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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1041810419104201042110422 ... 10427>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.1 5 156
Менше 38,00
15%
23
38,00-38,50
12%
19
38,50-39,00
10%
16
39,00-39,50
11%
17
39,50-40,00
12%
19
40,00-40,50
17%
27
40,50-41,00
7%
11
41,00-41,50
4%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
1%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
7%
11
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 22:28

Сибарит
не согласен
курс продажи наличной валюты у бегемота ниже всех. причем уже довольно большой срок.
потому бегемот заметен не потому что он большой а потому что он проламывает курс уже месяца два.

ЗЫ
мое ИМХО - задумка с конверт депошками не удалась. потому решили продавить наличный курс в лоб тупо заливая рынок наличкой без посредников в виде карусельщиков.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 23:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Сибарит написав:Постепенно рынок насыщается, и наличный курс приближается к безналичному.
на каком уровне остановится снижение, как Вы считаете?
otshelnick1
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 23:55

  mephala написав:мое ИМХО - задумка с конверт депошками не удалась.
а какая была задумка?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 00:21

  flysoulfly написав:
  mephala написав:мое ИМХО - задумка с конверт депошками не удалась.
а какая была задумка?


задумка могла быть только одна - сбить курс доллара на наличке.
видать думали что народ кому нужен доллар ломонется его покупать через депо (речь не про карусельщиков а про хомяков)
но ожидаемой массовости эта схема видать не получила у хомяков - они предпочитали получать бакс тут и сейчас пусть даже дороже.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 00:31

  mephala написав:задумка могла быть только одна - сбить курс доллара на наличке.
видать думали что народ кому нужен доллар ломонется его покупать через депо (речь не про карусельщиков а про хомяков)
но ожидаемой массовости эта схема видать не получила у хомяков - они предпочитали получать бакс тут и сейчас пусть даже дороже.

Именно для такой задумки странное решение. Чтобы сбить курс доллара на наличке, нужно предоставить возможность купить неограниченное количество долларов. Возможно, это сейчас и происходит, хотя я вчера пробегал через Приватовское отделение и так сказали, что долларов на продажу нет. Но может и достаточно только более низкий курс на табличке написать, чтобы "проломить". А барьер в виде оформлений кучи депо и трёхмесячной паузы, очевидно, доступность доллара снижает и курс только задирает.

Ну и самое интересное: нафига его сбивать-то?
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 00:33

  mephala написав:Сибарит
не согласен
курс продажи наличной валюты у бегемота ниже всех. причем уже довольно большой срок.
потому бегемот заметен не потому что он большой а потому что он проламывает курс уже месяца два.

ЗЫ
мое ИМХО - задумка с конверт депошками не удалась. потому решили продавить наличный курс в лоб тупо заливая рынок наличкой без посредников в виде карусельщиков.
Согласен с 1абз. "Сибарит - не согласен".
Но не согласен с 2абз. "ЗЫ".

Конверты сделали свое дело, удовлетворили от части повышенный спрос на наличный доллар и улучшили ликвидность БСУ, т.к. был массовый отток депо из-за военных действий.
В связи с все более и более поступающей финансовой помощью от партнеров, необходимость в карусели уменьшилась, ведь она не была бесплатной. Преследуя цель уменьшить долларизацию экономики и в дальнейшем отпустить курс, через обязательный резерв средств по требованию и текущих счетов ФЛ в частности, так и с помощью других действий, снижают наличный курс.
FinTech
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 01:26

  mephala написав:
  flysoulfly написав:
  mephala написав:мое ИМХО - задумка с конверт депошками не удалась.
а какая была задумка?
задумка могла быть только одна - сбить курс доллара на наличке.
видать думали что народ кому нужен доллар ломонется его покупать через депо (речь не про карусельщиков а про хомяков)
но ожидаемой массовости эта схема видать не получила у хомяков - они предпочитали получать бакс тут и сейчас пусть даже дороже.
Сбить наличный курс доллара - одна из задумок конверта, но никак не "могла быть только одна".
С каждым месяцем объем карусели увеличивался. Сложно говорить за счет чего - увеличения вложений самих карусельщиков или перехода хомяков. А вот как раз объем желающих купить сеичас и сразу - уменьшался.
Но видимо растущий объем карусели уже стал нерентабельным на данный момент, поэтому его еще и довольно благосклонно прикрыли (возможно поставили на паузу).
FinTech
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 01:39

  FinTech написав:Но видимо растущий объем карусели уже стал нерентабельным на данный момент, поэтому его еще и довольно благосклонно прикрыли (возможно поставили на паузу).

Не рентабельным для кого? Карусельщиков? Так, вроде, не они прикрывали. Банкам? Им карусель только в радость - один только комис за депо явно больше, чем стоимость бумаги и прочей бюрократии. А НБУ, чтобы опустить курс своими интервенциями потратит очевидно больше, чем интервенции в таких объёмах, чтобы каруселить продолжали. "Прикрыли" - это если бы запретили каруселить, но вот этого как раз и нет.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 01:44

  moveton написав:
  mephala написав:сбить курс доллара на наличке.
Ну и самое интересное: нафига его сбивать-то?
Борьба со спекуляцией, девальвацией (резким обесцениванием), ростом цен, а также чтобы сохранить резервы.
FinTech
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 02:04

  FinTech написав:
  moveton написав:Ну и самое интересное: нафига его сбивать-то?
Борьба со спекуляцией, девальвацией (резким обесцениванием), ростом цен, а также чтобы сохранить резервы.

Борьба со спекуляцией - это что-то из области религиозных гонений еретиков? Не выглядит чем-то рациональным. Девальвацией чего? Доллара? Путём ещё большего его девальвирования? :shock: Цены в долларах по этой же причине от удешевления доллара растут - они и в гривнах-то растут. Массовая растрата резервов для удешевления доллара - это абсолютно обратное их сохранению. Или о резервах чего речь? Странное средство для такой борьбы, в общем. Разве что по традиции типа, что после борьбы за сокращение кадров работников становится больше.
moveton
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