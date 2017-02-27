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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 28 бер, 2023 22:08
mephala написав:
коррекция это если бы снижение было рыночным.
а если давят через вассала заливая рынок наличкой то падать будем до того уровня что себе наметили в НБУ.
Тут весь вопрос в том, это коньяк пахнет клопами или клопы пахнут коньяком?
Да, официальный курс совершенно нерыночно прибит гвоздями. Но при этом нал становится очень близок к товару, и цена определяется его доступность. Когда был дефицит, отрыв был больше. Постепенно рынок насыщается, и наличный курс приближается к безналичному. Если рынок насыщается дефицитным ранее товаром, что в этом нерыночного?
О степени вассальности госбанков по отношению к НБУ я писать уже устал, но замечу, что при всех прочих равных ситуация в бегемоте всегда будет заметнее просто потому, что он - бегемот.
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Сибарит
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Додано: Вів 28 бер, 2023 22:28
Сибарит
не согласен
курс продажи наличной валюты у бегемота ниже всех. причем уже довольно большой срок.
потому бегемот заметен не потому что он большой а потому что он проламывает курс уже месяца два.
ЗЫ
мое ИМХО - задумка с конверт депошками не удалась. потому решили продавить наличный курс в лоб тупо заливая рынок наличкой без посредников в виде карусельщиков.
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mephala
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Додано: Вів 28 бер, 2023 23:01
Сибарит написав:
Постепенно рынок насыщается, и наличный курс приближается к безналичному.
на каком уровне остановится снижение, как Вы считаете?
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Додано: Вів 28 бер, 2023 23:55
mephala написав:
мое ИМХО - задумка с конверт депошками не удалась.
а какая была задумка?
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flysoulfly
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Додано: Сер 29 бер, 2023 00:21
flysoulfly написав: mephala написав:
мое ИМХО - задумка с конверт депошками не удалась.
а какая была задумка?
задумка могла быть только одна - сбить курс доллара на наличке.
видать думали что народ кому нужен доллар ломонется его покупать через депо (речь не про карусельщиков а про хомяков)
но ожидаемой массовости эта схема видать не получила у хомяков - они предпочитали получать бакс тут и сейчас пусть даже дороже.
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mephala
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Додано: Сер 29 бер, 2023 00:31
mephala написав:
задумка могла быть только одна - сбить курс доллара на наличке.
видать думали что народ кому нужен доллар ломонется его покупать через депо (речь не про карусельщиков а про хомяков)
но ожидаемой массовости эта схема видать не получила у хомяков - они предпочитали получать бакс тут и сейчас пусть даже дороже.
Именно для такой задумки странное решение. Чтобы сбить курс доллара на наличке, нужно предоставить возможность купить неограниченное количество долларов. Возможно, это сейчас и происходит, хотя я вчера пробегал через Приватовское отделение и так сказали, что долларов на продажу нет. Но может и достаточно только более низкий курс на табличке написать, чтобы "проломить". А барьер в виде оформлений кучи депо и трёхмесячной паузы, очевидно, доступность доллара снижает и курс только задирает.
Ну и самое интересное: нафига его сбивать-то?
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Додано: Сер 29 бер, 2023 00:33
mephala написав:Сибарит
не согласен
курс продажи наличной валюты у бегемота ниже всех. причем уже довольно большой срок.
потому бегемот заметен не потому что он большой а потому что он проламывает курс уже месяца два.
ЗЫ
мое ИМХО - задумка с конверт депошками не удалась. потому решили продавить наличный курс в лоб тупо заливая рынок наличкой без посредников в виде карусельщиков.
Согласен с 1абз. "Сибарит - не согласен".
Но не согласен с 2абз. "ЗЫ".
Конверты сделали свое дело, удовлетворили от части повышенный спрос на наличный доллар и улучшили ликвидность БСУ, т.к. был массовый отток депо из-за военных действий.
В связи с все более и более поступающей финансовой помощью от партнеров, необходимость в карусели уменьшилась, ведь она не была бесплатной. Преследуя цель уменьшить долларизацию экономики и в дальнейшем отпустить курс, через обязательный резерв средств по требованию и текущих счетов ФЛ в частности, так и с помощью других действий, снижают наличный курс.
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