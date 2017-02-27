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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10422104231042410425

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.2 5 154
Менше 38,00
14%
22
38,00-38,50
12%
18
38,50-39,00
10%
16
39,00-39,50
11%
17
39,50-40,00
12%
19
40,00-40,50
18%
27
40,50-41,00
7%
11
41,00-41,50
5%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
1%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
7%
11
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 06:36

  Игорь написав:
  avsandul написав:Додатково НБУ треба відпустити курс. Тому що це не тільки вимога МВФ, це також передумова для зняття заборони на виведення інвестицій нерезами. Якщо НБУ зможе опустити та утримати нал нижче курса безнала, заборона буде знята, а фіксований курс скасований.

Не первый раз встречаю такую мысль, что если дать нерезидентам выйти - они побегут. Как мы плохо сделали для нашей инвестривлекательности, тем что дадим вывести лишь проценты, а не тело. У Вас есть знакомые нерезиденты, которые говорят - мы хотим выйти ? Вопрос не только к автору поста. И каков их процент от общего числа ?

Многие путают военно-финансовую помощь Украине и инвестиционную привлекательность. Поверьте: дай нерезидентам купить и выйти мгновенно - и завтра их бы уже не было. Тем более, что они видели доллар по 43-45 (за наличным рынком следят пристально, т.к. они понимают, чем рыночный курс отличается от "замороженного"). И сейчас искусственное проседание не обманет никого (кроме некоторых наших форумчан).
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 06:41

  asti написав:
  Искатель написав:
  avsandul написав:Те, що робить Приват з готівковим дол, схоже на інтервенцію НБУ на готівковому ринку. НБУ продає готівковий дол Привату, а Приват – всім, хто забажає.
Саме так.
Тогда, предполагаю, стратегия минфина и НБУ состоит в том, чтобы перевести людей из короткого доллара (конверт-депо) в длинную гривню - депозиты и ОВГЗ. А для этого нужен стабильный курс близкий к официальному к чему мы,
в общем-то и стремимся))

Скажем так, это не стратегия, а хотелки. Никто в здравом уме не станет выходить из доллара (тем более, из дешевого доллара) в гривну и морозить ее на длительный срок.
Если же кого-то история гривны с 1996 года ничему не научила... и заметьте, это было мирное время... пусть ответят на вопрос: "А зачем НБУ так стремится стерилизовать гривну? Если курс... стабилен (в этом месте у меня начинается смех)"
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 07:42

Шановні форумчани, нагадую!
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Все про курс валют та прогноз курсу за 2 хвилини.
"Прямо по курсу" від Мінфін
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 09:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

З 1 липня 2023 року податки на паливо повертаються до довоєнних значень.
https://www.slovoidilo.ua/2023/03/30/no ... -pdv-palne.
Це +- стабілізує податкові надходження.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 10:15

А вот вам и косвенная причина, почему "бегемот" начал снижать курсы валют:

"З 25 березня до 25 червня 2023 року безкоштовно переказуйте кошти через Приват24 з карток, випущених у Німеччині та Польщі, на картки ПриватБанку."

Комиссию за зачисление денег в 1.5% или 3% убирают, но параллельно с этим и занижают курс обмена приходящей валюты.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 10:24

  Denik написав:З 1 липня 2023 року податки на паливо повертаються до довоєнних значень.
https://www.slovoidilo.ua/2023/03/30/no ... -pdv-palne.
Це +- стабілізує податкові надходження.
На эту дату много чего запланировано: возврат штрафов, проверок, довоеннной с-мы налогов(отмена 2% налога).
Все для налоговых поступлений 😉
FinTech
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 11:37

  Искатель написав:И сейчас искусственное проседание не обманет никого (кроме некоторых наших форумчан).

Інтервенції на міжбанку тримаються на рівні більше 100 лямів у.о. за день у понеділок і вівторок.
НБУ своєю політикою хоче поєднати несумісні речі: він хоче тримати стабільний курс і менше зливати валюти, він хоче щоб виник інтерес до боргових паперів Уряду і фінансувати видатки за рахунок учасників ринку, а не за рахунок друку пустих грошей, НБУ хоче тримати сталі податкові надходження і не допускати затримок виплат з бюджета, але як це зробити, коли ВВП впав на 35%, а видатки зросли більше ніж в 2 рази!?
НБУ за все добре проти всього поганого, але немає ресурсів тримати цю іділію, зараз час не простих рішень...Девальвація буде, якщо зараз будемо тягнути резину, то набереться ще більше проблем і в майбутьному вона буде ще глибша.
Західна допомога велика, але нажаль всі проблеми вона не вирішить.
Якщо довго тримати таку політику, а саме закручування монетарних гайок, то можна зірвати різьбу( так какзав ДС, нехай йому буде на тому світі добре) і буде ситуація ще гірше, бо загонемо падіння ВВП ще більш в мінус і червону зону.
Тому НБУ зараз грає в небезпечну гру, борговими запозиченнями з ринка він ситуацію космічних видатків він не врятує, об'єм інтервенцій не падає менше ніж 2 ярда доларів на місяць, а про ситуацію з бюджетом нам наввть не повідомляють, бо там напевне повний швах.
Ось така невесела ситуація для влади...
По курсу, він стабілізувався на рівні 37.76 на 37.85, зараз будуть прокидатися ждуни дна, тому курс по ідеї буде зростати)))
somilitark
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