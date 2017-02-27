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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10418104191042010421

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.3 5 150
Менше 38,00
12%
18
38,00-38,50
12%
18
38,50-39,00
11%
16
39,00-39,50
11%
17
39,50-40,00
13%
19
40,00-40,50
18%
27
40,50-41,00
7%
11
41,00-41,50
5%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
1%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
7%
11
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 02:04

  FinTech написав:
  moveton написав:Ну и самое интересное: нафига его сбивать-то?
Борьба со спекуляцией, девальвацией (резким обесцениванием), ростом цен, а также чтобы сохранить резервы.

Борьба со спекуляцией - это что-то из области религиозных гонений еретиков? Не выглядит чем-то рациональным. Девальвацией чего? Доллара? Путём ещё большего его девальвирования? :shock: Цены в долларах по этой же причине от удешевления доллара растут - они и в гривнах-то растут. Массовая растрата резервов для удешевления доллара - это абсолютно обратное их сохранению. Или о резервах чего речь? Странное средство для такой борьбы, в общем. Разве что по традиции типа, что после борьбы за сокращение кадров работников становится больше.
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 02:27

  moveton написав:
  FinTech написав:Но видимо растущий объем карусели уже стал нерентабельным на данный момент, поэтому его еще и довольно благосклонно прикрыли (возможно поставили на паузу).

Не рентабельным для кого? Карусельщиков? Банкам?
А НБУ, чтобы опустить курс своими интервенциями потратит очевидно больше, чем интервенции в таких объёмах, чтобы каруселить продолжали.
"Прикрыли" - это если бы запретили каруселить, но вот этого как раз и нет.

Для НБУ.
Зачем привлекать средства у населения под большой (пусть каждый сам для себя посчитает, дабы не афишировать) % годовых при их переизбытке и/или более выгодных условиях фин помощи от партнеров?

"Прикрыли" - подразумевалось как ступенька перед "закрыли/запретили", т.е. что карусель оставили, но сделали ее нерентабельной для карусельщиков.
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 03:10

  FinTech написав:Для НБУ.
Зачем привлекать средства у населения под большой (пусть каждый сам для себя посчитает, дабы не афишировать) % годовых при их переизбытке и/или более выгодных условиях фин помощи от партнеров?

А разве НБУ в конвертдепо привлекал средства населения? Я думал, что обычные банки. Чего только не узнаешь через 9 месяцев :)

  FinTech написав:"Прикрыли" - подразумевалось как ступенька перед "закрыли/запретили", т.е. что карусель оставили, но сделали ее нерентабельной для карусельщиков.

Сделать нерентабельной - это не ступенька к запрету, это в противоположную сторону. Если собираются запрещать, то какой идиот делает не рентабельным, точно так же, как и запрещает, если стало не рентабельным? Хотя да, там что-то про религиозные причины было...
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 03:16

  FinTech написав:
  moveton написав:Не рентабельным для кого? Карусельщиков? Банкам?
А НБУ, чтобы опустить курс своими интервенциями потратит очевидно больше, чем интервенции в таких объёмах, чтобы каруселить продолжали.

Для НБУ.
Зачем привлекать средства у населения под большой (пусть каждый сам для себя посчитает, дабы не афишировать) % годовых при их переизбытке и/или более выгодных условиях фин помощи от партнеров?

Тобто, НБУ вирішив що продавати долар в обмежений кількості через конвертдепо - це нерентабельно, і тому завалив приват готівковою валютою в необмеженій кількості? Дивний підхід.
Навіщо взагалі брати в населення кошти? Мабуть, щоб вилучити їх з обігу та стримати інфляцію, хіба ні?.. Тому й облікова ставка висока.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 03:34

  FinTech написав:
  moveton написав:Ну и самое интересное: нафига его сбивать-то?
Борьба со спекуляцией, девальвацией (резким обесцениванием), ростом цен, а также чтобы сохранить резервы.

  moveton написав:Борьба со спекуляцией - это что-то из области религиозных гонений еретиков? Не выглядит чем-то рациональным.
Это из области, когда ПОВ расшатывают курс гривны, что дестабилизирует рынок. Хотя и Ваш вариант подходит.

  moveton написав:Девальвацией чего?
гривны

  moveton написав:Или о резервах чего речь?
резервы НБУ в ин.валюте и золоте

  moveton написав:Разве что по традиции типа, что после борьбы за сокращение кадров работников становится больше.
больше подходит, что после религиозных гонений инакомыслящих, еретиков становится больше 😉
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 04:57

  moveton написав:А разве НБУ в конвертдепо привлекал средства населения? Я думал, что обычные банки. Чего только не узнаешь через 9 месяцев :)
А разве не НБУ разрешил банкам продавать безнал валюту населению, привлекая его средства на депозиты? Обычные банки сами себе разрешили или действовали без разрешения? Чего только не узнаешь через 9 месяцев :)

  moveton написав:Сделать нерентабельной - это не ступенька к запрету, это в противоположную сторону.
То, что карусель стала сеичас практически не выгодной населению, в сравнении с предыдущими месяцами - это ступенька к ее макс доходности, а не к запрету. Ок, ясно-понятно!

