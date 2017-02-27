|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
|
Додано: Вів 28 бер, 2023 22:08
mephala написав:
коррекция это если бы снижение было рыночным.
а если давят через вассала заливая рынок наличкой то падать будем до того уровня что себе наметили в НБУ.
Тут весь вопрос в том, это коньяк пахнет клопами или клопы пахнут коньяком?
Да, официальный курс совершенно нерыночно прибит гвоздями. Но при этом нал становится очень близок к товару, и цена определяется его доступность. Когда был дефицит, отрыв был больше. Постепенно рынок насыщается, и наличный курс приближается к безналичному. Если рынок насыщается дефицитным ранее товаром, что в этом нерыночного?
О степени вассальности госбанков по отношению к НБУ я писать уже устал, но замечу, что при всех прочих равных ситуация в бегемоте всегда будет заметнее просто потому, что он - бегемот.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 6870
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 5768 раз.
- Подякували: 18600 раз.
-
- Профіль
-
82
41
33
2
Додано: Вів 28 бер, 2023 22:28
Сибарит
не согласен
курс продажи наличной валюты у бегемота ниже всех. причем уже довольно большой срок.
потому бегемот заметен не потому что он большой а потому что он проламывает курс уже месяца два.
ЗЫ
мое ИМХО - задумка с конверт депошками не удалась. потому решили продавить наличный курс в лоб тупо заливая рынок наличкой без посредников в виде карусельщиков.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 8025
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 231 раз.
- Подякували: 851 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 бер, 2023 23:01
Сибарит написав:
Постепенно рынок насыщается, и наличный курс приближается к безналичному.
на каком уровне остановится снижение, как Вы считаете?
-
otshelnick1
-
-
- Повідомлень: 40
- З нами з: 13.10.22
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 2805
, Google Adsense [Bot] і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|32445
|35798192
|
Вів 28 бер, 2023 18:41
Игорь
|
|1748
|12781332
|
|
|7975
|22892609
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|