RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10421104221042310424

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.2 5 152
Менше 38,00
13%
20
38,00-38,50
12%
18
38,50-39,00
11%
16
39,00-39,50
11%
17
39,50-40,00
13%
19
40,00-40,50
18%
27
40,50-41,00
7%
11
41,00-41,50
5%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
1%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
7%
11
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 18:00

  moveton написав:
  buratinyo написав:
  andriy_z написав:profan, Приват грн. Універсальна (вхід по 36.57 грн. за $)- > депо на 3 міс. (по 37,45) - > Картка для виплат USD
аналогічно через Моно чи інші банки які мають онлайн депозити.

Таким чином продати доллари і покласти отримину по курсу 36,5686 гривну на депозит зможете, але далі, по закінченню депозиту, зворотньо купити валюту вже не зможете по курсу 37,45. Можно буде тільки зняти свою гривну з універсальної карти у банкоматі, загубив 1% комісії, і десь в обміннику купити доллари по курсу 39-40, значно дорожчому.

Ну нельзя же так отставать от жизни: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну. Другое дело, что валюту физика можно и так снять, а не только продать по курсу НБУ.

Возможно имелось в виду, как положить за границей валюту на украинскую валютную карту?
reef
 
Повідомлень: 2765
З нами з: 28.08.07
Подякував: 188 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 18:04

reef
Саме так! P2P у примата - 1.5% :( ше і комісія за зняття = 2%
profan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 128
З нами з: 02.06.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 18:20

  profan написав:Саме так! P2P у примата - 1.5% :( ше і комісія за зняття = 2%

Странно. P2P из за рубежа был же 2%. Подешевел что ли? А за обнал наоборот, что-то много. 2% - это снятие за рубежом. В Украине я бы ожидал 1% напрямую с Универсальной и 0.5%, если через КДВ. Но мог от жизни и отстать.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3120
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 335 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 18:29

  75stasstas75 написав:
  Yuri_61 написав::wink: :wink: Ну що, панове, через чотири місяці па36,6 таримся нікомунепотрібним?
Мене відразу насторожив атракціон небаченої щедрості у виді 6 місячних валютних депо у виді виплати у гривнях на виході по курсу долара на день закриття депо. Купуємо па 37,6, отримуємо пвісля закінчення депо при курсі долара п36,6 і це при самому оптимістичному для долара сценарії :lol:
не намагайтеся нажитися на державі і банкірах. Марна справа :lol: :lol:

Не будет никаких 37,6 ни тем более 36,6, не тешьте себя ложными илюзиями.

😂😂😂
Qwerty
 
Повідомлень: 2759
З нами з: 25.02.15
Подякував: 343 раз.
Подякували: 668 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 18:38

  Искатель написав:
  sergey_sryvkin написав:Тобто, НБУ вирішив що продавати долар в обмежений кількості через конвертдепо - це нерентабельно, і тому завалив приват готівковою валютою в необмеженій кількості? Дивний підхід.

Ваша помилка - у виділеному. На Приват піде менше коштів, ніж на конверти.
Спробуйте купити у Приваті більше 2000 за один раз. Спробуйте купляти там щодня (якщо ви, звісно, не начальник відділення). І все зрозумієте.
Ціль Привату - просто спровокувати рух. І поки що це вдається. Щоб залити ринок, потрібно... трохи більше готівки :D

Ну, під "необмеженою кількістю" я мав на увазі просто регулярну фактичну наявність :) А так ви маєте рацію, звісно. Купляти у Приваті я не пробував, але знімати без замовлення з картки - зазвичай 1000 дають завжди, при чому це явно не остання тисяча в касі, просто більше не жають :)
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1396
З нами з: 19.02.14
Подякував: 443 раз.
Подякували: 541 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10421104221042310424
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3243, 3244, 3245
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
32445 35801714
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 бер, 2023 18:41
Игорь
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 173, 174, 175
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1748 12781429
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 бер, 2023 20:44
Vadim_
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22892705
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1730)
29.03.2023 19:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.