Додано: Сер 29 бер, 2023 14:19

Realist написав: Ваш коментар не дає відповіді, чому корекція відбулась саме зараз, а не кілька місяців тому. Здається вже доволі давно банки налагодили завезення готівки. Так не в тих обсягах, що до війни, але... Ваш коментар не дає відповіді, чому корекція відбулась саме зараз, а не кілька місяців тому. Здається вже доволі давно банки налагодили завезення готівки. Так не в тих обсягах, що до війни, але...

Realist написав: Ми не отримаємо відповіді для чого Бегемоту знадобилось одноосібно формувати тренд та чому він це робить саме зараз. І це саме те незнання яке лякає та вводить у ступор. Людська психіка така, що чого ми не розуміємо - до того ставимось із недовірою та підозрілістю. Ми не отримаємо відповіді для чого Бегемоту знадобилось одноосібно формувати тренд та чому він це робить саме зараз. І це саме те незнання яке лякає та вводить у ступор. Людська психіка така, що чого ми не розуміємо - до того ставимось із недовірою та підозрілістю.

Realist написав: ПС: У вигляді фантазії (прошу не сприймати серйозно) можу припустити, що даний тренд пов'язаний із валютними депозитами. Потрібно зменшити їхню кількість, але при тому не можна їх заборонити бо це нівелює всі їхні попередні досягнення. ПС: У вигляді фантазії (прошу не сприймати серйозно). Потрібно зменшити їхню кількість, але при тому не можна їх заборонити бо це нівелює всі їхні попередні досягнення.

Искатель написав: А вот теперь надо очень постараться, чтобы на место забираемых конвертационных депозитов приносили гривну. Хотя бы на 3 месяца, хотя в идеале - от 6 и дольше. А для этого надо изобразить стабильность. Смогут ли? Вопрос. А вот теперь надо очень постараться, чтобы на место забираемых конвертационных депозитов приносили гривну. Хотя бы на 3 месяца, хотя в идеале - от 6 и дольше. А для этого надо изобразить стабильность. Смогут ли? Вопрос.

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з................29.03.2023............30.03.2023дата розрахунку...............28.03.2023.............29.03.2023Євро..................................39,6111.....................+0.22%Долар США.......................36,5686..................36,5686...зафиксированКурс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару(вчера 1.0832)Индекс доллара DXY в 15-00(вчера 102.55).Вчера вечером доллар попытался изобразить рост, но уже вернулся обратно.Мы видим улучшение с доступностью наличной валюты, но пути и объемы поставок нам не известны. Возможно, объемы стали больше. Но возможно, что и баланс спроса и предложения изменился.Со второй частью согласен полностью. Еще и добавлю, что когда мы не понимаем сути процессов, мы начинаем искать некую могущественную силу, чтобы все объяснить ее прихотью. Хорошо, что перестали приносить этим силам жертвыПри всей моей давней нелюбви к Бегемоту, должен отметить, что валютой там всегда занимались очень грамотные специалисты. И естественно, целью этих специалистов является не какая-то цифра на невидимом нынче табло, а получение прибыли. И также естественно, что любые их действия на рынке, в силу запредельной доли банка на рынке, определяют состояние рынка.Выделенное допустить очень легко. И на этом вполне можно остановиться.Давайте попробуем объяснить происходящее, исходя из базовых принципов функционирования рынка. Даже в детали схемы с этими депозитами вдаваться не будем. Просто вспомним, что на спекулятивных рынках (напоминаю, что это слово я использую не в качестве ругательства) грести деньги лопатой могут не только лишь все. Те, кто рискнули первыми, получили хороший профит. Сейчас настало время тех, кто посмотрел на первых и тоже захотел такого же профита. А фигушки! Так это не работает. Чем больше людей занимаются очевидными вещами, тем менее прибыльными эти вещи становятся просто потому, что всего на всех всегда не хватает, всех много, а всего мало. В финале должно дойти до того, что и убытки у кого-то будут.Исходя из этого принципа, снижение курса, которое приводит к уменьшению доходности, выглядит естественным с точки зрения рынка и не требует чьего бы то ни было вмешательства с некими коварными целями.Это все справедливо, если изначальное допущение верно. Вполне возможно, что причины совершенно другие, а мы просто о них не знаем или не замечаем их влияния.И да. Я опять не дал ответы на все вопросы. У меня информации также мало, как и у всех. Я просто не боюсь в этом признаться и не ищу простых объяснений, которые заменят информациюА зачем? Неужели объем этих депозитов стал играть заметную роль на фоне существующего навеса свободной гривны?Банки и так ломятся от гривны. Новая вряд ли нужна. Пока что речь идет о том, чтобы уже имеющуюся связать на какие-то сроки, а не мариновать на текущих счетах. Вот НБУ и выкручивает банкам руки, чтобы они их выкручивали нам, изменив процентную политику.