somilitark написав:Можливо НБУ хоче заставити повірити всіх в гривню і підштовхнути фінансових мішків до купівлі державних облігацій, нещодавно було заявлено, що емісійного наповнення бюджета не буде, тоді єдиний вихід наповнити держказну це продати боргові папери, а як це зробити без сильної гривні????
Згоден з somilitark. Додатково НБУ треба відпустити курс. Тому що це не тільки вимога МВФ, це також передумова для зняття заборони на виведення інвестицій нерезами. Якщо НБУ зможе опустити та утримати нал нижче курса безнала, заборона буде знята, а фіксований курс скасований. Фактично виведення інвестицій нерезами буде проплачено тимчасовим перевищенням пропозиції готівкової валюти над попитом. Додатково виросте попит на ОВДП з боку резидентів, у т.ч. тих, хто раніше заробляв на конвертаційних депозитах.
Те, що робить Приват з готівковим дол, схоже на інтервенцію НБУ на готівковому ринку. НБУ продає готівковий дол Привату, а Приват – всім, хто забажає. Як бачимо, валютний ринок хиткий, особливо після скорочення кількості ПОВ (знову ж НБУ допоміг) та якщо таймінг цей інтервенції збігається з терміном закінчення максимальної кількості конвертаційних депозитів. Більшість цих депозитів відкрито для заробляння додаткової гривні (=конвертації всієї суми депозита), а не для довгострокового збереження заощаджень в твердій валюті.
чик написав:месяца 1.5 взад покупал овощи у колхозника, он токо с гривной работает, бо купував па 30, а потом она была 25. грю это до войны ще було и врожай какой - не теперь токо с гривной = тоже иксперт по курсу валют и аргументация жалезная... Qwerty держишь всё в гривне, по какой цене крайний раз баксы брал или мозгов только других подкалывать хватает?
А тебе чого це турбує?! Розуму вистачає щоб розуміти, що з таким як ти марно про щось говорити… Якщо щось тобі не подобається, то це легко вирішується… А овочі видно з нітратами були і на жовчний подіяли, злий ти якийсь… А, і мазгов хватає ще не писати дурні прогнози… Менше зимових овочів їж, якщо звісно ще не пізно…
Игорь Алексеевич написав:Как упал, так и подъём будет. В ближ. дни будет разворот, потолчёмся прибл. дней 10 у отметки 39,5 и далее к 40,5.
Если Вы не знали, на форуме нет обяза давать прогнозы, когда регистрировались правила то можно было и почитать.
Игорь Алексеевич написав:Через пару дней увидим опять 40,2 и к концу мес. 40,45
Игорь Алексеевич написав:Всё становится на свои места. А то 2 дня назад уже паника и мечтатели появились с температурой в голове 37.7)) 40,4 на след. недели и то если будут с фронта спокойные новости..
Как теперь из всего этого выйти красавчиком ? Только сказать что купленное по 28,5 слил по 42. А потом черт попутал
Тут Чік міг би вставити свої 5 копійок, але напевне десь нітратні овочі доїдає! 😂
profan написав:Саме так! P2P у примата - 1.5% ше і комісія за зняття = 2%
Странно. P2P из за рубежа был же 2%. Подешевел что ли? А за обнал наоборот, что-то много. 2% - это снятие за рубежом. В Украине я бы ожидал 1% напрямую с Универсальной и 0.5%, если через КДВ. Но мог от жизни и отстать.
Здесь, как я понял, речь идёт о переводе денег из Украины за рубеж. Вопрос же был о переводе валюты из-за границы в Украину на украинскую валютную карту с минимальными потерями?
profan написав:Саме так! P2P у примата - 1.5% ше і комісія за зняття = 2%
Странно. P2P из за рубежа был же 2%. Подешевел что ли? А за обнал наоборот, что-то много. 2% - это снятие за рубежом. В Украине я бы ожидал 1% напрямую с Универсальной и 0.5%, если через КДВ. Но мог от жизни и отстать.
Здесь, как я понял, речь идёт о переводе денег из Украины за рубеж. Вопрос же был о переводе валюты из-за границы в Украину на украинскую валютную карту с минимальными потерями?
В моей версии по этому линку идёт обо всём: P2P за рубеж - 4%, P2P из за рубежа - 2%, SWIFT из за рубежа - 1%. Может это всё и устарело уже, но больше ничего не нагуглилось.
moveton Так дякую все так і залишилось...насправді нічого нового не змінилось.Тільки Примат зробив зараз акцію для карток з Польщі та Німеччини - 0% комісія..Я гадаю, що збільшіть черги до каси за валютою трошки.