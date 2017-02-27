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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10423104241042510426

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.2 5 154
Менше 38,00
14%
22
38,00-38,50
12%
18
38,50-39,00
10%
16
39,00-39,50
11%
17
39,50-40,00
12%
19
40,00-40,50
18%
27
40,50-41,00
7%
11
41,00-41,50
5%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
1%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
7%
11
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 21:32

  avsandul написав:Додатково НБУ треба відпустити курс. Тому що це не тільки вимога МВФ, це також передумова для зняття заборони на виведення інвестицій нерезами. Якщо НБУ зможе опустити та утримати нал нижче курса безнала, заборона буде знята, а фіксований курс скасований.

Не первый раз встречаю такую мысль, что если дать нерезидентам выйти - они побегут. Как мы плохо сделали для нашей инвестривлекательности, тем что дадим вывести лишь проценты, а не тело. У Вас есть знакомые нерезиденты, которые говорят - мы хотим выйти ? Вопрос не только к автору поста. И каков их процент от общего числа ?
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 21:38

  Qwerty написав:
  asti написав:Доколе будет падать этот доллар??!

Цікаве питання ви задавали в кінці лютого… Відповіді тоді ніхто не знав, як і не знає ніхто зараз!
Я ещё осенью предполагал то, что происходит сейчас. Просто я немного поторопился, думал мы ещё зимой падать начнем. Хотя, собственно, мы и начали с февраля падать))
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 21:44

  Искатель написав:
  avsandul написав:Те, що робить Приват з готівковим дол, схоже на інтервенцію НБУ на готівковому ринку. НБУ продає готівковий дол Привату, а Приват – всім, хто забажає.
Саме так.
Тогда, предполагаю, стратегия минфина и НБУ состоит в том, чтобы перевести людей из короткого доллара (конверт-депо)
в длинную гривню - депозиты и ОВГЗ. А для этого нужен стабильный курс близкий к официальному к чему мы,
в общем-то и стремимся))
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 22:54

  mephala написав:я обратил внимание на бегемот не потому что он бегемот, а потому что он уже два месяца топ1 вот по этой ссылке. если упорядочить по курсу продажи банками.
https://tables.finance.ua/ua/currency/cash/-/ua/usd/1/2023/03/29#3:0
и если один банк постоянно и долго в топ1 то это начинает наводить на мысли.
И правильно обратили внимание.
Касательно повышения требований к банковским резервам: 1фев анонс, 10фев нормативы,  11мар резервирование.
Как утверждал уважаемый prodigy:
каждый вкладчик думает сам за себя.
Поэтому во фразе "совпадение не думаю" поставьте запятую, где считаете необходимым.
Это не единственная причина, а всего лишь одна из.
FinTech
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 23:18

  mephala написав:
  FinTech написав:Больше интересует морально-психологическое состояние вкладчиков данного продукта (которые преследовали цель именно доходности), с учетом сложившейся ситуации по курсу, которая весьма вероятно, что сохранится до 20апр 😆
"капиталисты" открыли вклад по курсу НБУ и получат назад гривну по курсу НБУ.
для них ничего не изменилось. почему у них должно изменится морально-психологическое состояние?
если они не хотели переходить в доллар по курсу конвертов раньше то и сейчас не будут. также на сейчас курс продажи наличного доллара выше курса конверта.
вот если наличка сблизится с курсом НБУ тогда будет да - интерсно.
Изначально было уточнение по капиталистам, сеичас оно выделено.
Речь не о тех, кто преследовал цель сохранности средств, а именно о тех, кто таким образом планировал заработать, ведь в начале этот продукт позиционировал себя, как и вовсе замена конвертов, а банками (особенно теми, кто принимал участие в его разработке) предлагался в первую очередь именно он.
FinTech
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 23:27

  FinTech написав:"капиталисты" открыли вклад по курсу НБУ и получат назад гривну по курсу НБУ.

в начале этот продукт позиционировал себя, как и вовсе замена конвертов, а банками (особенно теми, кто принимал участие в его разработке) предлагался в первую очередь именно он.
это может быть просто еще одна форма отбеливания, придуманная именно для "своих".
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 23:41

  flysoulfly написав:это может быть просто еще одна форма отбеливания, придуманная именно для "своих".

В чём же отбеливание? Выдача с любого депо - это чёрный доход.
moveton
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