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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Сер 29 бер, 2023 09:27
Сибарит написав:
Да, официальный курс совершенно нерыночно прибит гвоздями. Но при этом нал становится очень близок к товару, и цена определяется его доступность
. Когда был дефицит, отрыв был больше. Постепенно рынок насыщается, и наличный курс приближается к безналичному. Если рынок насыщается дефицитным ранее товаром, что в этом нерыночного?
Ваш коментар не дає відповіді, чому корекція відбулась саме зараз, а не кілька місяців тому. Здається вже доволі давно банки налагодили завезення готівки. Так не в тих обсягах, що до війни, але...
Проте на початку січня я віддавав долар не валютникам, а Креді Агріколю. Тобто здебільшого банки "пилососили" більшу частину того що продавали чи віддавали через валютні депозити. В мене складається суб'єктивна
думка, що саме банки задавали тренд, а оператори валюто обміну тільки йшли за цим трендом. І в цьому контексті ваш наступний коментар це підтверджує
Сибарит написав:
О степени вассальности госбанков по отношению к НБУ я писать уже устал, но замечу, что при всех прочих равных ситуация в бегемоте всегда будет заметнее просто потому, что он - бегемот.
Ми не отримаємо відповіді для чого Бегемоту знадобилось одноосібно
формувати тренд та чому він це робить саме зараз
. І це саме те незнання яке лякає та вводить у ступор. Людська психіка така, що чого ми не розуміємо - до того ставимось із недовірою та підозрілістю.
Можливо шановний Искатєль дасть якийсь коментар із "кулуарів"? Апд: Уже відповів. Я просто не дочитав форум до останньої сторінки поли писав свій допис.
ПС: У вигляді фантазії
(прошу не сприймати серйозно) можу припустити, що даний тренд пов'язаний із валютними депозитами. Потрібно зменшити їхню кількість, але при тому не можна їх заборонити бо це нівелює всі їхні попередні досягнення. Тому скориставшись коньюктурою ринку банкам дали неформальні вказівки, що купити на МБ $ щоб виплатити ці депозити буде трішки складніше або дорожче ніж було дотепер. От банки і відреагували. Ну а далі цитата: "ситуация в бегемоте всегда будет заметнее просто потому, что он - бегемот"
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Додано: Сер 29 бер, 2023 10:47
Искатель написав: FinTech написав:
Конверты сделали свое дело, удовлетворили от части повышенный спрос на наличный доллар и улучшили ликвидность БСУ, т.к. был массовый отток депо из-за военных действий.
Абсолютно верно.
А вот теперь надо очень постараться, чтобы на место забираемых конвертационных депозитов приносили гривну. Хотя бы на 3 месяца, хотя в идеале - от 6 и дольше. А для этого надо изобразить стабильность. Смогут ли? Вопрос.
Изобразить стабильность - это же не сделать ее😀
Уже смогли изобразить - а точнее сделали механизм для банков по привлечению гривне-депо на 3мес в виде депо сертификатов 25% с 7апр.
Очередь останется за самими банками (те, у кого возникнут проблемы с ликвидностью, в связи с оттоком конвертов, а это в основном "зеленые конверт помойки", могут быть одними из первых в каскаде на повышение ставки по гривне-депо) и вкладчиками (после потери привлекательности карусели и увеличении % на гривне-депо, алчность сама сделает свое дело).
Единственное, что многие могут не учесть, так это то, что курс (в т.ч. НБУ) может измениться не в лучшую сторону в считанные секунды (просто поставят перед фактом) и времени на досрочное снятие гривне-депо, на которое все так рассчитывают, может не оказаться.
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FinTech
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Додано: Сер 29 бер, 2023 10:58
а не може приват так знижувати курс , бо з 20квітня почнуть закінчуватися валютні вклади на 6 міс. «Капітал» ?
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lamal
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Додано: Сер 29 бер, 2023 11:04
lamal написав:
а не може приват так знижувати курс , бо з 20квітня почнуть закінчуватися валютні вклади на 6 міс. «Капітал» ?
Там сльози, а не обсяги.
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Додано: Сер 29 бер, 2023 11:10
lamal написав:
а не може приват так знижувати курс , бо з 20квітня почнуть закінчуватися валютні вклади на 6 міс. «Капітал» ?
Больше интересует морально-психологическое состояние вкладчиков данного продукта (которые преследовали цель именно доходности), с учетом сложившейся ситуации по курсу, которая весьма вероятно, что сохранится до 20апр 😆
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Додано: Сер 29 бер, 2023 11:18
FinTech написав: lamal написав:
а не може приват так знижувати курс , бо з 20квітня почнуть закінчуватися валютні вклади на 6 міс. «Капітал» ?
Больше интересует морально-психологическое состояние вкладчиков
данного продукта (которые преследовали цель именно доходности), с учетом сложившейся ситуации по курсу, которая весьма вероятно, что сохранится до 20апр 😆
не надо вам этим заморачиваться,
каждый вкладчик думает сам за себя
99% не читают форумы, 85-90% не понимают в схемах
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Додано: Сер 29 бер, 2023 11:20
lamal написав:
а не може приват так знижувати курс , бо з 20квітня почнуть закінчуватися валютні вклади на 6 міс. «Капітал» ?
Ви хоть знаєте умови даного виду вкладу?
Приніс гривню, отримав гривню, прив'язка до офіційного курса який не змінився, хто хотів купити валюту, то що тоді могли купити її по 37.45, що зараз по 37.45, тим паче там було оформлено трохи більше 100 міо у.о. в маштабах країни це реально ні про що...
Тому вважаю, що ваше припущення не вірне і на обличчя більш серйозна гра з іншими причинами.
Можливо НБУ хоче заставити повірити всіх в гривню і підштовхнути фінансових мішків до купівлі державних облігацій, нещодавно було заявлено, що емісійного наповнення бюджета не буде, тоді єдиний вихід наповнити держказну це продати боргові папери, а як це зробити без сильної гривні????
По курсу, відскок, столиця малює 37.72 на 37.80.
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