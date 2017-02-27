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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10423104241042510426>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.2 5 153
Менше 38,00
14%
21
38,00-38,50
12%
18
38,50-39,00
10%
16
39,00-39,50
11%
17
39,50-40,00
12%
19
40,00-40,50
18%
27
40,50-41,00
7%
11
41,00-41,50
5%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
1%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
7%
11
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 19:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:Можливо НБУ хоче заставити повірити всіх в гривню і підштовхнути фінансових мішків до купівлі державних облігацій, нещодавно було заявлено, що емісійного наповнення бюджета не буде, тоді єдиний вихід наповнити держказну це продати боргові папери, а як це зробити без сильної гривні????

Згоден з somilitark. Додатково НБУ треба відпустити курс. Тому що це не тільки вимога МВФ, це також передумова для зняття заборони на виведення інвестицій нерезами. Якщо НБУ зможе опустити та утримати нал нижче курса безнала, заборона буде знята, а фіксований курс скасований. Фактично виведення інвестицій нерезами буде проплачено тимчасовим перевищенням пропозиції готівкової валюти над попитом. Додатково виросте попит на ОВДП з боку резидентів, у т.ч. тих, хто раніше заробляв на конвертаційних депозитах.

Те, що робить Приват з готівковим дол, схоже на інтервенцію НБУ на готівковому ринку. НБУ продає готівковий дол Привату, а Приват – всім, хто забажає. Як бачимо, валютний ринок хиткий, особливо після скорочення кількості ПОВ (знову ж НБУ допоміг) та якщо таймінг цей інтервенції збігається з терміном закінчення максимальної кількості конвертаційних депозитів. Більшість цих депозитів відкрито для заробляння додаткової гривні (=конвертації всієї суми депозита), а не для довгострокового збереження заощаджень в твердій валюті.
avsandul
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 19:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:Ну, що, а я кнопав, що дролярчик камінцем вниз піде на готівковому ринку до рівня міжбанківського. А багато тут кнопали, та що цей жирний троль таке кнопа?
А воно ось як...
може у вас прокинувся дар прогнозування?)) То ви частіше кнопайте😉
otshelnick1
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 19:48

  чик написав:месяца 1.5 взад покупал овощи у колхозника, он токо с гривной работает, бо купував па 30, а потом она была 25. грю это до войны ще було и врожай какой - не теперь токо с гривной = тоже иксперт по курсу валют и аргументация жалезная...
Qwerty держишь всё в гривне, по какой цене крайний раз баксы брал или мозгов только других подкалывать хватает?

А тебе чого це турбує?! Розуму вистачає щоб розуміти, що з таким як ти марно про щось говорити… Якщо щось тобі не подобається, то це легко вирішується… А овочі видно з нітратами були і на жовчний подіяли, злий ти якийсь… А, і мазгов хватає ще не писати дурні прогнози…
Менше зимових овочів їж, якщо звісно ще не пізно…
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 19:51

  Игорь Алексеевич написав:Спросите у фермеров горючку по какой цене им навязывают брать для посевной?? Им дешевле каждый час на обычную заправку ездить...

По різній… Навіть є варіанти, що безкоштовно дають як гранти, насіння теж до речі і добрива, не всім правда, але є різні варіанти…
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 19:53

  Игорь написав:
  Игорь Алексеевич написав:Как упал, так и подъём будет. В ближ. дни будет разворот, потолчёмся прибл. дней 10 у отметки 39,5 и далее к 40,5.


Если Вы не знали, на форуме нет обяза давать прогнозы, когда регистрировались правила то можно было и почитать.

  Игорь Алексеевич написав:Через пару дней увидим опять 40,2 и к концу мес. 40,45


  Игорь Алексеевич написав:Всё становится на свои места. А то 2 дня назад уже паника и мечтатели появились с температурой в голове 37.7))
40,4 на след. недели и то если будут с фронта спокойные новости..


Как теперь из всего этого выйти красавчиком ? Только сказать что купленное по 28,5 слил по 42. А потом черт попутал :wink:

Тут Чік міг би вставити свої 5 копійок, але напевне десь нітратні овочі доїдає! 😂
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 19:58

  Игорь Алексеевич написав:
  Qwerty написав:Якщо буде кому, бо вже 60% працівників забрали на війну!
Тоже знакомый фермер говорил, что приходят и забирают трактористов. А кого садить на трактор??? А соляру ему предложили закупить по 75грн.

Про трактористів правда, про соляру - брєд!
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 20:43

  moveton написав:
  profan написав:Саме так! P2P у примата - 1.5% :( ше і комісія за зняття = 2%

Странно. P2P из за рубежа был же 2%. Подешевел что ли? А за обнал наоборот, что-то много. 2% - это снятие за рубежом. В Украине я бы ожидал 1% напрямую с Универсальной и 0.5%, если через КДВ. Но мог от жизни и отстать.

Здесь, как я понял, речь идёт о переводе денег из Украины за рубеж. Вопрос же был о переводе валюты из-за границы в Украину на украинскую валютную карту с минимальными потерями?
reef
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 20:48

  reef написав:
  moveton написав:
  profan написав:Саме так! P2P у примата - 1.5% :( ше і комісія за зняття = 2%

Странно. P2P из за рубежа был же 2%. Подешевел что ли? А за обнал наоборот, что-то много. 2% - это снятие за рубежом. В Украине я бы ожидал 1% напрямую с Универсальной и 0.5%, если через КДВ. Но мог от жизни и отстать.

Здесь, как я понял, речь идёт о переводе денег из Украины за рубеж. Вопрос же был о переводе валюты из-за границы в Украину на украинскую валютную карту с минимальными потерями?

В моей версии по этому линку идёт обо всём: P2P за рубеж - 4%, P2P из за рубежа - 2%, SWIFT из за рубежа - 1%. Может это всё и устарело уже, но больше ничего не нагуглилось.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 21:18

moveton
Так дякую все так і залишилось...насправді нічого нового не змінилось.Тільки Примат зробив зараз акцію для карток з Польщі та Німеччини - 0% комісія..Я гадаю, що збільшіть черги до каси за валютою трошки.
profan
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 21:29

  avsandul написав:Те, що робить Приват з готівковим дол, схоже на інтервенцію НБУ на готівковому ринку. НБУ продає готівковий дол Привату, а Приват – всім, хто забажає.

Саме так.
Искатель
 
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