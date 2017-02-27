avsandul написав:Додатково НБУ треба відпустити курс. Тому що це не тільки вимога МВФ, це також передумова для зняття заборони на виведення інвестицій нерезами. Якщо НБУ зможе опустити та утримати нал нижче курса безнала, заборона буде знята, а фіксований курс скасований.
Не первый раз встречаю такую мысль, что если дать нерезидентам выйти - они побегут. Как мы плохо сделали для нашей инвестривлекательности, тем что дадим вывести лишь проценты, а не тело. У Вас есть знакомые нерезиденты, которые говорят - мы хотим выйти ? Вопрос не только к автору поста. И каков их процент от общего числа ?
Многие путают военно-финансовую помощь Украине и инвестиционную привлекательность. Поверьте: дай нерезидентам купить и выйти мгновенно - и завтра их бы уже не было. Тем более, что они видели доллар по 43-45 (за наличным рынком следят пристально, т.к. они понимают, чем рыночный курс отличается от "замороженного"). И сейчас искусственное проседание не обманет никого (кроме некоторых наших форумчан).
avsandul написав:Те, що робить Приват з готівковим дол, схоже на інтервенцію НБУ на готівковому ринку. НБУ продає готівковий дол Привату, а Приват – всім, хто забажає.
Саме так.
Тогда, предполагаю, стратегия минфина и НБУ состоит в том, чтобы перевести людей из короткого доллара (конверт-депо) в длинную гривню - депозиты и ОВГЗ. А для этого нужен стабильный курс близкий к официальному к чему мы, в общем-то и стремимся))
Скажем так, это не стратегия, а хотелки. Никто в здравом уме не станет выходить из доллара (тем более, из дешевого доллара) в гривну и морозить ее на длительный срок. Если же кого-то история гривны с 1996 года ничему не научила... и заметьте, это было мирное время... пусть ответят на вопрос: "А зачем НБУ так стремится стерилизовать гривну? Если курс... стабилен (в этом месте у меня начинается смех)"