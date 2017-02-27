Додано: Сер 29 бер, 2023 06:30

Сибарит написав: mephala написав: коррекция это если бы снижение было рыночным.

а если давят через вассала заливая рынок наличкой то падать будем до того уровня что себе наметили в НБУ. коррекция это если бы снижение было рыночным.а если давят через вассала заливая рынок наличкой то падать будем до того уровня что себе наметили в НБУ.

Тут весь вопрос в том, это коньяк пахнет клопами или клопы пахнут коньяком?

Да, официальный курс совершенно нерыночно прибит гвоздями. Но при этом нал становится очень близок к товару, и цена определяется его доступность. Когда был дефицит, отрыв был больше. Постепенно рынок насыщается, и наличный курс приближается к безналичному. Если рынок насыщается дефицитным ранее товаром, что в этом нерыночного?



О степени вассальности госбанков по отношению к НБУ я писать уже устал, но замечу, что при всех прочих равных ситуация в бегемоте всегда будет заметнее просто потому, что он - бегемот. Тут весь вопрос в том, это коньяк пахнет клопами или клопы пахнут коньяком?Да, официальный курс совершенно нерыночно прибит гвоздями. Но при этом нал становится очень близок к товару, и цена определяется его доступность. Когда был дефицит, отрыв был больше. Постепенно рынок насыщается, и наличный курс приближается к безналичному. Если рынок насыщается дефицитным ранее товаром, что в этом нерыночного?О степени вассальности госбанков по отношению к НБУ я писать уже устал, но замечу, что при всех прочих равных ситуация в бегемоте всегда будет заметнее просто потому, что он - бегемот.

Давно не комментировал на этой ветке. Но память о ДС просто обязывает.Что имеем на моменте? Приват покупает валюту у Нацбанка, переводит безнал в нал - и полученный нал продает через свои отделения. При этом продается не столько много, чтобы реально залить рынок, но достаточно, чтобы обратить на себя внимание и вынудить опты тоже начать снижение.Вчера днем был интересный момент: Приват уже понизил продажу до 37,95, а некоторые банки и крупные опты Киева еще покупали по 38,00. "Как так?" А очень просто: надо было ставить на место то, что продали до этого. Сидеть в гривне даже на падении - не очень уютно, т.к. отскакивать могут начать в любой момент.К вечеру, тем не менее, столица подвинулась на 37,90, это вполне реальные продажи на вполне реальных оптах были. 37,85 не видел, возможно, единичные случаи паники без гривны.А теперь главный вопрос: что дальше? Все ждут, докуда смогут опустить. Крупный бизнес и фирмочки поменьше сидят на мешках с гривной и напряженно следят за курсом. При первой убедительной остановке ждуны побегут брать доллар. Но не все, т.к. уже поверили в укрепление.