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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10416104171041810419

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.3 5 149
Менше 38,00
11%
17
38,00-38,50
12%
18
38,50-39,00
11%
16
39,00-39,50
11%
17
39,50-40,00
13%
19
40,00-40,50
18%
27
40,50-41,00
7%
11
41,00-41,50
5%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
1%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
7%
11
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 16:04

  Успіх написав:
  Realist написав:Від дежавю до дежавю
До речі, щоб не копіпастити сюди, то кину посилання, де я написав про "доступність" пересічним ОВДП(так як по-логіці, всі мали б в них застрибувати), про яке тут недавно згадували

Клуб 100К - Теребеньки


не варто ризикувати, навіть якщо гривна тимчасово зміцнилась

якщо сильно кортить то на 6 міс максимум сумою не більше 200-300к
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 16:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Сибарит написав:евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0 (вчера 1.0772)

Сибарите я перепрошую у вас тут явно якась "очепЯтка".
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 16:44

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  prodigy написав:
  Успіх написав:
  Realist написав:Від дежавю до дежавю
До речі, щоб не копіпастити сюди, то кину посилання, де я написав про "доступність" пересічним ОВДП(так як по-логіці, всі мали б в них застрибувати), про яке тут недавно згадували

Клуб 100К - Теребеньки


не варто ризикувати, навіть якщо гривна тимчасово зміцнилась

якщо сильно кортить то на 6 міс максимум сумою не більше 200-300к

Та знаю-знаю... Не перший день на фронті і на форумі))
Тому, вирішив - лише нову гривню, яка буде поступати - кидати на 3х-місячне депо(навіть, на 6міс. щось не хочеться ;) ) - а конвертаційні доляри тримати частково цифрові, а частково - в готівці!
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 28 бер, 2023 17:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 17:05

$ на віддачу 37.85. Київ. Занадто стрімко падаємо. Очікую невеличку корекцію
Востаннє редагувалось Игорь в Вів 28 бер, 2023 17:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 17:10

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Востаннє редагувалось Успіх в Вів 28 бер, 2023 17:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 17:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь написав:Киев $ на отдачу 37.97 да, да это те самые "ниже 38 не будет" ©

В Ужгороді 37.75. Можливо навіть проб'ємо перше дно (37,45), але впевнений, що друге не проб'ємо (36,57).
Але найбільше мене дивують панікери, які зараз біжать продавати валюту.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 17:21

  Дюрі-бачі написав:
  Игорь написав:Киев $ на отдачу 37.97 да, да это те самые "ниже 38 не будет" ©

В Ужгороді 37.75. Можливо навіть проб'ємо перше дно (37,45), але впевнений, що друге не проб'ємо (36,57).
Але найбільше мене дивують панікери, які зараз біжать продавати валюту.

Ого, як Ви далеко зазирнули. 37,45 .... 36,57.
Ну то бігли у одному напрямку (купувати по 40) тепер у іншому ( продавати по 38) Таке життя. Комусь це потрібно для життя, комусь нема чого робити, хтось не того експерта почитав. Так і бігаємо
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 17:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:Та знаю-знаю... Не перший день на фронті і на форумі))
Тому, вирішив - лише нову гривню, яка буде поступати - кидати на 3х-місячне депо(навіть, на 6міс. щось не хочеться ) - а конвертаційні доляри тримати частково цифрові, а частково - в готівці!

Зразу видно наслідки зменшення зарплат ЗСУ - долар відступає набагато швидше ніж вороги.
Вкладаючись в грндепо ви ще більше посилите тренд грнукріпляжу.
Ой+
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