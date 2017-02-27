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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10417104181041910420

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.3 5 150
Менше 38,00
12%
18
38,00-38,50
12%
18
38,50-39,00
11%
16
39,00-39,50
11%
17
39,50-40,00
13%
19
40,00-40,50
18%
27
40,50-41,00
7%
11
41,00-41,50
5%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
1%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
7%
11
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 22:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  mephala написав:коррекция это если бы снижение было рыночным.
а если давят через вассала заливая рынок наличкой то падать будем до того уровня что себе наметили в НБУ.

Тут весь вопрос в том, это коньяк пахнет клопами или клопы пахнут коньяком? :)
Да, официальный курс совершенно нерыночно прибит гвоздями. Но при этом нал становится очень близок к товару, и цена определяется его доступность. Когда был дефицит, отрыв был больше. Постепенно рынок насыщается, и наличный курс приближается к безналичному. Если рынок насыщается дефицитным ранее товаром, что в этом нерыночного?

О степени вассальности госбанков по отношению к НБУ я писать уже устал, но замечу, что при всех прочих равных ситуация в бегемоте всегда будет заметнее просто потому, что он - бегемот.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 22:28

Сибарит
не согласен
курс продажи наличной валюты у бегемота ниже всех. причем уже довольно большой срок.
потому бегемот заметен не потому что он большой а потому что он проламывает курс уже месяца два.

ЗЫ
мое ИМХО - задумка с конверт депошками не удалась. потому решили продавить наличный курс в лоб тупо заливая рынок наличкой без посредников в виде карусельщиков.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 23:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Сибарит написав:Постепенно рынок насыщается, и наличный курс приближается к безналичному.
на каком уровне остановится снижение, как Вы считаете?
otshelnick1
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