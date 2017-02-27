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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10416104171041810419

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.3 5 148
Менше 38,00
11%
16
38,00-38,50
12%
18
38,50-39,00
11%
16
39,00-39,50
11%
17
39,50-40,00
13%
19
40,00-40,50
18%
27
40,50-41,00
7%
11
41,00-41,50
5%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
1%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
7%
11
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 16:04

  Успіх написав:
  Realist написав:Від дежавю до дежавю
До речі, щоб не копіпастити сюди, то кину посилання, де я написав про "доступність" пересічним ОВДП(так як по-логіці, всі мали б в них застрибувати), про яке тут недавно згадували

Клуб 100К - Теребеньки


не варто ризикувати, навіть якщо гривна тимчасово зміцнилась

якщо сильно кортить то на 6 міс максимум сумою не більше 200-300к
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 16:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Сибарит написав:евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0 (вчера 1.0772)

Сибарите я перепрошую у вас тут явно якась "очепЯтка".
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 16:44

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  prodigy написав:
  Успіх написав:
  Realist написав:Від дежавю до дежавю
До речі, щоб не копіпастити сюди, то кину посилання, де я написав про "доступність" пересічним ОВДП(так як по-логіці, всі мали б в них застрибувати), про яке тут недавно згадували

Клуб 100К - Теребеньки


не варто ризикувати, навіть якщо гривна тимчасово зміцнилась

якщо сильно кортить то на 6 міс максимум сумою не більше 200-300к

Та знаю-знаю... Не перший день на фронті і на форумі))
Тому, вирішив - лише нову гривню, яка буде поступати - кидати на 3х-місячне депо(навіть, на 6міс. щось не хочеться ;) ) - а конвенційні доляри тримати частково цифрові, а частково - в готівці!
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