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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10419104201042110422

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.3 5 150
Менше 38,00
12%
18
38,00-38,50
12%
18
38,50-39,00
11%
16
39,00-39,50
11%
17
39,50-40,00
13%
19
40,00-40,50
18%
27
40,50-41,00
7%
11
41,00-41,50
5%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
1%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
7%
11
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 09:27

  Сибарит написав:Да, официальный курс совершенно нерыночно прибит гвоздями. Но при этом нал становится очень близок к товару, и цена определяется его доступность. Когда был дефицит, отрыв был больше. Постепенно рынок насыщается, и наличный курс приближается к безналичному. Если рынок насыщается дефицитным ранее товаром, что в этом нерыночного?

Ваш коментар не дає відповіді, чому корекція відбулась саме зараз, а не кілька місяців тому. Здається вже доволі давно банки налагодили завезення готівки. Так не в тих обсягах, що до війни, але...
Проте на початку січня я віддавав долар не валютникам, а Креді Агріколю. Тобто здебільшого банки "пилососили" більшу частину того що продавали чи віддавали через валютні депозити. В мене складається суб'єктивна думка, що саме банки задавали тренд, а оператори валюто обміну тільки йшли за цим трендом. І в цьому контексті ваш наступний коментар це підтверджує
  Сибарит написав:О степени вассальности госбанков по отношению к НБУ я писать уже устал, но замечу, что при всех прочих равных ситуация в бегемоте всегда будет заметнее просто потому, что он - бегемот.

Ми не отримаємо відповіді для чого Бегемоту знадобилось одноосібно формувати тренд та чому він це робить саме зараз. І це саме те незнання яке лякає та вводить у ступор. Людська психіка така, що чого ми не розуміємо - до того ставимось із недовірою та підозрілістю.
Можливо шановний Искатєль дасть якийсь коментар із "кулуарів"? Апд: Уже відповів. Я просто не дочитав форум до останньої сторінки поли писав свій допис.

ПС: У вигляді фантазії (прошу не сприймати серйозно) можу припустити, що даний тренд пов'язаний із валютними депозитами. Потрібно зменшити їхню кількість, але при тому не можна їх заборонити бо це нівелює всі їхні попередні досягнення. Тому скориставшись коньюктурою ринку банкам дали неформальні вказівки, що купити на МБ $ щоб виплатити ці депозити буде трішки складніше або дорожче ніж було дотепер. От банки і відреагували. Ну а далі цитата: "ситуация в бегемоте всегда будет заметнее просто потому, что он - бегемот"
Realist
 
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  #<1 ... 10419104201042110422
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