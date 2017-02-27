andriy_z написав:profan, Приват грн. Універсальна (вхід по 36.57 грн. за $)- > депо на 3 міс. (по 37,45) - > Картка для виплат USD аналогічно через Моно чи інші банки які мають онлайн депозити.
Таким чином продати доллари і покласти отримину по курсу 36,5686 гривну на депозит зможете, але далі, по закінченню депозиту, зворотньо купити валюту вже не зможете по курсу 37,45. Можно буде тільки зняти свою гривну з універсальної карти у банкоматі, загубив 1% комісії, і десь в обміннику купити доллари по курсу 39-40, значно дорожчому.
profan написав:Саме так! P2P у примата - 1.5% ше і комісія за зняття = 2%
Странно. P2P из за рубежа был же 2%. Подешевел что ли? А за обнал наоборот, что-то много. 2% - это снятие за рубежом. В Украине я бы ожидал 1% напрямую с Универсальной и 0.5%, если через КДВ. Но мог от жизни и отстать.
Yuri_61 написав::wink: Ну що, панове, через чотири місяці па36,6 таримся нікомунепотрібним? Мене відразу насторожив атракціон небаченої щедрості у виді 6 місячних валютних депо у виді виплати у гривнях на виході по курсу долара на день закриття депо. Купуємо па 37,6, отримуємо пвісля закінчення депо при курсі долара п36,6 і це при самому оптимістичному для долара сценарії не намагайтеся нажитися на державі і банкірах. Марна справа
Не будет никаких 37,6 ни тем более 36,6, не тешьте себя ложными илюзиями.
sergey_sryvkin написав:Тобто, НБУ вирішив що продавати долар в обмежений кількості через конвертдепо - це нерентабельно, і тому завалив приват готівковою валютою в необмеженій кількості? Дивний підхід.
Ваша помилка - у виділеному. На Приват піде менше коштів, ніж на конверти. Спробуйте купити у Приваті більше 2000 за один раз. Спробуйте купляти там щодня (якщо ви, звісно, не начальник відділення). І все зрозумієте. Ціль Привату - просто спровокувати рух. І поки що це вдається. Щоб залити ринок, потрібно... трохи більше готівки
Ну, під "необмеженою кількістю" я мав на увазі просто регулярну фактичну наявність А так ви маєте рацію, звісно. Купляти у Приваті я не пробував, але знімати без замовлення з картки - зазвичай 1000 дають завжди, при чому це явно не остання тисяча в касі, просто більше не жають