy написав:
не варто ризикувати
Успіх написав: Realist написав:
Від дежавю до дежавю
До речі, щоб не копіпастити сюди, то кину посилання, де я написав про "доступність" пересічним ОВДП(так як по-логіці, всі мали б в них застрибувати
), про яке тут недавно згадувалиКлуб 100К - Теребеньки
, навіть якщо гривна тимчасово зміцнилась
якщо сильно кортить
то на 6 міс максимум сумою не більше 200-300к
Та знаю-знаю... Не перший день на фронті і на форумі))
Тому, вирішив - лише нову гривню, яка буде поступати - кидати на 3х-місячне депо(навіть, на 6міс. щось не хочеться
) - а конвенційні доляри тримати частково цифрові, а частково - в готівці!
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