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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 бер, 2023 16:04
Успіх написав: Realist написав:
Від дежавю до дежавю
До речі, щоб не копіпастити сюди, то кину посилання, де я написав про "доступність" пересічним ОВДП(так як по-логіці, всі мали б в них застрибувати
), про яке тут недавно згадувалиКлуб 100К - Теребеньки
не варто ризикувати, навіть якщо гривна тимчасово зміцнилась
якщо сильно кортить то на 6 міс максимум сумою не більше 200-300к
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Додано: Вів 28 бер, 2023 16:09
Сибарит написав:
евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0
(вчера 1.0772)
Сибарите я перепрошую у вас тут явно якась "очепЯтка".
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Додано: Вів 28 бер, 2023 16:44
prodigy написав:
не варто ризикувати
Успіх написав: Realist написав:
Від дежавю до дежавю
До речі, щоб не копіпастити сюди, то кину посилання, де я написав про "доступність" пересічним ОВДП(так як по-логіці, всі мали б в них застрибувати
), про яке тут недавно згадувалиКлуб 100К - Теребеньки
, навіть якщо гривна тимчасово зміцнилась
якщо сильно кортить
то на 6 міс максимум сумою не більше 200-300к
Та знаю-знаю... Не перший день на фронті і на форумі))
Тому, вирішив - лише нову гривню, яка буде поступати - кидати на 3х-місячне депо(навіть, на 6міс. щось не хочеться
) - а конвертаційні доляри тримати частково цифрові, а частково - в готівці!
Востаннє редагувалось Успіх
в Вів 28 бер, 2023 17:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 28 бер, 2023 17:05
$ на віддачу 37.85. Київ. Занадто стрімко падаємо. Очікую невеличку корекцію
Востаннє редагувалось Игорь
в Вів 28 бер, 2023 17:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 28 бер, 2023 17:10
Востаннє редагувалось Успіх
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Додано: Вів 28 бер, 2023 17:13
Игорь написав:
Киев $ на отдачу 37.97 да, да это те самые "ниже 38 не будет" ©
В Ужгороді 37.75. Можливо навіть проб'ємо перше дно (37,45), але впевнений, що друге не проб'ємо (36,57).
Але найбільше мене дивують панікери, які зараз біжать продавати валюту.
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Додано: Вів 28 бер, 2023 17:21
Дюрі-бачі написав: Игорь написав:
Киев $ на отдачу 37.97 да, да это те самые "ниже 38 не будет" ©
В Ужгороді 37.75. Можливо навіть проб'ємо перше дно (37,45), але впевнений, що друге не проб'ємо (36,57).
Але найбільше мене дивують панікери, які зараз біжать продавати валюту.
Ого, як Ви далеко зазирнули. 37,45 .... 36,57.
Ну то бігли у одному напрямку (купувати по 40) тепер у іншому ( продавати по 38) Таке життя. Комусь це потрібно для життя, комусь нема чого робити, хтось не того експерта почитав. Так і бігаємо
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Додано: Вів 28 бер, 2023 17:24
Успіх написав:
Та знаю-знаю... Не перший день на фронті і на форумі))
Тому, вирішив - лише нову гривню, яка буде поступати - кидати на 3х-місячне депо(навіть, на 6міс. щось не хочеться ) - а конвертаційні доляри тримати частково цифрові, а частково - в готівці!
Зразу видно наслідки зменшення зарплат ЗСУ - долар відступає набагато швидше ніж вороги.
Вкладаючись в грндепо ви ще більше посилите тренд грнукріпляжу.
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