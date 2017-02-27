Додано: Сер 29 бер, 2023 10:47

Искатель написав: FinTech написав: Конверты сделали свое дело, удовлетворили от части повышенный спрос на наличный доллар и улучшили ликвидность БСУ, т.к. был массовый отток депо из-за военных действий.

Конверты сделали свое дело, удовлетворили от части повышенный спрос на наличный доллар и улучшили ликвидность БСУ, т.к. был массовый отток депо из-за военных действий.

Абсолютно верно.

А вот теперь надо очень постараться, чтобы на место забираемых конвертационных депозитов приносили гривну. Хотя бы на 3 месяца, хотя в идеале - от 6 и дольше. А для этого надо изобразить стабильность. Смогут ли? Вопрос. Абсолютно верно.А вот теперь надо очень постараться, чтобы на место забираемых конвертационных депозитов приносили гривну. Хотя бы на 3 месяца, хотя в идеале - от 6 и дольше. А для этого надо изобразить стабильность. Смогут ли? Вопрос.

Изобразить стабильность - это же не сделать ее😀Уже смогли изобразить - а точнее сделали механизм для банков по привлечению гривне-депо на 3мес в виде депо сертификатов 25% с 7апр.Очередь останется за самими банками (те, у кого возникнут проблемы с ликвидностью, в связи с оттоком конвертов, а это в основном "зеленые конверт помойки", могут быть одними из первых в каскаде на повышение ставки по гривне-депо) и вкладчиками (после потери привлекательности карусели и увеличении % на гривне-депо, алчность сама сделает свое дело).Единственное, что многие могут не учесть, так это то, что курс (в т.ч. НБУ) может измениться не в лучшую сторону в считанные секунды (просто поставят перед фактом) и времени на досрочное снятие гривне-депо, на которое все так рассчитывают, может не оказаться.