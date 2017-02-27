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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10418104191042010421

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.3 5 150
Менше 38,00
12%
18
38,00-38,50
12%
18
38,50-39,00
11%
16
39,00-39,50
11%
17
39,50-40,00
13%
19
40,00-40,50
18%
27
40,50-41,00
7%
11
41,00-41,50
5%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
1%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
7%
11
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 02:04

  FinTech написав:
  moveton написав:Ну и самое интересное: нафига его сбивать-то?
Борьба со спекуляцией, девальвацией (резким обесцениванием), ростом цен, а также чтобы сохранить резервы.

Борьба со спекуляцией - это что-то из области религиозных гонений еретиков? Не выглядит чем-то рациональным. Девальвацией чего? Доллара? Путём ещё большего его девальвирования? :shock: Цены в долларах по этой же причине от удешевления доллара растут - они и в гривнах-то растут. Массовая растрата резервов для удешевления доллара - это абсолютно обратное их сохранению. Или о резервах чего речь? Странное средство для такой борьбы, в общем. Разве что по традиции типа, что после борьбы за сокращение кадров работников становится больше.
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 02:27

  moveton написав:
  FinTech написав:Но видимо растущий объем карусели уже стал нерентабельным на данный момент, поэтому его еще и довольно благосклонно прикрыли (возможно поставили на паузу).

Не рентабельным для кого? Карусельщиков? Банкам?
А НБУ, чтобы опустить курс своими интервенциями потратит очевидно больше, чем интервенции в таких объёмах, чтобы каруселить продолжали.
"Прикрыли" - это если бы запретили каруселить, но вот этого как раз и нет.

Для НБУ.
Зачем привлекать средства у населения под большой (пусть каждый сам для себя посчитает, дабы не афишировать) % годовых при их переизбытке и/или более выгодных условиях фин помощи от партнеров?

"Прикрыли" - подразумевалось как ступенька перед "закрыли/запретили", т.е. что карусель оставили, но сделали ее нерентабельной для карусельщиков.
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 03:10

  FinTech написав:Для НБУ.
Зачем привлекать средства у населения под большой (пусть каждый сам для себя посчитает, дабы не афишировать) % годовых при их переизбытке и/или более выгодных условиях фин помощи от партнеров?

А разве НБУ в конвертдепо привлекал средства населения? Я думал, что обычные банки. Чего только не узнаешь через 9 месяцев :)

  FinTech написав:"Прикрыли" - подразумевалось как ступенька перед "закрыли/запретили", т.е. что карусель оставили, но сделали ее нерентабельной для карусельщиков.

Сделать нерентабельной - это не ступенька к запрету, это в противоположную сторону. Если собираются запрещать, то какой идиот делает не рентабельным, точно так же, как и запрещает, если стало не рентабельным? Хотя да, там что-то про религиозные причины было...
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 03:16

  FinTech написав:
  moveton написав:Не рентабельным для кого? Карусельщиков? Банкам?
А НБУ, чтобы опустить курс своими интервенциями потратит очевидно больше, чем интервенции в таких объёмах, чтобы каруселить продолжали.

Для НБУ.
Зачем привлекать средства у населения под большой (пусть каждый сам для себя посчитает, дабы не афишировать) % годовых при их переизбытке и/или более выгодных условиях фин помощи от партнеров?

Тобто, НБУ вирішив що продавати долар в обмежений кількості через конвертдепо - це нерентабельно, і тому завалив приват готівковою валютою в необмеженій кількості? Дивний підхід.
Навіщо взагалі брати в населення кошти? Мабуть, щоб вилучити їх з обігу та стримати інфляцію, хіба ні?.. Тому й облікова ставка висока.
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 03:34

  FinTech написав:
  moveton написав:Ну и самое интересное: нафига его сбивать-то?
Борьба со спекуляцией, девальвацией (резким обесцениванием), ростом цен, а также чтобы сохранить резервы.

  moveton написав:Борьба со спекуляцией - это что-то из области религиозных гонений еретиков? Не выглядит чем-то рациональным.
Это из области, когда ПОВ расшатывают курс гривны, что дестабилизирует рынок. Хотя и Ваш вариант подходит.

  moveton написав:Девальвацией чего?
гривны

  moveton написав:Или о резервах чего речь?
резервы НБУ в ин.валюте и золоте

  moveton написав:Разве что по традиции типа, что после борьбы за сокращение кадров работников становится больше.
больше подходит, что после религиозных гонений инакомыслящих, еретиков становится больше 😉
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