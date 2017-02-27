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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 бер, 2023 21:32
avsandul написав:
Додатково НБУ треба відпустити курс. Тому що це не тільки вимога МВФ, це також передумова для зняття заборони на виведення інвестицій нерезами. Якщо НБУ зможе опустити та утримати нал нижче курса безнала, заборона буде знята, а фіксований курс скасований.
Не первый раз встречаю такую мысль, что если дать нерезидентам выйти - они побегут. Как мы плохо сделали для нашей инвестривлекательности, тем что дадим вывести лишь проценты, а не тело. У Вас есть знакомые нерезиденты, которые говорят - мы хотим выйти ? Вопрос не только к автору поста. И каков их процент от общего числа ?
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Додано: Сер 29 бер, 2023 21:38
Qwerty написав: asti написав:
Доколе будет падать этот доллар??!
Цікаве питання ви задавали в кінці лютого… Відповіді тоді ніхто не знав, як і не знає ніхто зараз!
Я ещё осенью предполагал то, что происходит сейчас. Просто я немного поторопился, думал мы ещё зимой падать начнем. Хотя, собственно, мы и начали с февраля падать))
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Додано: Сер 29 бер, 2023 21:44
Искатель написав: avsandul написав:
Те, що робить Приват з готівковим дол, схоже на інтервенцію НБУ на готівковому ринку. НБУ продає готівковий дол Привату, а Приват – всім, хто забажає.
Саме так.
Тогда, предполагаю, стратегия минфина и НБУ состоит в том, чтобы перевести людей из короткого доллара (конверт-депо)
в длинную гривню - депозиты и ОВГЗ. А для этого нужен стабильный курс близкий к официальному к чему мы,
в общем-то и стремимся))
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