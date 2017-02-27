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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 бер, 2023 02:04
FinTech написав: moveton написав:
Ну и самое интересное: нафига его сбивать-то?
Борьба со спекуляцией, девальвацией (резким обесцениванием), ростом цен, а также чтобы сохранить резервы.
Борьба со спекуляцией - это что-то из области религиозных гонений еретиков? Не выглядит чем-то рациональным. Девальвацией чего? Доллара? Путём ещё большего его девальвирования?
Цены в долларах по этой же причине от удешевления доллара растут - они и в гривнах-то растут. Массовая растрата резервов для удешевления доллара - это абсолютно обратное их сохранению. Или о резервах чего речь? Странное средство для такой борьбы, в общем. Разве что по традиции типа, что после борьбы за сокращение кадров работников становится больше.
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Додано: Сер 29 бер, 2023 02:27
moveton написав: FinTech написав:
Но видимо растущий объем карусели уже стал нерентабельным на данный момент, поэтому его еще и довольно благосклонно прикрыли (возможно поставили на паузу).
Не рентабельным для кого? Карусельщиков? Банкам?
А НБУ, чтобы опустить курс своими интервенциями потратит очевидно больше, чем интервенции в таких объёмах, чтобы каруселить продолжали.
"Прикрыли" - это если бы запретили каруселить, но вот этого как раз и нет.
Для НБУ.
Зачем привлекать средства у населения под большой (пусть каждый сам для себя посчитает, дабы не афишировать) % годовых при их переизбытке и/или более выгодных условиях фин помощи от партнеров?
"Прикрыли" - подразумевалось как ступенька перед "закрыли/запретили", т.е. что карусель оставили, но сделали ее нерентабельной для карусельщиков.
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Додано: Сер 29 бер, 2023 03:10
FinTech написав:
Для НБУ.
Зачем привлекать средства у населения под большой (пусть каждый сам для себя посчитает, дабы не афишировать) % годовых при их переизбытке и/или более выгодных условиях фин помощи от партнеров?
А разве НБУ в конвертдепо привлекал средства населения? Я думал, что обычные банки. Чего только не узнаешь через 9 месяцев
FinTech написав:
"Прикрыли" - подразумевалось как ступенька перед "закрыли/запретили", т.е. что карусель оставили, но сделали ее нерентабельной для карусельщиков.
Сделать нерентабельной - это не ступенька к запрету, это в противоположную сторону. Если собираются запрещать, то какой идиот делает не рентабельным, точно так же, как и запрещает, если стало не рентабельным? Хотя да, там что-то про религиозные причины было...
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Додано: Сер 29 бер, 2023 03:16
FinTech написав: moveton написав:
Не рентабельным для кого? Карусельщиков? Банкам?
А НБУ, чтобы опустить курс своими интервенциями потратит очевидно больше, чем интервенции в таких объёмах, чтобы каруселить продолжали.
Для НБУ.
Зачем привлекать средства у населения под большой (пусть каждый сам для себя посчитает, дабы не афишировать) % годовых при их переизбытке и/или более выгодных условиях фин помощи от партнеров?
Тобто, НБУ вирішив що продавати долар в обмежений кількості через конвертдепо - це нерентабельно, і тому завалив приват готівковою валютою в необмеженій кількості? Дивний підхід.
Навіщо взагалі брати в населення кошти? Мабуть, щоб вилучити їх з обігу та стримати інфляцію, хіба ні?.. Тому й облікова ставка висока.
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Додано: Сер 29 бер, 2023 03:34
FinTech написав: moveton написав:
Ну и самое интересное: нафига его сбивать-то?
Борьба со спекуляцией, девальвацией (резким обесцениванием), ростом цен, а также чтобы сохранить резервы.
moveton написав:
Борьба со спекуляцией - это что-то из области религиозных гонений еретиков? Не выглядит чем-то рациональным.
Это из области, когда ПОВ расшатывают курс гривны, что дестабилизирует рынок. Хотя и Ваш вариант подходит.
moveton написав:
Девальвацией чего?
гривны
moveton написав:
Или о резервах чего речь?
резервы НБУ в ин.валюте и золоте
moveton написав:
Разве что по традиции типа, что после борьбы за сокращение кадров работников становится больше.
больше подходит, что после религиозных гонений инакомыслящих, еретиков становится больше 😉
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