  moveton написав:Если собираются запрещать, то какой идиот делает не рентабельным, точно так же, как и запрещает, если стало не рентабельным? Хотя да, там что-то про религиозные причины было...
В моменте нет необходимости, но при изменении ситуации - может понадобиться обратно.
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 05:51

  FinTech написав:Для НБУ.
Зачем привлекать средства у населения под большой % годовых при их переизбытке и/или более выгодных условиях фин помощи от партнеров?

  sergey_sryvkin написав:Тобто, НБУ вирішив що продавати долар в обмежений кількості через конвертдепо - це нерентабельно, і тому завалив приват готівковою валютою в необмеженій кількості? Дивний підхід.
Приват выполняет обязательства резерва средств по требованию и текущих счетов ФЛ, т.е. тут передача валюты в огран.к-ве.

  sergey_sryvkin написав:Навіщо взагалі брати в населення кошти? Мабуть, щоб вилучити їх з обігу та стримати інфляцію, хіба ні?.. Тому й облікова ставка висока.
Несомненно. Но изначально еще было и для того, чтобы решить вопрос с наличным дол (не было поступлений, самолеты не летали) + повысить ликвидность банков (массовый отток депо).
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 06:30

  Сибарит написав:
  mephala написав:коррекция это если бы снижение было рыночным.
а если давят через вассала заливая рынок наличкой то падать будем до того уровня что себе наметили в НБУ.

Тут весь вопрос в том, это коньяк пахнет клопами или клопы пахнут коньяком? :)
Да, официальный курс совершенно нерыночно прибит гвоздями. Но при этом нал становится очень близок к товару, и цена определяется его доступность. Когда был дефицит, отрыв был больше. Постепенно рынок насыщается, и наличный курс приближается к безналичному. Если рынок насыщается дефицитным ранее товаром, что в этом нерыночного?

О степени вассальности госбанков по отношению к НБУ я писать уже устал, но замечу, что при всех прочих равных ситуация в бегемоте всегда будет заметнее просто потому, что он - бегемот.

Давно не комментировал на этой ветке. Но память о ДС просто обязывает.
Что имеем на моменте? Приват покупает валюту у Нацбанка, переводит безнал в нал - и полученный нал продает через свои отделения. При этом продается не столько много, чтобы реально залить рынок, но достаточно, чтобы обратить на себя внимание и вынудить опты тоже начать снижение.
Вчера днем был интересный момент: Приват уже понизил продажу до 37,95, а некоторые банки и крупные опты Киева еще покупали по 38,00. "Как так?" А очень просто: надо было ставить на место то, что продали до этого. Сидеть в гривне даже на падении - не очень уютно, т.к. отскакивать могут начать в любой момент.
К вечеру, тем не менее, столица подвинулась на 37,90, это вполне реальные продажи на вполне реальных оптах были. 37,85 не видел, возможно, единичные случаи паники без гривны.
А теперь главный вопрос: что дальше? Все ждут, докуда смогут опустить. Крупный бизнес и фирмочки поменьше сидят на мешках с гривной и напряженно следят за курсом. При первой убедительной остановке ждуны побегут брать доллар. Но не все, т.к. уже поверили в укрепление.
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 06:34

  FinTech написав:Конверты сделали свое дело, удовлетворили от части повышенный спрос на наличный доллар и улучшили ликвидность БСУ, т.к. был массовый отток депо из-за военных действий.

Абсолютно верно.
А вот теперь надо очень постараться, чтобы на место забираемых конвертационных депозитов приносили гривну. Хотя бы на 3 месяца, хотя в идеале - от 6 и дольше. А для этого надо изобразить стабильность. Смогут ли? Вопрос.
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 06:39

  sergey_sryvkin написав:Тобто, НБУ вирішив що продавати долар в обмежений кількості через конвертдепо - це нерентабельно, і тому завалив приват готівковою валютою в необмеженій кількості? Дивний підхід.

Ваша помилка - у виділеному. На Приват піде менше коштів, ніж на конверти.
Спробуйте купити у Приваті більше 2000 за один раз. Спробуйте купляти там щодня (якщо ви, звісно, не начальник відділення). І все зрозумієте.
Ціль Привату - просто спровокувати рух. І поки що це вдається. Щоб залити ринок, потрібно... трохи більше готівки :D
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