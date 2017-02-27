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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 бер, 2023 19:38
Yuri_61 написав:
Ну, що, а я кнопав, що дролярчик камінцем вниз піде на готівковому ринку до рівня міжбанківського. А багато тут кнопали, та що цей жирний троль таке кнопа?
А воно ось як...
може у вас прокинувся дар прогнозування?)) То ви частіше кнопайте😉
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Додано: Сер 29 бер, 2023 19:48
чик написав:
месяца 1.5 взад покупал овощи у колхозника, он токо с гривной работает, бо купував па 30, а потом она была 25. грю это до войны ще було и врожай какой - не теперь токо с гривной = тоже иксперт по курсу валют и аргументация жалезная...Qwerty
держишь всё в гривне, по какой цене крайний раз баксы брал или мозгов только других подкалывать хватает?
А тебе чого це турбує?! Розуму вистачає щоб розуміти, що з таким як ти марно про щось говорити… Якщо щось тобі не подобається, то це легко вирішується… А овочі видно з нітратами були і на жовчний подіяли, злий ти якийсь… А, і мазгов хватає ще не писати дурні прогнози…
Менше зимових овочів їж, якщо звісно ще не пізно…
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Додано: Сер 29 бер, 2023 19:51
Игорь Алексеевич написав:
Спросите у фермеров горючку по какой цене им навязывают брать для посевной?? Им дешевле каждый час на обычную заправку ездить...
По різній… Навіть є варіанти, що безкоштовно дають як гранти, насіння теж до речі і добрива, не всім правда, але є різні варіанти…
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Додано: Сер 29 бер, 2023 19:53
Игорь написав: Игорь Алексеевич написав:
Как упал, так и подъём будет. В ближ. дни будет разворот, потолчёмся прибл. дней 10 у отметки 39,5 и далее к 40,5.
Если Вы не знали, на форуме нет обяза давать прогнозы, когда регистрировались правила то можно было и почитать.
Игорь Алексеевич написав:
Через пару дней увидим опять 40,2
и к концу мес. 40,45
Игорь Алексеевич написав:
Всё становится на свои места. А то 2 дня назад уже паника и мечтатели появились с температурой в голове 37.7))40,4 на след. недели
и то если будут с фронта спокойные новости..
Как теперь из всего этого выйти красавчиком ? Только сказать что купленное по 28,5 слил по 42. А потом черт попутал
Тут Чік міг би вставити свої 5 копійок, але напевне десь нітратні овочі доїдає! 😂
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Додано: Сер 29 бер, 2023 19:58
Игорь Алексеевич написав: Qwerty написав:
Якщо буде кому, бо вже 60% працівників забрали на війну!
Тоже знакомый фермер говорил, что приходят и забирают трактористов. А кого садить на трактор??? А соляру ему предложили закупить по 75грн.
Про трактористів правда, про соляру - брєд!
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